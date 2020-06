Internasjonal V65 med jackpot på Leangen

Hele 455 388 kr ligger ekstra i sekserpotten i onsdagens internasjonale V65-omgang på Leangen. Spillestopp er kl 16.20.

Etter en vel overstått pinse og Elitloppshelg, er vi godt i gang med en ny strålende trav- og galoppuke. Den byr blant annet på en ny Super Saturday med V75 både fra Sverige og Norge. I Østersund er det tidenes største jackpot lørdag med 62 millioner ekstra i sjuerpotten, mens det er Forus som er vertskap for V75 lørdag kveld.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Onsdag er det endelig klart for V75 Bonus igjen på Bjerke etter nesten tre måneders fravær. I tillegg er det som vanlig galopplunsj fra Sverige, denne onsdagen er det Bro Park som gjelder og her er det både V4 og V5. Onsdag ettermiddag er det i tillegg en herlig internasjonal V65-omgang på Leangen, og her er det også jackpot med 455 388 kr ekstra i sekserpotten.

Merk at du kan se onsdagens V65-løp fra Leangen gratis. Sendingen starter kl 15.30 og vil naturligvis også vise kveldens V75-løp i sin helhet.

Det har vært bra med gevinster for våre tips den siste uken, her er høydepunktene.

Solide V65-tips på Jarlsberg mandag 1. juni

Rolf Lerum fikk flott klaff under mandagens V65-omgang på Jarlsberg. 6. valget og 3, 3,3 prosenteren 11 Dan Mølgård ble fanget på kun fire hester i V65-4. Dermed ble det seks rette for V65-forslaget med innl. pris på kr 960 og flotte 10 232 kr i utbetaling. Totalt ble det klaff for 14 andelslag på Eksperten.

Solide gevinster for Leirvåg i V75 på Bjerke lørdag 30. mai

Undertegnede valgte å bruke Jackson Avery som banker på sine V75-forslag på Nettavisen denne lørdagen og den måtte nøye seg med 2. plass. På Eksperten ble det dog fullklaff for den ene tråden av andelslagene som het "Siste Bjerke Gulljackpot). Her ble 5 Madelen L.T.C. bankerspilt i V75-7 og omgangens største overraskelse 4 Komnes Bork (6. valg i V75-3) var med på kun fire hester. Totalt ble det klaff for 21 andelslag på Eksperten:

Fem andelslag med fire andeler a kr 125 - utbetaling kr 10 076

To andelslag med fem andeler a kr 101 - utbetaling kr 10 076

Tre andelslag med fem andeler a kr 200 - utbetaling kr 10 494

To andelslag med fire andeler a kr 250 - utbetaling kr 10 494

1 andelslag med ti andeler a kr 100 - utbetaling kr 10 494

1 andelslag med seks andeler a kr 332 - utbetaling kr 10 956

1 andelslag med ti andeler a kr 200 - utbetaling kr 10 956

1 andelslag med fem andeler a kr 400 - utbetaling kr 10 956

Tre andelslag med fire andeler a kr 500 - utbetaling kr 10 956

1 andelslag med fire andeler a kr 899 - utbetaling kr 11 440

Lerum med solid V4-fulltreff 28. mai - kr 960 ble til kr 24 939

Lerum traff meget bra med sine V4-tips til Halmstad torsdag. Den store bongen med en innleveringspris på kr 960 satt nemlig som spikret, og betalte ut storfine kr 24 939.



Lerum med V4-suksess 27. mai - kr 960 ble til kr 8 776

Det ble en herlig opptur for dem som tok rygg på Lerums V4-bonger på Eksperten til denne kvelden på Åby/Örebros V4 Express. MT Mighty Winner (3-valg) ble lansert som dagens beste banker i V65-spillet, og den vant sitt løp veldig enkelt i V4-1. Flotte 8 776 kr ble utbetalingen i V4 Xpress.

Herlige V4-gevinster på Øvrevoll torsdag 28. mai

Våre galoppeksperter leverte strålende tips til torsdagens V4-omgang på Øvrevoll. Det mellomstore V4-forslaget (innl.pris kr 960) satt klokkerent og betalte tilbake flotte 8 227 kr. Totalt ble det klaff for åtte andelslag på Eksperten.

Nå retter vi blikket mot Leangen og onsdagens internasjonale V65-omgang. Her er det spillestopp kl 16.20, mens V4-spillet som innledes i V64-3 har spillestopp kl 17.10. Til tross for at jeg lanserte 6. valget 1 Helten (V65-3) og 3. valget 12 Wishmaster (V65-4) som mine herlige tipsenere på Momarken i går og samtidig lanserte 6 Spikfaks som banker i V65-6, fikk jeg kun fire rette. Ingen andre spillere klarte seks rette og dermed er det jackpot på Leangen i dag med 455 388 kr ekstra i sekserpotten. Omgangen ser ganske favorittpreget ut, og jeg lanserer to bankere.

Forblir ubeseiret etter V65-6

Ubeseirede 1 B.B. Viking avlegger sin årsdebut i V65-6/V4-4/DD-2. Seks starter endte med seks seire i fjor og hesten avsluttet sesongen med en strålende V75-seier på nettopp Leangen. Hesten har trent på gjennom vinteren og ikke hatt noen problemer av betydning, men kretsen rundt hesten ønsker ikke å starte vinterstid. Mot svært overkommelig motstand, ser det veldig bra ut i dag. 1 B.B. Viking bankerspilles i både V65, V4 og DD.

Elitehesten må være syk for å tape

I V65-3/V4-1 har 1 The Last Ticket et gaveløp. Innfridde som storfavoritt sist og har nesten et billigere løp i dag. Det må være toppsjanse og 1 The Last Ticket blir min andre V65-banker og bankerspilles også i V4-spillet, der jeg anbefaler samlebonger i dag.



I tillegg til de ovennevnte storfavorittene, kommer også 9 Langlands Høvding (V65-1), 4 Custom Cheval (V65-2) og 6 Kvåles Ruin (V65-5) til å pådra seg klare favorittstempel i sine løp. Så det kan bli favorittpreget denne ettermiddagen. Slik V65-omgangen på Forus så ut for to uker siden. Også da vant de tre tunge favoritter, likevel endte det med over 7 000 kr i utbetaling for seks rette.

Når det gjelder dagens dobbel-spillet på Leangen i dag, så går jeg all-inn på kombinasjonen 6 Kvåles Ruin i DD-1 og 1 B.B. Viking i DD-2.



