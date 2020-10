Internasjonal V65 med NM for amatører på Klosterskogen

Tre av seks løp inngår i NM for amatører når Klosterskogen byr på NM for amatører i kveld.

Vi nærmer oss ukens sportslige og spillemessige høydepunkt, som er lørdagens V75-omgang på Biri. Her er det kaldblodsdag med Biri Oppdretningsløp, DNT's 5-åringsløp, Vintillatravet og finaler i Veikle Balder Cup.

Men før vi kommer dit skal vi gjennom en meget innholdsrik torsdag. Den byr blant annet på dobbel jackpot og drøye 2 mill SEK ekstra i sekserpotten i V64-omgangen på Bergsåker. På Klosterskogen er det internasjonal V65 med NM for amatører og torsdag kveld er det også en flott V65-omgang på Øvrevoll. Torsdagen innledes med V4-lunsj fra Halmstad.

I denne artikkelen skal det dog heretter handle om Klosterskogens og kveldens internasjonale V65-omgang. Tre av kveldens V65-løp er NM-løp for amatører, der Harstad-kuskene Mats Gunnar Ringberg og Tina Lagesen er favoritter på forhånd, gitt de hestene de har trukket. Nevnte Ringberg er også kusk bak min V65-banker. Anette Frønes representerer er hjemmehåpet, men hun har ikke hatt de beste oppsittene og får det tøft med å gå til topps.

Gaveløp for V65-bankeren

Det er ikke hver dag fireårige 5 Kleppe Nido byr seg til som best, men i V65-1 har hesten et gaveløp. Moe Odin-sønnen kvalet til Derby, og selv om han ikke strakk helt til der, er det en prestasjon å komme til finalen. Har etter det kommet tilbake på stallen til dyktige Kjell Løvdal. Mats Gunnar Ringberg har vunnet 11 løp på 69 starter i år og ligger på 3. plass på landsstatistikken for amatører og er kusk bak Løvdal-hesten i kveld. Mot svært så overkommelig motstand blir 5 Kleppe Nido min V65-banker på Klosterskogen i kveld.

Bra sjanse for formsterk 10-åring

Det er kun ni hester til start i V65-6/DD-2, og perfekt til i førstespor bak bilen står formsterke 1 Zoot Va Bene. Klosterskogen har som kjent siste indre og da er førstespor alltid et pluss. I en svært så spennende DD-omgang, blir 1 Zoot Va Bene min banker.



Austevoll er sulten på mer

I V65-2 kommer nok 5 Alm Jakken til å bli stor favoritt når vi nærmer oss spillestopp i kveld. Vant enkelt sist, men da skal man huske på at flere av hovedopponentene forsvant i galopp på oppløpet. 2100 meter er ikke et pluss for denne og det er ikke hver dag han byr seg til som best. Gunnar Austevoll vant to løp på Bjerke onsdag og har med tøffingen 9 H.G. Odne i dette løpet. Holder vallaken seg på beina, tror jeg Austevoll sitter bak feltets beste hest. 7 Birk Rapp er også en plussfaktor i løpet og disse tre bør gjøre opp om seieren i V65-2.

Kulblik vinner fra tet

Det er laber klasse på V65-3, men neppe noen tvil om at 6 Figaro B.R. er den beste hesten. Et litt sjanseartet sjettespor bak bilen trekker ned, men kommer Henrik Kulblik seg tidlig tet med den Kjetil Helgestad-trente vallaken er nok mye gjort. Er dog ikke den tøffeste og jeg tar med noen hester på gardering.

Flink i comebacket - vinner uten galopp?

Fireårige 6 Farddalas blir blant kveldens største V65-favoritter. Hesten gjorde sin første start på over ett år på Biri for en måned siden og ledet hele veien da. Får Ole Christian Kjenner denne feilfritt avgårde, er det nok bra vinnersjanse igjen. Men hesten er fersk og 3 Willmin og 15 Valle Gyda er formsterke utfordrere i V65-4/V5-1.



Desserud kan sprekke nullen

7 Excellent Maltin og flinke Anette Frønes blir spillefavoritt i V65-5/V5-2/DD-1, men sjuendespor bak bilen er mildt sagt sjanseartet. Jeg prøver meg på formsterke 2 Lins Above som får Truls Desserud som kusk. Niåringen holder kanonform og har faktisk tre andreplasser på de siste fem startene. Har dog ikke fått smake seierens sødme på 15 starter i år, men har en skreddersydd oppgave foran seg i kveld. Blir ikke veldig hardt betrodd og må være et spennende objekt i V65-5/V5-3/DD-1.