Internasjonal V65-omgang fra Harstad

Spennende V65-omgang på isen i Harstad! Vi har gjort jobben for deg, og her er det bare å ta rygg! Du blir vel med oss i jakten på V65-suksess fra Harstad?

Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen.





Veldig få jobber med løpene til Harstad, og det pleier nesten alltid å dukke opp svært spennende objekter som blir altfor lite spilt til denne banen. Vi jobber naturligvis året rundt med løpene på denne banen også, og har servert MYE snadder gjennom årene til nettopp Harstad. I kveld skal vi til lukene med følgende godbiter:



V65-1 : 8 Elite BR – Interessant innledningsløp hvor det er noe jevnere enn hva mange tror. Vår ide er nok feltes beste hest, den kommer ut etter pause, og det er fine rapporter på den. Har ikke gått løp på BRODDER (isbane i kveld), men er blitt trent på den balansen. Skal ha en OK sjanse om den bare takler isbanen.

V65-2 : 2 Ella Plane – Er altså KUN 3-ÅR, og denne er fakta ikke så verst. Så helt klar ut i debutløpet i Boden nest sist, men ble da plukket ned oppunder mål. Var ikke like bra sist, og har blitt vintertrent etter det løpet. Duger normalt veldig godt i et billig løp som dette, og den er verdt et forsøk som en frekkis!

Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen.





V65-3 : 5 Tanic Plane – Hadde et bra fjorår, og kammet da med seg fem seire. Trives veldig godt på isen, rapportene på den etter opphold er veldig fine, og den skal stå først på ranken. Gry Kanstad er optimist med 3 You Daz etter pause, og vi liker også at den er kuskeplusset med Blekkan. DOBBELT A-VALG!

V65-4 : 3 Hassel Jahn – Avsluttet bra sist, og var ikke tom over mål da. Kommer nå ut etter pause, men med fine rapporter i ryggen, og da må den være spillbar her. Husk på at den sist stod likt med 6 Lille Ville Mo som den nå er 40m billigere ute enn… Hassel Jahn burde kunne en 34-tid, og har en stor sjanse om den skikker seg. SKAL MED PÅ ALT!

Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen.





V65-5 : 1 Nordby Håp – Utviklet seg fint på tampen av fjoråret, og det ble et bra år for hoppen. Tone Merete Pettersen er lysten på å teste den ut med en BIKE i årsdebuten, og gjør hun det, ja, da kan nok denne senke rekorden sin med en hel del. Det er dessuten ikke veldig mange «modige» hester med her, og Nordby Håp kan lede dette lenger enn hva mange tror. OBS!

V65-6 : 2 Gardin Trappa – Har en svært passende oppgave foran seg i finalen, og når rapportene på den dessuten er oppløftende etter pause, ja, da kan vi ikke gjøre annet enn å tro en hel del på den. Her blir det gratis tet, og da skal det en god hest til for å plukke den ned. Er en motivert favoritt, og spiller man tynt så dreier det seg om en banker.

Stalltips er et spill der Rikstoto velger hestene og fyller ut kupongen for deg. En oppgradert spillopplevelse gjør det enkelt for alle, uansett forkunnskaper.