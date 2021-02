Internasjonal V65-omgang fra Harstad

Svært krevende forhold, og i kveld er det de sterke hestene som vinner! Vi har gjort jobben for deg, og byr på våre beste tips mot V65-suksess i Harstad! Du blir vel med på moroa?

Harstad byr på en interessant V65-omgang denne kvelden, og det som er viktig å være OBS på er at pga mildværet så har man tatt bort isen. Det betyr fort krevende forhold, og da kan litt av vært skje i løpene. Våre litt større bonger er uten bankere, og her er det bare å ta rygg på følgende godbiter:



V65-1 : 6 Valle Trym – Dukket opp etter pause sist, og gikk et bra løp etter en tidlig galopp. Er meget god under sal, rytteren er en av de beste i feltet, og feilfritt dukker den opp på foto mot en ganske overkommelig gjeng. Ellers er det et veldig skille på både ryttere og hester i innledningsløpet, og vi går derfor tynt.

V65-2 : 3 Thai Pan – Har egentlig ikke så verst kapasitet, og den gjør en spennende start i regi Gry Kanstad. Er blitt kastrert i oppholdet, og har fungert fint i jobbene. Møter ikke en veldig hard konkurranse, og den må med på gardering. 8 Juliano Extreme – Har et gaveløp foran seg, men vi vil se litt ordentlig form her før vi ranker den til topps. Har stor fordel av at den slipper brodder i kveld.

V65-3 : 11 Il Faxa – Spurtet riktig så fint etter pause , og varslet litt form direkte etter oppholdet. Møtte da mye bedre hester enn dette. I sitt siste løp før pausen gikk den solid fra langt tillegg, og da stod den 40m bak 8 Mellem Stjerne som den her står likt med… Fra springsporet på tillegget vil den normalt få en veldig fin start, og mot en svak/formløs gjeng må den bare prøves.

V65-4 : 4 Tanic Plane – Var strålende opplagt etter pause sist, og vant meget enkelt da. Fra drømmesporet bak bilen bærer det fort til tet igjen, og siden er dette hesten å slå. Er en veldig motivert favoritt i overkommelige omgivelser som dette.

V65-5 : 3 Camilio – Gikk et fullt godkjent løp etter pause sist, og må få godkjent på en ikke helt optimal dag. Ventes forbedret til løpet i kveld, den er 20m billigere ute kontra 7 Elite BR fra løpet sist, og på sitt beste har den en stor sjanse. Skal stå først på ranken.

V65-6 : 1 Suksess Terta – Var klink overlegen sist, og er rett og slett veldig bra når den leverer som best. Kommer ut etter at vintertreningen er gjort unna i kveld, og rapportene er meget fine. Leder dette lenge, og blir alt annet enn enkel å fange. Den som kan gjøre det er klink ustabile 11 Valle Trygg som har funnet formen, men som altså ikke er å stole på.

