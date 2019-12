Internasjonal V65-omgang i Bergen

Spennende V65-omgang mellom de syv fjell! Bankeren kan ikke få et bedre løp enn i kveld! Få også med deg våre godbiter! Saftig opptur i vente?

Lerum med solid fulltreffer til Eskilstuna 2. desember!

Undertegnede kom ikke i mål på de flate bongene, men på systemet (fire andeler a kr 750) ble det en herlig opptur! I finalen stod systemet igjen med storfavoritten 1 Vicy Grif samt outsideren 9 Global Thunder. Storfavoritten tauet løpet rundt om, og dermed måtte vi "nøye" oss med 46 364 kr i utbetaling. Mye av nøkkelen til denne solide fulltrefferen var Dark Roadstar (7,9% - odds 14,90). Den stod nemlig først på ranken, og var en SINGEL UTGANG på systemet. Følgende info ble gitt på skrellen:

11 Dark Roadster (V64-2) – Er betydelig bedre enn raden, og den fortjener virkelig en seier. Ble plukket ned på streken tredje sist, mens den passerte mål som mer eller mindre ubrukt nest sist. Nå sist misset kusken starten, og den tapte lengder direkte. Gikk siden et sterkt løp til tredje. Vi liker utviklingen på denne 3-åringen, og blir det bare litt tempo så duger den godt mot en billig gjeng som dette. OBS!

Bergen Travpark byr på en INTERNASJONAL V65-OMGANG denne kvelden, og det betyr solid omsetning i alle løp. Været i Bergen er mildt sagt ustabilt, og det er både sterk vind samt nedbør i vente. Når det gjelder denne omgangen så liker vi den, og det finnes flere godbiter som vi vil varsle for. Dagens beste banker dukker imidlertid opp direkte, og vi kan ikke spekulere mot Vertigo Bjørn i innledningen. Har et rent gaveløp foran seg, og den står alene på alt. Gå ikke glipp av følgende:



V65-1 : 5 Vertigo Bjørn – Har et rent gaveløp foran seg i kveld, og en skulle nesten tro at man hadde skrevet ut dette løpet som en «takk for en lang karriere-løp», men det er det altså ikke. Står 20-40m billigere ute enn normalt, og har den bare ikke en helt elendig dag så er den overlegen hester som dette. Kom dessuten til mål med krefter igjen sist, og formen virker å være meget bra. Bjørn Steine har et solid tak på den, og vi kan bare ikke gjøre annet enn å anbefale et bankerspill. ALL IN!

V65-2 : 7 Fernandez B.R. – Her blir en såpass ordinær hest som 5 My Hurricane TUNGT betrodd, men akkurat det kjøper vi ikke. Vår ide har fått to løp i kroppen etter et lengre opphold, og så fakta helt OK ut i kulissene sist. Her er den særdeles billig ute, og i et lite felt vil den ha god kontakt hele veien. Rankes foran 6 Arctic Avenue som har litt inne, og som har fått seg en blåser i kroppen etter pause.

V65-3 : 1 Kringeland Enok – Er på vei mot storformen, og det er en banker for de som ønsker å spille frekt. Har fått to løp i kroppen etter pause, og den fullførte bunnsolid sist (24,3 s 300m). Husk på at denne har kjempet likt mot hester som Langelands Odin/Brenne Banker tidligere, og har rett og slett smellfine/billige betingelser foran seg nå. MÅ BARE SPILLES!

V65-4 : 9 Getreadyfortakeoff – Gikk OK med svak kusk sist, og er solid kuskeplusset i kveld. Har radet opp med fine innsatser på slutten, og er slett ikke en så verst hest i grunnlaget. Her er det stortsett formløst i mot, og leverer den bare i nærheten av hva den kan, ja, da duger den svært godt i et løp som dette. SPILLES!

V65-5 : 12 Himalaya – Her er det VELDIG åpent, og en bred gardering kan vise seg å være smart. Vår ide har dog en veldig fin oppgave foran seg, og den er spillbar direkte etter pause. Har kapasitet til enkelt å jogge rundt en billig gjeng som dette, og det er i første rekke galoppen mot. Vår tipsener, men her velger vi altså å plukke med noen hester da de fleste av disse ikke er å stole på.

V65-6 : 10 Dupont – Har en klart overkommelig oppgave foran seg i finalen, og med litt tempo har den en stor sjanse å runde til seier. Spurtet sterkt i kulissene sist (12,7 s 300m), og selv om den var skjev underveis så fikk den et pluss i kanten av oss. Fungerer den OK for dagen så kan den nesten ikke få et billigere løp når det gjelder motstand, og vi må bare rope et varsko!