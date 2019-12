Internasjonal V65-omgang i Bergen

Banker med sjeldent fine betingelser! Mulig skrell fra kuskeforsterket hest! Du tar vel rygg på våre oppdaterte V65-tips denne kvelden?

Leirvåg knallet til på Bjerke 26. desember!

Det ble ikke helt lettløst på Bjerke denne torsdagen, og vi kom ikke i mål med våre flate V65-bonger. Det store V65-systemet (fire andeler a kr 995) satt imidlertid som spikret, og betalte ut knallfine 28 136 kr. I V5-spillet ble det supertreff for den store bongen (fire andeler a kr 300), og den betalte ut herlige 22 498 kr.



Lerum med systemfullklaff i lunsjen på Färjestad 23. desember!

Våre to største V4-systemer (fire andeler a Kr.500) satt som spikret i lunsjen mandag, og det ble OK for dem som tok rygg. Utbetalingen ble nemlig fine Kr.7 257,-



Lerum med SOLID fulltreffer 21. desember - Kr.980 ble til Kr.16 215!

Stålbankeren i V4-spillet, E.V. Mici, innfridde som ventet, og dermed satt undertegnedes store V4-bong svært godt dekket i de siste avdelingene. Etter at et 5-valg, 8-valg, og 7-valg vant de tre påfølgende avdelingene ble det bra med kroner for de som tok rygg på den store V4-bongen til Örebro. Her kunne man nemlig hente ut hele Kr. 16 215,-. Vi gratulerer de som tok rygg.

Bergen Travpark avrunder lørdagen med en INTERNASJONAL V65-OMGANG, og det betyr at våre venner fra Sverige er med å spiller. Det finnes som vanlig noen klare favoritter i omgangen, og den beste bankeren dukker allerede opp i V65-1. Det løpet taper ikke 6 Søndre Jerkeld om alt går riktig for seg. Ta rygg på følgende:

V65-1 : 6 Søndre Jerkeld – Har et veldig billig løp foran seg her, og vi kan ikke gjøre annet enn å åpne med et bankerspill. Spurtet gnistrende etter et lengre avbrekk sist, og på klokken stod det 20,7 s 300m med krefter igjen. Er trolig ytterligere forbedret med det løpet i kroppen, og motstandsmessig kan den ikke få en billigere oppgave enn dette. Glem ikke at vi snakker om årets toer fra NM på Sørlandet hvor den var hakk i hel på Odd Herakles, og slo for eksempel Troll Solen fra likestart. Nei, denne kan ikke vi spekulere mot i kveld. ALL IN!

V65-2 : 5 Opseth Elma – Kjører seg til tet her, og siden er dette hesten å slå? Har fart langt utover det grunnlaget den har på konto, og vil dessuten dra stor nytte av at det er Svein Ove Wassberg som kjører i kveld. Settes først i et ellers veldig jevnt løp.

V65-3 : 8 Honannas Trolljeger – Vinner dette løpet om den ikke feiler seg bort. La inn en sisterunde i 31-fart sist, og vant veldig enkelt. Har trolig en solid rekordforbedring i kroppen, og i et svært billig løp som dette må sjansene være gode. Minuset er at det dreier seg om en ung/fersk hingst som skal ut på en liten reise. Slikt kan påvirke negativt, og er grunnen for at vi ikke tør å banke den.

V65-4 : 12 Easy To Win – Er best, og trolig en vinner direkte etter oppholdet. Har vært syk, men rapportene går i dur, og motstanden skremmer mildt sagt ikke. Er en veldig motivert tipsener, og en banker for de som spiller tynt.

V65-5 : 10 Skaffer Mario – Prøves som et langskudd i et løp hvor det er et ganske klart skille på hestene. Var riktignok ikke noe bra sist, men den er variabel, og skulle den levere som for eksempel fjerdesist, ja, da er fakta Skaffer Mario god nok i massevis. Var da knallgod i nederlaget mot Bokli Stjernen. I kveld blir Skaffer Mario kraftig kuskeplusset med Svein Ove Wassberg, og tilbake på sitt beste kan den skrelle. OBS!

V65-6 : 9 Radieux – Er best i finalen, og i kveld forventer vi å få se en klart forbedret utgave av Radieux. Er nemlig blitt behandlet for halsproblemer, og det har nok gjort svært godt. Motstandsmessig er dette et gunstig løp, og klaffer det bare litt på veien skal sjansene være gode. SPILLES!