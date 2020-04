Internasjonal V65-omgang i Bergen

V65-1 starter allerede klokken 16.20! Bankeren har perfekte betingelser! Storskrell tar opp kampen mot en tungt betrodd favoritt! Herlig omgang fra Bergen! Du går vel ikke glipp av våre oppdaterte V65-vurderinger?

Lerum med supertips på Färjestad 18. april - Kr.432 ble til Kr.18 676!

Det var kun BREDDLOPP i V65-omgangen på Färjestad denne lørdagen, og slike løp er krevende å ranke. Undertegnede gjorde dog jobben, og belønningen ble solid for de som tok rygg. Dagens beste banker, Lidaz Katzner (2-valg), slo til i løpet hvor de fleste valgte å banke Enjoy's Top Gun (60,1%). Ellers ble Dallas Brick (16,7%) løftet frem som dagens beste objekt. Undertegnedes bong på Kr.432 satt som spikret, og betalte ut svært solide Kr.18 676,-.

Nye sterke tips fra Lerum - denne gangen til Eskilstuna 20. april!

Pga mangel på en utgang kom vi dessverre ikke i mål på systemene, men ellers satt ALT av de flate bongene på Eksperten. Ninepoints Yankee (2-valg) ble lansert som en av dagens virkelige godbiter, og den innfridde også enkelt fra tet. Den flate V64-bongen til Kr.480 suste inn, og betalte ut meget fine Kr.3 305,-.

Leirvåg med herlig V65-suksess på Jarlsberg tirsdag 21. april!

Det ble herlig fullklaff for Leirvågs største V65-forslag på Jarlsberg tirsdag. Bankeren 4 Gretzky Boko innfridde som ventet og storfavorittene 9 Ingbest (V65-3) og 2 Bokli Stjernen (V65-4) falt begge tungt i sine respektive løp. V65-forslaget med innl. pris på kr 1875 satt klokkerent og betalte tilbake flotte 15 691 kr. På Eksperten ble det fullklaff for seks andelslag (fire stk med fire andeler a kr 500) og to systemspill (begge med fire andeler a kr 750).

Lerum med V5 og SISTE INFO V65-suksess på Solvalla/Bergsåker 22.april!

Samtlige V5-bonger satt på Solvalla denne onsdagen (15 stk på Eksperten). Innleveringsprisen på disse var fra Kr.500 (ti andeler a Kr.50/fem andeler a Kr.101/fire andeler a Kr.125) til Kr.2 000 (fire andeler a Kr.500). Nøkkelen til at samtlige V5-bonger gikk inn var at vi på de minste bongene banket Sashay Kemp (2-valg). Utbetalingen på bongene var Kr.5 056 hver seg.

I V65-spillet så suste også samtlige SISTE INFO V65-bonger inn (11 stk på Eksperten), og innleveringsprisen på disse var fra Kr.1 000 (fire andeler a Kr.250 / fem andeler a Kr.200) til Kr.2 000 (fire andeler a Kr.500). Utbetalingen på disse var fra Kr.6 245 til Kr.6 717. Bankeren på disse bongene var Tiny Rocket (25,1%).

Bergen Travpark byr på en herlig ettermiddagsomgang, og her ventes det stor omsetning da våre venner fra Sverige er med å spiller. Det er bra kvalitet på løpene, og ikke helt lettløst. Dagens beste banker fant vi i finalen, og der står 1 Tom Odin alene. Får opp Svein Ove Wassberg, det blir gratis tet, og siden kan vi ikke skjønne annet enn at sjansene er store for at den renner unna.

Ta rygg på følgende:

V65-1 : 10 Piece Of Candy – Har stor fart i kroppen sin, og er også grunnkapabel. Vant veldig enkelt både sist, og tredje sist. Minuset er at den har vært noe variabel, og vi nøyer oss derfor med å sette hun først. 8 Vittoria B. – Er grunnkapabel, og gjør en spennende start etter at vintertreningen er gjort unna. Er trolig den beste hesten i feltet, og feilfritt dukker den normalt opp på foto. Skal med på alt.

V65-2 : 8 Ness Tjo Fryd – Dukker opp etter en lengre pause, og blir hardt betrodd direkte. Er den beste hesten i feltet på ren kapasitet, rapportene er fine, og vi iler til med tipsnikken. Bongene dobles dog opp med et annet talent, og da tenker vi på 3 Hoppestuss Pila R.S. Trener, Lars Tore Hauge, er veldig opp på sin springer etter pause, og mener den kan senke rekorden direkte. Går den ned mot 30 fra strek blir den ikke enkel å fange. OBS! Hesten kjøres av Øyvind Austevoll.

V65-3 : 10 Ramona’s Fighter – Har funnet litt form igjen i en alder av 10-år. Gikk fullt godkjent mellom hester nedover oppløpet sist, og den fikk et pluss i kanten av oss. På klokken stod det faktisk 10,0 s 300m med litt krefter igjen… Fra tredje omvendt burde den komme seg OK avgårde, distansen er den riktige, og det skal også bli spennende å se hva talentfulle Bjørn Steine kan få ut av denne. Prøves som en mulig skrell!

V65-4 : 7 Dag Frøya – Var syk sist, og presterte ikke som best da. Gangen før var den KNALLGOD i nederlaget, og tapte da kun ytterst knepent for en såpass god hest som Sylv Odin. Skulle Dag Frøya komme seg tidlig foran her, ja, da kan den umulig bli enkel å ha med å gjøre i et løp som dette. Skal stå først på ranken. 3 Rymix – Er mye bedre enn grunnlaget sitt, og under en kraftig utvikling. Var god etter galopp sist, den er kjapp ut med volte, og burde passe perfekt i hendene til Dalen. DOBBELT A-VALG!

V65-5 : 3 Getreadyfortakeoff – Fyker til tet, og leder dette svært lenge? Var utrolig bra etter en tøff reise nest sist, og når han fikk det samme opplegget sist var den ikke like villig. Dalen vant sprettlett med denne på Forus 5. november, og det er liten tvil om at den er SOLID kuskeplusset når Dalen igjen får sjansen. At den også har hatt en pause siden det siste løpet ser vi på kun som et pluss. MÅ PASSES!

V65-6 : 1 Tom Odin – Har en interessant oppgave foran seg i kveld, og vi tror på en STOR sjanse for denne. Er nemlig «SEIG» når den får gå i tet, og det vil den gjøre her. At den også får opp Svein Ove Wassberg er naturligvis et stort pluss. Tom Odin burde egentlig hatt et høyere grunnlag på konto, og dette ser altså veldig riktig ut på forhånd. I en bankerfattig omgang så banker vi denne på de flate bongene.