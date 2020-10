Internasjonal V65-omgang i Bergen

Bankeren lar seg rett og slett ikke stoppe? Hete objekter som du vil like infoen på! Vi er klar for en saftig ukeavslutning i Bergen! Er du det?

Bergen Travpark avrunder uken med en INTERNASJONAL V65-OMGANG søndagskveld. Vi har som vanlig jobbet godt med løpene, og funnet frem flere frekke objekter som må med på bongene/systemene. Når det gjelder kveldens beste banker så dukker den opp i V65-2, og her kan vi ikke spekulere mot 7 G. Jerken.

Ta rygg på følgende:



V65-1 : 2 Muscle Mack – Er det opplagte spillet i innledningsløpet. Har rett og slett løftet seg ordentlig etter den kom til Bergen, og sist ble den altså sittende bom fast som fulltanket. Står riktig til på strek, og fra eventuelt tidlig tet er dette hesten å slå. SPILLES!

V65-2 : G. Jerken – Har et gaveløp foran seg i kveld, og nå kommer vel seieren? Fullførte sterkt fra dødens sist, mens den gikk PIGG i mål etter sene luker nest sist. Har møtt LANGT bedre hester enn dette på slutten, og går nå ned flere klasser når det gjelder motstand. I kveld kommer årets første seier, og vi banker!

V65-3 : 7 Goldie G.D. – Streken gjør opp? Vi plukker med samtlige strekhester i dette løpet, og garderer altså bredt. Vår ide er stadig bedre enn raden, og kom til mål med krefter igjen etter sene luker sist. Blir gradvis bedre, og ikke borte med klaff på veien i kveld. OBS!

V65-4 : 6 Neslands Faksen – Var tilbake på sitt beste sist, og var klink overlegen i hendene på Dag-Sveinung Dalen. Har en ny passende oppgave foran seg i kveld, og her kommer det fort nok en seier. 9 Magnums Othello – Har stått en stund hos eieren nå, og var altså under pari sist. På sitt beste er den god nok, men etter å ha sett den sist så ble vi noe usikre på den. Disse to skiller seg klart ut.

V65-5 : 2 Hoppestuss Pila R.S. – Er BETYDELIG bedre enn raden, og er svært aktuell i dette løpet. Gikk HELPIGG i mål etter altfor sene luker nest sist, mens den viste 27/1000m etter galopp sist. Kan ikke få et finere løp enn dette, og vi iler til med tipsnikken. 7 Dag Åsa – Er kommet til en ganske flink hestejente, og er verdt litt oppmerksomhet direkte. Har nemlig avslørt helt OK kapasitet tidligere.

V65-6 : 9 Vittoria B. – Har radet opp med sterke løp på slutten, og fortjener virkelig en seier. Gikk solid etter galopp sist, og på klokken stod det 12,9 s 300m. Er den hesten med best form i feltet, og får ikke 5 Piece Of Candy det for billig, ja, da må Vittoria B. ha en god sjanse.