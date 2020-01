Internasjonal V65-omgang med frekk banker

Åpen omgang med frekk banker og herlige objekter! Vi jakter en deilig V65-opptur søndagskveld! Du blir vel med på moroa?

V75-5 : 10 Eldorado Mearas – Var kun et 7-valg når vi la ut dette tipset (ble et 6-valg), og blir neppe mye spilt med en dårlig rad. Vær dog OBS på at denne er i en helt fantastisk form, og den er verdt et forsøk nå. I finalen på Solvalla sist ble den sittende bom fast som fulltanket, og hadde blitt skummel med luker. Gangen før spurtet den strålende etter sjenering, og kom igjen til mål med krefter på tanken. Får den bare litt bedre klaff underveis så er den med garanti på foto, og det til flott odds i lukene. OBS!

Forus avrunder uken med en åpen og spennende V65-omgang. Vi spiller som vanlig sammen med våre venner fra Sverige, og det betyr litt ekstra stor omsetning. Når det gjelder dagens beste banker så fant vi den i V65-5, og her spiller vi frekt! 7 L.A. 's Magic Moment er egentlig en topphest i grunnlaget, og med et helt fantastisk inntrykk i et par løp på rappen, ja, så må vi bare prøve oss. ALL IN! Ta rygg på følgende:



V65-1 : 4 Bleeding Heart – Var strålende opplagt når den debuterte for Wiig nest sist. Spurtet da meget bra fra sjette utvendig, og varslet form direkte. I V75’en sist ble den sjenert, galopperte, og fikk siden ikke med utfallet å gjøre. Kommer nå ut etter pause, den møter dønn riktig motstand, og her skal man være litt på vakt. Wiig pleier nemlig å ha dem klare etter opphold. OBS!

V65-2 : 5 Torje – Her er det JEVNT, og en bred gardering trenger ikke å være feil. Favoritten føler vi dog er motivert, og den så veldig fin ut som fulltanket over mål sist. Hadde fort vunnet det løpet med luker, og den fikk et STORT pluss i kanten etter pause. I kveld blir den solid kuskeplusset med Svein Ove Wassberg, og sjansene for seier skal være gode. SPILLES!

V65-3 : 11 Sober Sam – Er en hest som spillerne ikke er veldig glad i, og den blir ofte undervurdert. Er imidlertid meget formsterk, og den har fullført fint de siste gangene. Er stadig bedre enn raden, og blir det bare litt tempo på forestillingen, ja, da skal den være på foto i et løp som dette. OBS! 8 Charming Boom Bay – Er god nok i massevis, og skal regnes som en STOR outsider direkte etter pause. Må med på alt!

V65-4 : 4 Sea The Stars – Så finere ut enn noen gang aksjonsmessig sist, og vi kan fakta ikke huske å ha sett denne slik tidligere. Har alltid hatt en veldig grunnkapasitet, og med tanke på at den sist fungerte såpass fint, ja, så er i hvertfall vi på vakt nå. Kan åpne bak bilen, og her kjører vel Handeland til? PASSES! 5 Jeanet Newport – Har hatt sine problemer, og var heller ikke 100% i Bergen sist. Nå er den fikset på, og er selvskreven på bongen. Vi vil dog se den oppføre seg før vi går hardt til på den.

V65-5 : 7 L.A.’s Magic Moment – Har alltid vært veldig lovende, og dessuten møtt MYE bedre hester enn dette tidligere. Einar Nedrebø tok denne hjem til seg selv for noen mnd siden, og den har fakta sett helt fantastisk ut i begge løpene den har gjort for den dyktige kusken. Satt bom fast som fulltanket etter pause nest sist, mens den spurtet voldsomt tilslutt etter å ha lagt ned mye på startgalopp sist. WOW, hvor bra den var da. Er uten tvil den beste hesten i feltet, og uten noe tull underveis så tror vi ikke den taper dette.

V65-6 : 1 Vimse Lars – Er ekstremt formtoppet, og skal ha en god sjanse mot en ganske formløs gjeng i finalen. Var meget solid fra dødens sist, mens den fullførte strålende til andre bak Vestpol Kongen nest sist. Gikk da 22,8 s 300m. Hadde man plassert inn Vestpol Kongen på strek her, ja, da hadde den vært STORFAVORITT… Nå blir det tet, og hvem kommer egentlig frem og trykker opp noe fart her? Nei, vi er fakta veldig inne på at Vimse Lars kan få det billig i førsterunden, og dermed «stjele løpet». SPILLES!