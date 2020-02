Internasjonal V65-omgang med Geir Gudmestad i hovedrollen

Bankeren lar seg rett og slett ikke stoppe? Langskuddet er billigere ute nå... Frekkis ligger i skorpen - nå kommer seieren? Du tar vel rygg på oss på Forus?

Sportspills øvrige tirsdagsmeny:

V64 Jägersro (+): Frekk V64-banker på Jägersro

V4 Gävle (+): Vi jakter ny opptur i lunsjen

Oddstips: Champions League, skiskyting og ishockey - sjekk våre analyser

Oddssingel CL: Braut Haaland skal leke med PSG-stjernene

Oddssingel CL: Liverpool vinner mot formsvake Atletico Madrid

VM skiskyting: Hanna Öberg sender Sverige til himmels

VM i skiskyting: Se programmet for VM i Anterselva i februar

Lerum med solide V65-tips i Bergen 13. februar - Kr.1 800 ble til Kr. 23 837!

Tipsene satt bra mellom de syv fjell denne torsdagen, og det ble en herlig opptur for dem som tok rygg på den store bongen til undertegnede (Kr.1 800). Sylv Odin innfridde som dagens banker, og SJOKKET Rymix (5,2%) slo til som en ordentlig godbit. Utbetalingen for dem som tok rygg ble meget solide Kr.23 837,-. På Eksperten serverte vi også en ren V6 bong på samme størrelse (fire andeler a Kr.500), og den betalte ut Kr.37 558,-. Du tar vel rygg på våre tips fra Bergen?

Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen







Lyntoto er den enkleste måten å spille på hest på. Du trenger ikke ha peiling på hest for å spille. Du bestemmer kun hvor mye du vil spille for, og lar spillmaskinen velge ut en blanding av favoritthester og outsidere for deg.





Forus står for kveldens V65-OMGANG, og her skal det altså dreie seg om en internasjonal omgang hvor våre venner fra Sverige er med å spiller. Det betyr større omsetning i samtlige spill. Dagens beste banker kommer ut i V65-1, og dette løpet vinner 7 Conquestador B.R. om den leverer som på slutten. Har rett og slett vært knallgod, og vi lar den stå alene på de flate bongene. Ta rygg på følgende:



V65-1 : 7 Conquestador B.R. – Er i en fantastisk vinterform, og dette er en hest som Geir Gudmestad virkelig har fått fart på. Er normalt brennkvikk fra start, og selv fra et spor ytterst bak vingen så er den ikke sjanseløs i tetkampen. Trenger dog ikke tet for å vinne mot en såpass overkommelig gjeng som dette. Er en svært motivert favoritt som også vi tror mye på.

V65-2 : 2 Glennis Attack – Få hester i feltet, men likevel er dette meget jevnt. Vår knepne favoritt har en nydelig oppgave foran seg, og den kan ikke få bedre betingelser enn dette. Er det bare litt form på plass etter oppholdet, ja, da tror vi rett og slett den ikke taper dette. Skal stå først på ranken.

Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen





V65-3 : 7 Smedheim Staut – Går det SOLIDE rapporter på, og skal man tro dem så er dette en vinner direkte etter det lange oppholdet. Var veldig fin i prøveløpet, og skal ha enda mer inne. Fra andre omvendt i volten burde den komme seg OK avgårde, og vi iler til med tipsnikken. 8 Kleppe Vesten – Var uheldig sist, men blir gradvis bedre etter oppholdet, og skal passes nå. Disse to plasserer vi i a-gruppen i et løp hvor det skiller ganske mye.

V65-4 : 11 Real Cash – Er trolig KLINK overlegen her om den bare kommer seg feilfritt ut fra start. Har rett og slett overkapasitet i forhold til det grunnlaget den har på konto, og fra et perfekt springspor så burde den komme seg greit avgårde. Her møter den «IKKE NOE», og han konkurrerer mest mot seg selv. Skal stå først på ranken. Løpet ellers er helskummelt, og en bred gardering kan vise seg å være smart.

Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen





V65-5 : 6 Soten – Er langskuddet i denne omgangen, og når vi la ut tipset hadde den kun litt over 2% av innsatsene på seg. Dette er en hest som alltid har hatt fin kapasitet, og i V75’en sist varslet den vinnerform. Var i ferd med å avslutte ordentlig bra ute i banen da, men feilet så fra seg en femteplass kort før mål. Stod den dagen likt med 8 Verdals Torden (satt fast i det lengste), og 11 Pøylefanten (var solid i nederlaget). Er nå 20m billigere ute, og med ytterligere fremgang er den ikke ueffen. OBS!

V65-6 : 8 Art Miklagard – Er BETYDELIG bedre enn raden, og snart må vel det komme en seier igjen? Var klart bra etter galopp i V75’en sist, mens den fullførte sterkt i nederlaget nest sist. Er kanskje den hesten med best form i feltet, og husk også på at den i fjor ved samme tider radet opp med toppløp. Vant faktisk tre løp fra januar til mars. Slår til nå?