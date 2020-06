Internasjonal V65-omgang med godbiter på menyen

Harstad avrunder uken med en internasjonal V65-omgang. Vi har som vanlig jobbet godt i arkivet, og funnet frem en hel del snadder. Tusenlappene jaktes med en banker som neppe lar seg stoppe om alt går riktig for seg...

De fleste har garantert fokuset rettet mot Bjerke, og denne omgangen fra Harstad går fort litt i glemmeboken. Det gjør den ikke hos oss, og vi har gjort jobben for deg. Kveldens beste banker kommer ut i monteløpet, og vi spekulerer ikke mot EL Muro B.R (V65-2). Er den helt overlegent beste hesten, og taper ikke dette om den bare viser litt form. ALL IN! Gå ikke glipp av følgende:



V65-1 : 6 Kringlers Viktor – Har vært fin på slutten, og knep altså seieren sist. Drar stor fordel av et lite felt, og unngår bare Tina Lagesen å kjøre i galopp på startsiden, ja, da tar den seg normalt av et løp som dette. Beste hesten, og en veldig motivert favoritt. Bak der ranker vi en formtoppet 1 Silke Chasmina samt humørhesten 5 Maks Mollyn.

V65-2 : 7 El Muro B.R. – Er kveldens sikreste BANKER, og hesten som står alene på alt hos oss. Er en steingod montehest, den har helt overlegen fart i kroppen, og rytteren er bra. Folkene bak denne hesten har dessuten ALLTID hestene ordentlig i form etter opphold. Taper ikke dette om alt går riktig for seg, og vi kan ikke spekulere.

V65-3 : 4 Cantaro – Er noe tøffere ute nå, men er altså i en fantastisk form, og formhester liker vi å spille. Vant enkelt fra tet nest sist, mens den gikk en STRÅLENDE sisterunde sist. Fra andre omvendt i volten løser den normalt kjapt ut, og klaffer det med et ryggopplegg så er den vass på speed. PASSES!

V65-4 : 8 Europa – Kom ut i ny regi, og etter en lengre pause sist. Havnet opp i feile rygger, men spurtet radig nedover oppløpet når det løste seg. Her er det veldig begrenset med motstand, og den må være HET om det bare klaffer litt på veien. Plasseres foran 2 Blackjack Bonanza som har for lite penger på konto målt opp mot kapasitet.

V65-5 : 8 Sjø Bris – Fullførte fint etter pause sist, og kom til mål med litt krefter igjen. Har en perfekt oppgave foran seg når det gjelder motstand, og den dukker opp på foto om det bare klaffer litt underveis. 2 Bråtnes Idunn – Har tidligere stått likt med 10 Ville Lille Faksen, og har meget fine betingelser foran seg i kveld. Gikk dessuten klart bra etter pause sist, og virker å være på vei mot formen. OBS!

V65-6 : 11 Soleina – Er et spennende langskudd i en jevn finale. Tapte mye på tidlig galopp etter pause sist, men avsluttet rakettfort lengst ute i banen på oppløpet, og vi likte den skarpt. Vant til 89x flesket på samme tid i fjor, den varslet altså superform sist, og da er i hvertfall vi på vakt. SKAL MED PÅ ALT!