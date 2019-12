Internasjonal V65-omgang med stor omsetning

Bankerfritt og spennende! Flere toppobjekter gjør livet surt for favorittene! Store penger i vente?

Er du klar for V75 WINTER BURST?

Fra 23. desember til 31. desember blir det ÅTTE V75-omganger, og det hele avrundes med en gedigen MULTIJACKPOT på selveste nyttårsaften. Vi jobber naturligvis på gjennom hele julen, og gir deg oppdaterte travtips hver dag. Sjekk ut følgende:

23. desember: V75 Mantorp med start kl.19.30. Våre tips er klare ca.12.00 mandag.

25. desember: V75 Umåker med start kl.16.20. Våre tips er klare ca. 10.00 onsdag.

26. desember: V75 Solvalla med start kl.16.20. Våre tips er klare ca. 10.00 torsdag.

27. desember: V75 Momarken med start kl.19.30. Våre tips er klare ca.12.00 fredag.

28. desember: V75 Romme med start kl.16.20. Våre tips er klare ca.15.00 fredag.

29. desember: V75 Charlottenlund med start kl.15.00. Våre tips er klare ca. 09.00 søndag.

30. desember: V75 Bjerke med start kl.19.30. Våre tips er klare ca.12.00 mandag.

31. desember: V75 Axevalla med start kl.15.00. Våre tips er klare ca.18.00 mandag. HER ER DET MULTIJACKPOT MED MINST 16 MILLIONER EKSTRA!

Husk også på at du kan se SAMTLIGE V75-OMGANGER direkte på Nettavisen!

Husk også på at du kan se SAMTLIGE V75-OMGANGER direkte på Nettavisen!



Vi er glad i disse kjøringene på Klosterskogen hvor man altså får sjansen via siste indre på oppløpet. Når det gjelder kveldens omgang så spiller vi her sammen med våre venner fra Sverige, og det betyr at omsetningen blir litt ekstra stor. Vi fant ingen klink vinner til disse løpene, og våre litt større bonger er derfor uten. Ta rygg på følgende:



V65-1 : 8 L.V. Fanblodytastic – Hadde fort stått med tre strake seire om den ikke hadde snublet over i galopp når den skulle angripe nest sist. Vi tror bestemt at den hadde slått 3 Eva Gardenia uten galoppen da. Står i et nydelig spor her, motstanden er billig, og dette ser veldig riktig ut på forhånd. VI TROR HARDT!

V65-2 : 8 Vico Regio H. – Blir solid kuskeplusset med Anette Frønes i kveld, og mot en billig motstand kan dette vise seg å være en skikkelig luring. Fullførte meget bra sist, mens den spurtet sterkt nest sist (15 s 300m). Sporet trekker ned, men klaffer det bare litt underveis så er denne god nok. Prøves som et helfrekt objekt!

HUSK AT DET LIGGER HELE 50 000 EKSTRA I DD-POTTEN!



V65-3 : 4 Gyri Jerven – Her velger mange å bankerspille 5 Kolbu Hjørdis som kontret til seier sist, og den kan naturligvis vinne. Er dog ikke så «overlegen» som mange tror her, og vi velger fakta å spekulere litt. Vår ide gikk PIGG i mål etter sene luker på en bane som ikke passet sist. Er stadig bedre enn raden, og dette er en riktig oppgave for Gyri Jerven. Gikk dessuten fint for samme kusk fjerdesist. Kan skrelle!

V65-4 : 2 Birk Støvern – Småskummelt løp, men favoritten er motivert. Har egentlig MYE inne, og er moden for å senke rekorden sin. Avgjorde enkelt sist, og det etter en avslutning i 30-fart. Hadde vi kunnet stolt fullt ut på den, ja, da hadde vi anbefalt et bankerspill. Er dog ikke helt travsikker, og vi velger derfor å plukke med noen hester i mot. Motivert, men…

HUSK AT DET LIGGER HELE 50 000 EKSTRA I DD-POTTEN!

Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen



V65-5 : 10 Circus Va Bene – Dette er ikke et veldig bra løp, og en bred gardering kan være smart. Mye spill får 1 H.M. Lovely Comers på seg, men vær OBS på at denne kusken ikke vinner for ofte. Geir Nordbotten har altså kjørt 158 løp siden 2010, og vunnet ett løp… Vi avstår derfor fra et spill på denne kusken, selv om hesten er god nok. Når det gjelder vår ide så er neppe noen bedre på ren kapasitet i dette feltet. Circus Va Bene er nemlig svært grunnkapabel, og den skal bli utrolig spennende å se igjen etter en liten pause. Vær også OBS på at den kommer ut i ny regi, og er kommet til flinke folk. Har stortsett vært kjørt av Anders Andersen, men nå sitter «MESTER» Høitomt seg opp, og det er et enormt kuskepluss. Er det bare litt form i debuten for sin nye trener så må Circus Va Bene ha en stor sjanse mot en billig motstand som dette. OBS!

V65-6 : 5 Kaptein Kuling – Er spesiell, og den sliter bitvis med aksjonen sin. Spurtet sterkt i kulissene sist (dog ikke 100%), og kom til mål med litt krefter igjen da. Er kjapp fra start, og her lukter det et offensivt opplegg. Tåler dessuten å bli brukt underveis når den bare henger sammen som den skal. Har gått fire løp på Klosterskogen, og det har blitt to første samt to andreplasser. Trives altså godt på denne banen. Spilles. For de som leter etter en mulig skrell, ja, de skal plukke med 6 Ådne Kommandør. Spurtet meget bra sist, mens den var positiv etter galopp nest sist. Har fått tre løp i kroppen etter et lengre avbrekk, og vi føler at vinnerformen er på plass. Vær også OBS på at den i fjor på nøyaktig samme tid radet opp med knallgode løp, og var på sitt beste da. PASSES!