Internasjonal V65-omgang med tidlig start på Forus

V65-1 sparkes i gang allerede klokken 16.00! Spennende omgang! Store kroner i vente?

Det vrimler med spennende objekter i dagens V65-omgang på Forus, og dette er en omgang som kan gi bra betalt om vi treffer med noen av godbitene.

Ta rygg på følgende:



V65-1 : 2 Modin – Har funnet en fantastisk bra form, og gjør nesten bare fine løp. Sist var den god i nederlaget, og ble altså kun spurtet ned av Ulsrud Tea da. Har en helt riktig oppgave foran seg nå, og vi er veldig inne på at den kan gi favoritten, 3 Ask Viking, en kamp. SPILLES!

V65-2 : 6 Kleppe Vesten – Er motivert her, og den vinner om den bare fungerer som den skal. Har dog ikke sett som best ut etter oppholdet, og det har blitt galopp i to av de tre løpene den har gjort. Vi tør ikke å gå ALL IN på den, og nøyer oss med å sette den først på ranken. 4 Himalaya – Er bedre enn raden, og kom til mål med litt krefter igjen nest sist. Kan utfordre favoritten i en feilfri utgave.

V65-3 : 6 Ben Dover – Var godtgående i tredjespor når den huket hjul sist, og galopperte ned mot siste sving. Kom sterkt tilbake nedover oppløpet, men så kom det altså en ny galopp. Det er mulig at Handeland brukte den litt for mye da. Er normalt travsikker, den varslet altså form sist, og skal tas på alvor med et løp i kroppen etter pause.

V65-4 : 1 Grude Odin – Har fått to løp i kroppen etter et lengre avbrekk, og er VELDIG på riktig vei. Galopperte mot første sving sist, tapte en del, men kom voldsomt tilbake ute i banen, og varslet toppform. På klokken stod det faktisk 25,4 s 950m / 23,7 s 300m med krefter igjen… Er sikret et bra opplegg, og kjører Svein Ove Wassberg i tet så kan den umulig bli enkel å plukke ned. MÅ MED PÅ ALT!

V65-5 : 1 Fixing The Shadow – Møtte for gode hester sist, og trengte dessuten det løpet i kroppen etter pause. Ventes forbedret nå, og kan ikke få spesielt bedre betingelser enn dette. Glem ikke at den fjerde sist slo 9 Grand Yankee fra likestart, og er altså 20m billigere ute her. SPILLES! Se også litt opp for 3 Ellys Jet som var god, og forbedret etter en liten pause sist.

V65-6 : 1 Anders U.S. – Kan ikke forsvare sitt innerspor, men har uansett en fin sjanse om det bare løser seg. Spurtet bra mot gode hester sist, og vi hadde 11,5 s 300m på klokken. Blir den bare ikke fast så kjemper den om seieren. MYE spill vil det bli på 5 Double Trouble EP. Imponerte dog ingen i Bergen etter pause sist, og feilet nest sist. Er kanskje ikke i samme superform som tidligere, og da er den fort sårbar…