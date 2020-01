Internasjonal V65-omgang mellom de syv fjell

Bankeren er under en rivende utvikling! Nå blir godbiten rigget til - senker en mye betrodd favoritt? Du går vel ikke glipp av våre oppdaterte V65-vurderinger til Bergen?

Lerum med SUPERTIPS i lunsjen på V4 - 9-valg servert som tipsener!

Undertegnede serverte SVÆRT sterke lunsjtips på Bergsåker 8. januar, og omtrent alt av bonger satt som de skulle. Nettavisens forslag på Kr.480 betalte ut Kr.4 934, og på Eksperten suste samtlige bonger inn. Den dyreste bongen der var Kr.1 200 (fire andeler a Kr.300). Supersjokket Paulas Prins (9-valg) lurte mange spillere i denne runden, men den var altså vår TIPSENER! Bourne Dominion (2-valg) senket dagens tyngste, men også dette var vår tipsener. Du gikk vel ikke glipp av følgende info på godbitene?:

V4-1 : 10 Bourne Dominion – To hester er trolig helt overlegne på ren kapasitet i innledningsløpet, og vi nøyer oss med kun disse to på bongen. Knepent først plasserer vi Bourne Dominion som gikk et SVETT løp etter en mildt sagt grov galopp sist. Kom voldsomt tilbake, og den fikk to solide pluss i kanten av oss. Gangen før var den klink overlegen, og la da inn en siste 800m etter 12,5. Er betydelig bedre enn grunnlaget sitt, og den blir ikke enkel å slå i en feilfri utgave.

V4-2 : 5 Paulas Prins – Debuterte for Tjomsland sist, og gikk kun et løp på det jevne da. Vi likte dog hesten, og den så veldig fin ut i banen. Har hatt pause etter det løpet, og muligens slet den med et eller annet som gjorde at den ikke fikk vist hvor bra den egentlig kan være? Har nemlig litt kapasitet, her er det billig i mot, og når en hest fra Tjomsland sin stall er såpass lite spilt, ja, da er i hvertfall vi på vakt. OBS!

Bergen Travpark byr på en internasjonal V65-omgang denne kvelden, og vi ganger litt opp da det ikke ser veldig vrient ut. Dagens beste banker kommer ut i V65-1, og der tror vi ikke at 2 Bjørkevarg taper. Er under en flott utvikling, og sjansene for en ny seier må være store. ALL IN! Gå ikke glipp av følgende:



V65-1 : 2 Bjørkevarg – Har endelig begynt å vise hvor bra den egentlig er, og den utvikler seg veldig fint for tiden. Var strålende opplagt til seier sist, og lekte da hjem løpet. Gangen før fullførte den meget sterkt. Her blir det gratis tet, og da skal dette løpet være over. Motivert favoritt som også vi tror MYE på!

V65-2 : 3 Ambitious Voyager – Er litt pågang, og dessuten kraftig kuskeplusset i kveld. Herman Tvedt opp, og han varsler at nå skal denne rigges til med et helstengt hodelag. Vant et løp på Bjerke med samme hodelag i fjor, og det gjorde den fra dødens. Er en av de klart beste hestene på ren kapasitet, og den skal passes i et løp som dette. OBS!

V65.3 : 1 Falco De Valny – Dette er et veldig dårlig løp, og det holder «jakt-klasse». Vår ide fullførte klart bra sist, og det gjorde den mot bedre hester enn dette. Går ned en liten klasse nå, den står spennende til på strek, og Svein Ove Wassberg får igjen oppdraget med å kuske den. Nå kommer seieren?

V65-4 : 2 Alve Frøkna – Skreller fra rygg leder? Fikk maks sist, men gjorde uansett et OK løp på en ikke helt bra bane. Nå passer distansen bedre, og man skal være OBS på at vi her snakker om en hest med stor toppfart i kroppen sin. Den elsker å smyge med i rygger, spare speeden sin, for så å komme for fullt tilslutt. Kan helt klart slå til som en godbit med klaff i et løp som dette. OBS!

V65-5 : 1 Opseth Elma – Er på vei mot formen nå, og med skreddersydde betingelser i kveld er den VELDIG spillbar. Tapte riktignok klart for 7 Dag Frøya sist, men da stod disse likt, og synsinntrykket var vel at Dag Frøya var mer sliten enn Opseth Alma over mål. Opseth Alma er dessuten best når hun ikke får sprut fra andre på seg, og i kveld blir den kjørt i tet. Leder dette ikke så altfor tøffe løpet rundt om?

V65-6 : 8 Radieux – Var tilbake på humør sist, og det ble da veldig enkelt. Er trolig ytterligere forbedret til kveldens oppgave, og i et lite felt som dette vil den ha gratis kontakt hele veien. Er den bare frisk for dagen så kommer det fort en ny seier, og den er veldig motivert i finalen.