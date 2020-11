Internasjonal V65-omgang på Biri

Bankeren jakter stolpe i programmet! Frekke bud i DD-SPILLET! Vi jakter en saftig ukeavslutning! Du blir vel med på moroa?

Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen.



Stalltips er et spill der Rikstoto velger hestene og fyller ut kupongen for deg. En oppgradert spillopplevelse gjør det enkelt for alle, uansett forkunnskaper.



Biri avrunder uken med en INTERNASJONAL V65-OMGANG, og det betyr at omsetningen blir stor. Når det gjelder kveldens beste banker så kommer den ut i V65-3, og vi spekulerer ikke mot 10 Gomnes Faks. Ta rygg på følgende:



V65-1 : 3 Rocket Man – Holder helt OK form, og fullførte greit fra rygg leder sist. Nå får den igjen opp Dalen, og det er naturligvis et STORT PLUSS. Møter en ganske formsvak gjeng, sporet passer perfekt, og vi setter den knepent først. Her er det dog jevnt, og vi plukker med oss noen hester på bongene.

V65-2 : 6 Laeskog Raija – Suser til tet, og tauer dette løpet rundt om? Gikk bra etter hinder på veien sist, og selv om den var klart slått av 7 Langlands Balder så var den positiv. Har åpnet i 20-fart bak bilen før, og er altså veldig kjapp ut. Distansen er den riktige, og det er nå denne skal spilles.

Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen.





V65-3 : 10 Gomnes Faks – Vant sikkert sist, og var ikke tom over mål. At den nå skal gå bakfra tror vi kun er et pluss, og normalt jogger den rundt en gjeng som dette. Har en toppfart i kroppen sin som ingen andre har, og vi kan ikke gjøre annet enn å tro MYE på denne favoritten. Dette er kveldens beste banker.

V65-4 : 4 Cash – Debuterer for Kim Pedersen, og det med gode rapporter i ryggen. Det man skal være litt OBS på er at dette er et avkom etter Ready Cash, og de er ofte litt «varm i hodet». Vi stoler derfor ikke 100% på denne hingsten, og avstår derfor fra et bankerspill.

Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen.





V65-5 : 11 Listas Hotshot – Interessant løp hvor vi plukker med oss litt hester. Vår ide er BETYDELIG bedre enn raden, og var klart bra både nest sist og tredje sist. Sist huket den hjul på startsiden, og galopperte. Et løp bakfra hvor den ikke trenger å være med på kjøring innledningsvis er kun et pluss. Kan absolutt slå til som en frekkis her. Motstanden er nemlig ikke veldig hard.

V65-6 : 10 Harmke Schermer – Skrøt Østre veldig av i de første løpene for han, og den var også positiv i et par løp da. Kommer nå ut etter pause, og er bare formen sånn noenlunde etter oppholdet, ja, da duger den svært godt i et løp som dette. Går fort litt under radaren, og det tar vi i mot med takk. SKAL MED PÅ ALT!