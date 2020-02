Internasjonal V65-omgang på Bjerke

Internasjonal omgang med litt ekstra stor omsetning! Bankeren er under en rivende utvikling! Mulig supersjokk fra formkusk! Frekkis ligger i skorpen - kan slå til nå! Vi jakter en herlig ukeavslutning! Du tar vel rygg?

ENDELIG! Ja, endelig får vi en søndagskjøring på Bjerke, og hvor vi har savnet det! Tidligere så var søndagen på Bjerke kanskje den beste dagen i uken bak lørdagen (spillmesssig), og vi håper virkelig at vi får flere slike kjøringer i årene fremover. Når det gjelder kveldens V65-omgang på Bjerke så åpner vi hardt, og går for et bankerspill direkte. 1 Fantasio De Cuy har funnet superformen, og den skal ikke bli enkel å ha med å gjøre i grunnlaget sitt fremover. ALL IN! Ellers har vi jobbet frem flere spennende objekter, og her er det bare å ta rygg på følgende:



V65-1 : 1 Fantasio De Cuy – Er veldig bra, og den taper ikke dette løpet om alt går riktig for seg. Feilet i kamp om seieren nest sist, og hadde da travet 17,2/2100ma uten den galoppen. Vant med en «MIL» sist, og vil bare bli bedre og bedre fremover. Går nok på 16-tallet om nødvendig, og dette er en hest som fort kommer til å rade opp fremover. Vi åpner med en soleklar banker!

V65-2 : 2 Tusse Storm – Her er det ganske jevnt blant de beste, og det finnes ingen soleklar tipsener. Vi prøver oss med en frekkis, og det er liten tvil om at Tusse Storm er en traver på riktig vei. Har fått fire løp i kroppen etter et lengre avbrekk, og den fullførte godkjent sist. Gangen før spurtet den fint etter et passivt opplegg, hadde full spenst i målgangen, og på klokken stod det 24,7 s 300m. Er sikret et bra opplegg fra et nydelig spor, og den MÅ passes.

V65-3 : 1 Encore Un Sisu – Er best, og vinner normalt dette om den ikke blir fast. Blir stadig bedre, og vant enkelt sist. Innersporet er dog ikke helt optimalt, og det må altså løse seg. Drar stor fordel av det lille feltet, og det er snakk om en veldig motivert favoritt. 4 Denali – Feilet i et skummelt angrep når proppene ble trukket sist, og er det opplagte motbudet. Siste hest som kan vinne er 5 Impressive Choice, og alle disse får plass på den store bongen.

V65-4 : 3 Mo Lykke – Har vært halt, er trolig blitt litt fikset på, og kommer ut etter pause. Er rett og slett veldig bra på sitt beste, og radet opp med sterke prestasjoner før den var under pari i sitt siste løp. Vi forventer en forbedret utgave, og da duger den godt her. Settes frekt foran en formtoppet 7 Vår Oda.

V65-5 : 12 Memphis Tennessee E.P. – Denne er fakta ikke så dårlig, og kan slå til som et supersjokk i et løp som dette. Var riktignok ikke helt på topp sist, men nest sist spurtet den sterkt, og kom til mål med krefter igjen. Kusken her, Per Ivar Bendiksen, har startet året strålende, og vunnet tre løp på fem oppsitt. Blir det bare litt tempo så har normalt denne BRA avslutninger. OBS! 6 Pink Diamond – Gikk et knallsterkt løp i kulissene mot MYE bedre hester enn dette sist. Feilet da tidlig, og havnet langt bak feltet. Tiden må sees i lys av en tungsprunget bane. Er en naturlig gardering. 10 Goodman B.R. – Er trolig feltes beste hest, og får stå som en stor outsider etter pause. Løpet ellers er VIDÅPENT, og her er det bare å krysse på.

V65-6 : 6 Fougueux – Vinner dette løpet om den kommer seg foran. Var strålende til seier sist, og har virkelig løftet seg. Er en veldig motivert favoritt. 1 Ajax Miguan – Er egentlig ikke veldig mye dårligere på ren kapasitet, den holder toppform, og er fakta ikke så verst fra start. Motbudet. Bak disse er det ikke veldig mange bra hester, og vi sløser derfor ikke med kryssene.