Internasjonal V65-omgang på Bjerke

Løpene er flyttet til Bjerke!

Sportspills øvrige søndagsmeny:

Lerum med solide V65-tips i Bergen 13. februar - Kr.1 800 ble til Kr. 23 837!

Tipsene satt bra mellom de syv fjell denne torsdagen, og det ble en herlig opptur for dem som tok rygg på den store bongen til undertegnede (Kr.1 800). Sylv Odin innfridde som dagens banker, og SJOKKET Rymix (5,2%) slo til som en ordentlig godbit. Utbetalingen for dem som tok rygg ble meget solide Kr.23 837,-. På Eksperten serverte vi også en ren V6 bong på samme størrelse (fire andeler a Kr.500), og den betalte ut Kr.37 558,-. Du tar vel rygg på våre tips fra Bergen?

Løpene i kveld er altså flyttet til Bjerke pga været, og ikke noe er bedre enn akkurat det. Vi prøver å smyge oss BANKERFRITT gjennom denne omgangen, og låser finalen på to hester. 2 Abrakadabra og 10 Lovato America skal være et solid lås. Gå ikke glipp av følgende:



V65-1 : 5 Red Bar – Kommer ut i regi Anders Wolden, og dette kan være en sikker vinner direkte. Glem ikke at den nest sist gikk PIGG i mål mot hester som er milevis bedre enn de den møter nå. Har vært syk, men skal trene bra, og det er snakk om en veldig motivert favoritt. Vi vil dog se denne i et løp for Wolden før vi tør å gå til på den som en banker. 2 Muscle Mack – Radet opp med fine løp i fjor, og har tidligere levert direkte to ganger på rad etter lange opphold. Kan fort gjøre det igjen, og det er denne som er verst i mot. Er veldig kjapp i vei, så trolig blir det tet/rygg leder.

V65-2 : 6 Finnskog Nox – Kan ikke få et finere løp enn dette når det gjelder motstand, og det skal bli spennende å se den igjen etter en liten pause. Nå har den fått dradd tømmer, og vi regner med at formen er OK. Har dessuten stor fordel av et lite felt, og den må passes. 1 Solmy Arvid – Matches mot et V75-løp, og det er ikke sikkert den blir kjørt veldig offensivt med. Står dog perfekt til på strek, og er helt riktig ute i grunnlaget. Skal i a-gruppen.

V65-3 : 6 Malala – Et elendig utskrevet løp hvor streken har en fin oppgave foran seg. Vår ide har tidligere stått likt med 8 Bragevinn, og er altså 20m billigere ute. Er ikke stabil, men feilfritt må den være HET i et løp som dette. Gikk OK etter galopp i angrep sist. 2 Tøffe Tora – Kan være noe for dem som fisker litt dypere. Har fått to løp i kroppen etter pause, satt fast med krefter igjen etter galopp sist, og er ikke så verst på sitt beste. Ruttenborg har også bra kuskeform, og det er heller aldri feil.

V65-4 : 2 Merkulov – Er i en helt egen klasse i et løp som dette om det bare er litt form på plass etter pause. Ingen i dette feltet har i nærheten av samme innstilling/kapasitet, og Merkulov konkurrerer mest mot seg selv. Har dog ved noen anledninger feilet, og det er hovedgrunnen til at vi ikke går ALL IN!

V65-5 : 2 Finnskog Sjefen – Er en ordentlig hedershest, og er altså inne i sitt 15-år! Satt bom fast med krefter igjen sist, og formen så veldig bra ut. I kveld skal Kublik kjøre den i tet, og normalt renner den unna mot en særdeles billig gjeng som dette. Veldig motivert favoritt. 3 Maks Mollyn – Får endelig opp en solid kusk, og fra rygg leder kan den overraske med Dalen i jolla. 6 Tin Balder – er MYE bedre enn raden. Gikk OK i kulissene etter galopp i angrep sist, mens den gikk sterkt i kulissene etter tidlig galopp nest sist. Er god nok om den bare kommer seg rundt uten tull.

V65-6 : 2 Abrakadabra – Blir TUNGT betrodd i finalen, og det kan naturligvis dreie seg om tidlig tet og slutt. Har dog vært litt syk siden det siste løpet, men Wolden rapporterer om en hest som er fit for fight, og tror MYE på sin springer. Fra et nydelig spor bak bilen er den motivert i finalen. 10 Lovato America – Er en bedre hest, og gjør en spennende start etter pause. Avslørte sin skyhøye kapasitet i sitt første løp i karrieren, tredje sist, og dette er en traver som har en 14-tid i kroppen. Vi liker dessuten at den er solid kuskeplusset med Tom Erik Solberg. DOBBELTBANKER!