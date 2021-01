Internasjonal V65-omgang på Forus

Snadder er jobbet frem på Forus i kveld! Du går vel ikke glipp av våre oppdaterte V65-vurderinger?

Forus står for kveldens V65-omgang, og det er en internasjonal omgang som venter. Det betyr at omsetningen blir litt større enn hva som er vanlig. Flere av løpene er tynne, og vi blir litt overrasket om det går mot store kroner i denne omgangen.

V65-1 : 8 Professor Ø.K. – Er i en egen klasse her om den skikker seg og viser litt ordentlig form. Kom ut etter pause med gode rapporter i ryggen sist, men rørte altså det igjen til for seg. Drar stor fordel av et lite felt, og taper normalt ikke et løp som dette i en feilfri utgave. Skal stå først på ranken, men vi tør ikke å banke da den har vært ustabil over en lengre periode nå.

V65-2 : 4 Bolero – Avgjorde enkelt etter en kjapp avslutning sist, og på klokken stod det faktisk 10,9 s 300m. Kan muligens komme seg foran nå, og da skal favoritten få slite med å knekke ned vår ide. Prøves som en mulig godbit i kveld!

V65-3 : 8 Lucky Queen – Har løftet seg MYE på slutten, og kan nesten ikke få en bedre oppgave enn dette. Spurtet voldsomt nest sist, og knep seieren da. Sist fikk den aldri sjansen, og kom til mål med krefter igjen. Her er det «poengjaktklasse» på motbudene, og vi kan ikke gjøre annet enn å tro mye på Lucky Queen.

V65-4 : 6 Conquestador B.R. – Måtte gå med pigger i skoene sist, og det likte den ikke. I kveld rykker man skoene, og da vil den vise seg frem fra sin beste side. Drar dessuten stor fordel av et lite felt, og den skal stå først på ranken. 1 Happy Dragon – Holder sin fine form, og glem ikke at den var god fra tet mot en såpass god hest som I Am The Tiger tredje sist, og da greide faktisk ikke Conquestador B.R. å hente 20m tillegg. På en kjapp sprint kan dette dreie seg om tet og slutt for Happy Dragon, og vi dobler derfor opp a-gruppen.

V65-5 : 6 Mahalo – Feilet fra seg en mulig trippelplass i V75’en sist, og det er trolig ingen fare med formen. Har en drømmeoppgave foran seg når det gjelder motstand, og den har normalt en stor sjanse selv om den må gjøre jobben fra dødens. SPILLES!

V65-6 : 14 G. Sola – Skuffet i V75’en sist, men gikk helt enormt etter galopp nest sist. At den nå skal gå bakfra er nok kun et pluss, og mot ganske billig motstand så er sjansene gode. 12 Kavaleren – Er best, men har vært syk siden sist, og vi ranker derfor G. Sola først.

