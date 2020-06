Internasjonal V65-omgang på Jarlsberg

Herlige objekter i spennende omgang! Vår store bong til Kr.1 920 er bankerfri! Du går vel ikke glipp av våre oppdaterte V65-tips til dagens løp på Jarlsberg? HUSK SPILLSTOPP ALLEREDE KLOKKEN 16.20!

Solide gevinster i V75 på Bjerke lørdag 30. mai

Leirvåg valgte å bruke Jackson Avery som banker på sine V75-forslag på Nettavisen denne lørdagen og den måtte nøye seg med 2. plass. På Eksperten ble det dog fullklaff for den ene tråden av andelslagene som het "Siste Bjerke Gulljackpot). Her ble 5 Madelen L.T.C. bankerspilt i V75-7 og omgangens største 4 Komnes Bork var med på kun fire hester. Totalt ble det klaff for 21 andelslag på Eksperten:

Fem andelslag med fire andeler a kr 125 - utbetaling kr 10 076

To andelslag med fem andeler a kr 101 - utbetaling kr 10 076

Tre andelslag med fem andeler a kr 200 - utbetaling kr 10 494

To andelslag med fire andeler a kr 250 - utbetaling kr 10 494

1 andelslag med ti andeler a kr 100 - utbetaling kr 10 494

1 andelslag med seks andeler a kr 332 - utbetaling kr 10 956

1 andelslag med ti andeler a kr 200 - utbetaling kr 10 956

1 andelslag med fem andeler a kr 400 - utbetaling kr 10 956

Tre andelslag med fire andeler a kr 500 - utbetaling kr 10 956

1 andelslag med fire andeler a kr 899 - utbetaling kr 11 440

Lerum med solid V4-fulltreff 28. mai - Kr.960 ble til Kr.24 939!

Undertegnede traff meget bra i lunsjen til Halmstad torsdag, og det ble en SOLID opptur for mange av de som tok rygg. Den store bongen med en innleveringspris på Kr.960 satt nemlig som spikret, og betalte ut storfine Kr.24 939,-.



Lerum med V4-suksess 27. mai - Kr.960 ble til Kr.8 776!

Det ble en herlig opptur for dem som tok rygg på undertegnedes V4-bonger (Eksperten) til Kr.960 denne kvelden på Åby/Örebro. MT Mighty Winner (3-valg) ble lansert som dagens beste banker i V65-spillet, og den vant sitt løp veldig enkelt i V4-1. Stjernesmellen Bikila (6-valg / 2,5%) var med på kun fire hester, og ble også nevnt som en mulig skrell i vår tekst til V65-omgangen.

Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen.



Jarlsberg byr på en HERLIG INTERNASJONAL V65-OMGANG med start klokken 16.20 i ettermiddag, og dette er en omgang vi virkelig gleder oss til. Vi skal prøve å felle flere av favorittene, og det med deilige objekter! På de litt mindre bongene banker vi 3 Kinge Svarten (V65-3), men på den store bongen til Kr.1 920 spiller vi uten banker.

Ta rygg på følgende:

V65-1 : 10 Finnskog Lux – I innledningsløpet blir 2 Løv Teddy hardt betrodd, og det kan naturligvis dreie seg om tet og slutt. Vi har dog sett den bedre funksjonelt enn sist, den kan ikke ha blitt behandlet etter det løpet, og det er klart at det gjør oss usikker. Vår ide feilet i monte sist, men var klart bra i nederlaget nest sist. Tredje sist spurtet den sterkt, og da stod det faktisk 19,9 s 300m på klokken… Er billig ute når det gjelder motstand nå, den er kuskeplusset med Kolle, og med litt flyt på veien kan dette opplagt gå. SKAL MED PÅ ALT!

V65-2 : 7 Fightforfreedom Ås – Jogget en 16-tid i prøveløpet, mens det ble galopp som superfavoritt når det var alvor sist. Skal kunne ned mot 15,0 på distansen, og feilfritt skal denne ikke bli enkel å ha med å gjøre. Er verdt et forsøk mot storfavoritten til Waaler.

V65-3 : 3 Kinge Svarten – Ble sjenert til galopp på startsiden sist, og gjentok når Hamre kjørte ordentlig til runden igjen. Feilet også på siste bortre. Ble veldig spesiell etter denne sjeneringen på startsiden, og det er mulig den ble litt skremt der. Har overlydsfart i forhold til det grunnlaget den har på konto, og går alt riktig for seg så «stinker» det revansj lang vei. SPILLES!

V65-4 : 2 Hof Lodin – Er bedre enn raden, og skal passes når den nå får opp Høitomt. Den kom til mål med krefter i stengt posisjon nest sist, mens den sist feiler med litt krefter igjen i den siste svingen. Her burde det bli gratis tet, og på en lynrask bane trenger den ikke å bli enkel å fange med «MESTER» i vognen… Skal med på alt!

V65-5 : 4 Starstrucked – Dette er slett ingen dum hoppe, og det er nok en hest man har litt forhåpninger til utover i sesongen. Gikk bra i kulissene etter galopp i årsdebuten, mens den sist ble sittende bom fast som absolutt fulltanket. Her møter den veldig riktig motstand, Tom Erik Solberg har et godt tak på den, og den blir livsfarlig om det bare klaffer litt underveis. MÅ BARE PRØVES NÅ!

V65-6 : 9 Abrakadabra – Leverte et av de beste løpene i karrieren sist, og den var virkelig godt forberedt av Anders Wolden. Har ingen problemer med å gå bakfra, og vi føler at favoritten er motivert. 12 Gonzales B.R. – Leverte et mektig oppløp etter tidlig galopp sist, og på klokken stod det 11,3 s 300m med masse krefter igjen. Er såpass kapabel at den kan overraske noen og enhver i finalen. OBS!