Internasjonal V65-omgang på Momarken

Bankeren er trolig helt overlegen! Spennende ideer som kan sørge for fyr i bonghaugen! Vi jakter en av våre store favorittbaner tirsdag! Du tar vel rygg på våre oppdaterte V65-vurderinger?

Momarken er en av våre store favorittbaner, og igjen har banen med det lange oppløpet greid å lage en spennende V65-omgang. Vi skal prøve å felle dagens tyngste favoritt, og lanserer heller 1 Gråberg Blessen (V65-3) som dagens beste banker. Viste 30,1/1500m sist, det var ikke bunn, og den har rett og slett et gaveløp foran seg i kveld. Taper neppe dette om alt går riktig for seg. ALL IN! Ta rygg på følgende:



V65-1 : 12 Celtic – Innledningsløpet er dårlig, og selv om det ikke er enkelt å vinne fra spor 12 på en oppjaget sprint så gjør vi et forsøk. Celtic hadde nemlig et sterkt fjorår, og var hele ni ganger blant de tre beste. Sprintet 13 i Arvika, og det er kjapt på en slik bane. Har i det hele tatt stor fart i kroppen sin, og med litt flyt på veien burde sjansene være gode om formen er sånn noenlunde etter oppholdet. Noe rapportene fra stallen tyder på at den skal være. Har nemlig jobbet 14/1600m… OBS!

V65-2 : 4 Digital Evolution – Er BETYDELIG bedre enn raden, og en seier kan ikke være langt unna. Det ble feil for den sist, men var likevel OK i kulissene da (14,5 s 300m). Nest sist dundrer den på utvendig, og var ikke slått når den feilet i brekken. Hadde da gått 16,4/16,5-2100ma uten galoppen. Er helt sikkert en av de beste på ren kapasitet, og takler den bare baneprofilen skal sjansene være fine. 9 Chuck Yeager – Er en traver som Gøran Antonsen tror på, men det har vært mye stolpe ut med denne. Er billigere ute nå, formen er meget bra, og det trenger ikke være feil å komme bakfra med sparte krefter i et løp som dette. OBS!

V65-3 : 1 Gråberg Blessen – Er trolig helt overlegen her om den fortsetter sin fine fremgang. Gikk et meget sterkt løp etter galopp ned mot den første svingens sist, og på klokken vår stod det 30,1 s 1500m uten at den da ble kjørt ned i kjelleren. Ingen i dette feltet har vært i nærheten av noe slikt, den er kjapp fra start, og vi blir overrasket om ikke Mjølnerød kjører unna i sin egen fart der foran. VI BANKER!

V65-4 : 4 Sander Invalley – Har en svært fin oppgave foran seg i kveld, og den kan ikke få en bedre oppgave grunnlagsmessig. Galopperte i debuten for Østre sist, men Østre er lyrisk til sin springer, og regner med at han kjemper om seieren. Skal til tet, så får vi se hvor bra den leverer i omgivelser som dette. Virker fakta å bli litt undervurdert, men oss «lurer dem ikke», og her må vi bare varsle. 9 Ghandi B.R. – Var det meget gode rapporter på sist, og den knep også seieren da. I kveld blir det vanlig vogn (BIKE sist), og det trekker naturligvis noe ned. Plukkes uansett med på alt.

V65-5 : 9 Dior Vincent – Blir kolossalt hardt betrodd i kveld, og den har også vært strålende god. Ble dog kjørt dønn ned i kjelleren sist (17,3 s 300m), og hvordan takler egentlig denne hesten trange svinger? Er dessuten bakspor et pluss? Vi føler at det er flere usikkerhetsmomenter i kveld, og når den trolig er på mellom 70-80% så finner vi verdi i å spekulere. At det også er en hoppe gjør oss ikke mindre sugen på å prøve å felle den. Hoppene på denne tiden av året, og fremover er nemlig ikke akkurat stabile. 8 N.Y. Royal Flush – Var klart slått av storfavoritten nest sist, mens den sist var OK i tøffe omgivelser. Virker bare å bli bedre og bedre, og den er ikke ueffen her om favoritten skulle være noe under pari.

V65-6 : 4 Euklid A.T. – Er SYLVASS når den får lifte med i rygger, og når den nå endelig har trukket et bra spor så burde den fort få et fint opplegg i fremste rekke. Blir som vanlig litt undervurdert, men denne er altså god nok om det bare løser seg. Oleg pleier å ha hestene sine klare etter opphold, og vi roper et varsko!