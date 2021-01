Internasjonal V65-omgang på Momarken

Ukeavslutning på Momarken! Vi jakter V65-suksess med en banker som har sjeldent fine betingelser foran seg...

Momarken avrunder uken med en INTERNASJONAL V65-omgang klokken 18.15. Med et langt oppløp så er Momarken ofte en bane det skjer litt av hvert på, og det gjør det fort igjen. Kveldens beste banker kommer ut i finalen, og der må vi bare tro MYE på 4 Mellby Frodo som har en sjeldent fin oppgave foran seg. ALL IN!

Ta rygg på følgende:



V65-1 : 7 Lome Frikk – Vinner ikke akkurat for ofte, men nå har den funnet superformen, og da er den spillbar i et billig løp som dette. Avgjorde enkelt på Bjerke sist, og da viste klokken 25,8 s 500m. Varslet dessuten form nest sist, og det er altså en formtoppet vallak som kommer til Momarken. Settes først i et ellers svært jevnt løp.

V65-2 : 1 A Fair Fighter – Er betydelig bedre enn det grunnlaget den har på konto, og har vunnet sprettlett to ganger på rappen. Var noe skakkere sist, og det er klart at det aldri er helt optimalt. Vinner trolig dette enkelt om den bare henger sammen, og det er snakk om en motivert favoritt.

V65-3 : 7 T.K. Lars – Et dårlig kaldblodsløp venter, og her skiller det MYE på de beste kontra de nest beste. Favoritten blir stadig bedre, og den fullførte bra etter et ganske tøft opplegg sist. Står ikke tilbake for en av disse, og går alt riktig for seg så dukker den opp på foto. SPILLES!

V65-4 : 7 Windsongs Star – Er bedre enn raden, og fullførte fint sist. Glem ikke at den tredje sist viste 13,8 s 1000m, og var god firer i et løp som Cash vant. Gjør den noe tilsvarende her så er sjansene STORE.

V65-5 : 9 Raja Ravina – Småskummelt løp hvor det kan være smart å plukke med seg en del hester. Vår ide blir garantert ikke mye spilt, men fakta er at den var veldig bra etter pause sist. Gikk da i tredjespor omtrent fra start til mål, og fullførte klart oppløftende. Har hele tiden vært en «snakkhest», og kanskje er det slik at den slår til for fullt i år? Smygsporet nå passer bedre for en urutinert kusk, og vi er altså litt inne på at den kan sjokke i omgivelser som dette.

V65-6 : 4 Mellby Frodo – Har et «gratisløp» foran seg i kveld, og må ha en stor sjanse om den leverer på sitt beste. Spurtet meget sterkt sist, og kom da til mål med krefter igjen. Møtte da bedre hester enn dette, og på klokken stod det 12,8 s 1000m / 11,2 s 300m. Har sjeldent fine betingelser foran seg i kveld, stallen har flott form på hestene, og kusken er knallgod. VI BANKER!