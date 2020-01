Internasjonal V65-omgang på Sørlandet i kveld

Det er ventet stor omsetning til kveldens internasjonale V65-omgang på Sørlandets travpark.

Det er en hektisk søndag vi har foran oss i hestesporten. For tredje søndag på rad så innledes søndagen med V64 fra Bro Park. Søndag ettermiddag er det så klart for en meget interessant V75-omgang i Boden. Og til sist søndag kveld er det internasjonal V65 fra Sørlandets travpark.

I denne artikkelen skal det heretter handle om kveldens internasjonale V65-omgang på Sørlandets travpark. Her er det spillestopp i kl 18.15, mens V5-spillet som innledes i V64-4 har spillestopp kl 19.15. Det er flere mulige bankerkandidater i kveldens V65-omgang, jeg valgte til slutt min banker i V65-3.

Tjomsland har mange topphester

Det handler om 5 Valle Hugo og Øystein Tjomsland. Den nyss blivne femåringen var favorittspilt i V75-1 på Jarlsberg forrige lørdag. Stod da på 20 meter tillegg og fikk allverdens trafikkproblemer i sisterunden. Til slutt måtte Tjomsland dra på via fjerdespor i den siste svingen, men tross en helt ellevill avslutning rakk ikke Valle Hugo frem til vinneren Tana Faxen. Har tatt de fleste av sine ni seire i karrieren over full distanse, men vant et sprintløp på Bergsåker på friske 25.2 i september. Er normalt sine konkurrenter overlegen på fart i V65-4 og uten galoppinnslag på veien, skal det være topp vinnersjanse. 5 Valle Hugo blir min V65-banker på Sørlandets travpark i kveld.

Klar bankerkandidat i V65-1

Monteslageren 7 Troll Svenn er også et klart bankeralternativ i V65-1. Siv Emilie Løvvold får sjansen bak denne seiersmaskinen i kveld, uten at det har noen betydning. Møter en sterk Øksnevad-duo i kapasitetshestene 4 Tomeld Ø.K. og 6 Bacchus Ø.K og siden jeg valgte Valle Hugo som min V65-banker, spiller jeg tre hester i V65-1.

Tengsareid med topp vinnersjanse i V65-6/V5-3/DD-2

Også i V65-finalen er det en bankerkandidat. 4 Diesolo de la Lune debuterte i regi Åsbjørn Tengsareid på Jarlsberg forrige lørdag. Var litt ute av taktene fra start da, men kom greit til etterhvert. I en lynrask avslutning i 11-fart siste 500, klarte ikke vallaken å hente tethestene Aft Galley og Fougueux, men holdt farten strålende til tredje. Har en flott oppgave foran seg i kveld. 4 Diesolo de la Lune blir min V5-banker i kveld og bankerspilles også i DD-spillet.



Knallgod sist - kan vinne igjen

Fire hester skiller seg ganske klart ut i V65-2 og min klare favoritt heter 4 Special Edition. Dag-Sveinung Dalen gjorde et sjakkrekk som kusk i siste løpet på Sørlandet. Sendte da hesten tidlig frem til tet og til 25 ganger pengene, ble det faktisk en enkel seier tilslutt. Møter ikke spesielt mye bedre motstand i kveld og skikker hesten seg like bra nå, er det bra vinnersjanse igjen.

Vidåpent bak favoritten

I V65-4/V5-1 pådrar 7 Stephen J.T. seg et ganske klar favorittstempel. Løpet som helhet holder meget svak klasse og Stephen J.T. har et kinkig andrespor i volte på 20 meter tillegg. Er heller ingen unntakshest, så her kan det komme en smell. Jeg garderer bredt på de to største V65-forslagene og tar med samtlige 15 hester på alle V5-forslagene.



Mikkelsen-duoen gjør opp

Det kan ihvertfall se slik ut på forhånd i V65-5/V5-2/DD-1. Både 4 Highland Breeze og 5 Red Shankly R.S har begge vist strålende form på slutten. Geir Mikkelsen velger selv å kuske 4 Highland Breeze som er den klare tetkandidaten i løpet. Vant på Forus i sin siste start og skal sees med flott vinnersjanse også i kveld. De to Mikkelsen-hestene skiller seg litt ut, men jeg tar med 3 Royal Winner på de to største V65-forslagene.