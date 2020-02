Internasjonal V65-omgang på Sørlandet

Internasjonal V65-omgang med litt ekstra stor omsetning! Vi jakter med en solid banker samt et par virkelig spennende objekter! V65-suksess i vente?

Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen



Sørlandet avrunder uken med en INTERNASJONAL V65-OMGANG søndag. Flere av løpene er veldig åpne, men bankeren tror vi ikke taper. 4 Langlands Odin (V65-1) har nemlig et rent gaveløp foran seg i innledningen, og det må nesten et uhell til for at den skal tape sitt løp. ALL IN! Gå ikke glipp av følgende:



V65-1 : 4 Langlands Odin – Har et rent gaveløp foran seg i innledningen, og vi spekulerer ikke. Var helt OK etter pause sist, men møtte da langt bedre hester enn dette. Har nok også hatt godt av det løpet i kroppen, og vi forventer den forbedret til dette løpet. Her volter dem tre + tre, og fra tredje omvendt løser nok Langlands Odin fint ut. Bør vinne dette løpet nesten uansett hvordan det blir kjørt, og vi går altså ALL IN!

V65-2 : 4 Amigo Power – Et ekstremt svakt løp venter, og dette er som en ren poengjakt å regne. Ingen av disse har vist noe av betydning, og det er rett og slett et helskummelt løp hvor litt av hvert kan skje. Hesten vi plasserer først er heller ingen stjerne, men det er en av få hester med litt form, og den spurtet bra etter å havnet opp i elendige rygger sist. Får kusken til styringen her, ja, da er denne fakta ikke helt ueffen. OBS!

V65-3 : 3 Holen Storm – Har fått tre løp i kroppen etter pause, og formen er helt OK. Fullførte greit sist, men ble stum tilslutt. Her kan den muligens få rygg leder, og det kan i det hele tatt bli veldig riktig for Holen Storm. Er ikke enkel å vinne med, men Tom Erik Solberg har et godt tak på den, og den skal passes fra slike betingelser. OBS!

V65-4 : 12 Diesolo De La Lune – Har en STOR sjanse her, og vi er inne på at dette er den klart beste hesten i feltet. Har gjort to løp for Tengsareid, og var mye forbedret sist. Jogget da 13,3 s 800m til en mildt sagt bunnsolid seier. Tapte for favoritten 4 Aft Galley nest sist, men vår feeling er altså at Diesolo De La Lune er en bedre hest, og kommer bare til å bli bedre og bedre i regi Tengsareid. Runder alt?

V65-5 : 3 Rock’n Rolling – Solgte seg ganske dyrt fra tet sist, og er på vei mot storformen. Er veldig kjapp når den blir laddet med, og her er nok Høitomt på tetjakt. Er en god hest i grunnlaget, og den kan nesten ikke få en bedre oppgave enn dette. Kjører seg til tet, og siden er dette over? SPILLES!

V65-6 : 1 Brage Hindø – Har en perfekt oppgave foran seg, og feilfritt kan dette dreie seg om tet og slutt. Er dog ikke stabil på volte, og den har vært helt «kald» fra et tilsvarende spor tidligere, men har også løst ut fra innersporet. Motivert favoritt, men vi tør ikke å banke. 2 Skylander Hill – Er perfekt ute her, og den pleier å være godt jobbet med etter opphold. Har tidligere stått likt med 8 Wilma Leggrowbach, og er 20m billigere ute kontra den. Henger den bare sammen i aksjonen sin så kan den storskrelle i hendene til Dag-Sveinung Dalen.