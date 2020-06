Internasjonal V65-omgang på Sørlandet

Vi ganger opp på Sørlandet søndag! To solide bankere! Samlebongfest i vente? Du blir vel med oss i jakten på en sterk ukeavslutning?

Lerum med topptips på Jarlsberg 1. juni - Kr.960 ble til Kr.10 232!

Vi pangstartet juni-mnd, og undertegnedes V65-vurderinger på Jarlsberg var sterke! Kinge Svarten ble banket på det meste, og det ble som ventet revansj fra løpet sist! Starstrucked (2-valg) ble lansert som en av dagens virkelige godbiter, og den hadde ingen problemer med å innfri. Den mellomste bongen til Kr.960 satt som spikret, og betalte ut meget fine Kr.10 232,-.



Det ser lettløst ut på Sørlandet denne kvelden, og vi ganger derfor våre bonger opp! 1 Sjø Vant og 10 Myamazingdream er kveldens to beste bankere, og hester vi ikke kan spekulere mot. Gå ikke glipp av følgende:



V65-1 : 8 Vestpol Loke – Kapasitetsmessig/tidsmessig er denne best, men er altså ikke helt enkel, og falt TUNGT som en 1-oddser sist. Gjorde ikke noe dårlig løp, men heller ikke et veldig bra løp, selv om tiden ble fin. Skal stå først på ranken, men vi tør ikke å stole fullt ut på den, og avstår derfor fra et bankerspill.

V65-2 : 1 Sjø Vant – Er en meget sterk stammet hest, og vi snakker altså om helbroren til millionærene Sjø Kongen/Sjø Vinn. Gikk et prøveløp med på 33,4, og var da to tideler foran Grisle Tore G.L. i mål. Nevnte Grisle Tore G.L. var strålende i debuten når den vant på en 31-tid. Sjø Vant kan helt sikkert en bra bit under 31, og taper ikke dette løpet om alt går riktig for seg. VI BANKER!

V65-3 : 5 Glorieuse Roussac – Gikk et meget solid løp etter grov galopp nest sist, mens den sist ikke var like bra, og neppe helt 100% da. Kommer nå ut etter en liten pause, det er gode rapporter på den, og er den som nest sist, ja, da kan nok den en 16-tid. Må bare prøves med flotte betingelser!

V65-4 : 6 Valle Hugo – Klaffet det ikke helt for sist, men den var likevel god nok til å knipe seieren etter en strålende avslutning (24,3 s 300m). Har et billig løp foran seg nå, og er en veldig motivert favoritt.

V65-5 : 2 Gentle Design – Har fått ett skikkelig løp i kroppen etter pause, og fullførte solid sist. Var veldig god på høsten i fjor, og når man først skal spille en kusk som Jane Helen Stareng så er det fra spor som dette. Sitter fint på det direkte, den tåler å bli brukt, og er altså veldig på gang etter pause. OBS!

V65-6 : 10 Myamazingdream – Leverte et strålende comeback sist, og avslutningen via sjettesporet mot oppløpet var fantastisk sterk. Kom akkurat for sent, men inntrykket var altså utrolig bra. Kommer her ut på en distanse som passer bedre, motstanden er billig, og den taper normalt ikke dette om alt går riktig for seg.