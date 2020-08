Internasjonal V65-omgang på Sørlandet

Sørlandet avrunder uken med en internasjonal V65-omgang. Vi har gjort jobben, og har planer om å avrunde uken med stil! V65-suksess i vente?

Lerum med nye solide V64-vurderinger 13. august - Kr.1 728 ble til Kr.8 902!

Det ble ingen verdensrekord for Odd Herakles, men bankeren vår travet 18,5, og bedre enn det er det vrient å levere! Ellers innfridde vår herlige ide, New Young (4-valg - delt seier), og den store bongen på Kr.1 728 satt som den skulle. Her kunne man hente ut deilige Kr.8 902,-. Følgende info ble servert på New Young:

V64-4 : 9 New Young – Har kun en helt OK rad, og den ser ikke ut til å bli veldig mye spilt her. Vær dog litt OBS på at den varslet superform sist, og kom voldsomt tilbake etter å ha blitt grovt hindret på siste bortre. Vår klokke viste da 12,5 s 500m med krefter igjen. Står i et spennende smygspor nå, og med tempo duger den i et løp som dette. KAN SKRELLE!

Herlig V65-opptur på Øvrevoll 13. august - ikke langt fra kassa...

Birgers store system (fire andeler a Kr.1 000) var ikke langt unna å plukke med seg hele kassen på Øvrevoll torsdag. Nå ble det dog en solid trøst, og fantastiske Kr.51 128 i utbetaling. Vi gratulerer de som kjøpte seg en andel i systemet!

Det kan bli lettløst på Sørlandet, for det er tynne felter, og relativt klare favoritter. Vi prøver dog å felle flere av disse favorittene, og skal til lukene med følgende:



V65-1 : 7 High Into The Sky – Blir HARDT betrodd i innledningsløpet, men den imponerte ikke sist, og hvordan er egentlig stallformen til Hamre? Flere hester presterer under pari, og man har også sett strykninger pga sykdom. Vi er derfor svært forsiktig med bankerspill på hester som kommer fra denne stallen, og dobler opp ALT med 1 Anthony Downs som har en smellfin oppgave foran seg. Var riktignok ikke på topp sist, men varslet form tre ganger på rad i løpene før det. Er nok behandlet før denne oppgaven, den er kjapp i vei, og fra tet på en lynrask bane kan den umulig bli enkel å fange. OBS!

V65-2 : 2 Vestpol Loke – Leder dette løpet rundt om i en feilfri utgave. Var nok ikke veldig glad i en hard bane sist, men gikk uansett OK etter galoppen da. Her får den gratis tet, og da skal den ikke være spesielt usikker. Motivert favoritt. 7 Tangen Frikk – Gikk et bra løp etter pause tidligere i uken, og kommer til start med flott form. Er den hesten som kan felle favoritten om ikke den skulle være helt på topp. Bak disse ser vi ingen.

V65-3 : 11 The Red Explosion – Var et meget fint skue sist, og den jogget da 14,0 s 1000m med mye krefter igjen. Blåser trolig rundt dette feltet om alt går riktig for seg. 7 Gazza Boko – Leverte et bra prøveløp, og gjør en spennende start etter et LANGT avbrekk. Må tas på alvor direkte, for rapportene er gode.

V65-4 : 1 Brenne Brage – Blir VELDIG hardt betrodd, og det er naturligvis snakk om en lovende 3-åring. Var dog direkte svak i Sverige sist, og 28,8 var en ordentlig medhengertid. Husk også på at den har vært ute på en skikkelig langreise, og vi vil se denne tilbake på sitt beste før vi går ALL IN. 5 Lykkje Viking – Er 7-år, men har kun gjort 10 løp… Er en knallgod hest når den henger sammen som den skal, og favoritten skal ikke være mye under pari før Lykkje Viking er en HET seierskandidat. OBS!

V65-5 : 2 Canali – Jakter stolpe i programmet, og er feltes klart beste hest. Var ikke like fin sist som tidligere, og ble veldig skjev til slutt. På sitt beste er det snakk om tet og slutt, og favoritten er veldig motivert.

V65-6 : 2 Easy Winner – Spurtet bra etter et passivt opplegg sist, og kom til mål på en meget god tid. Her blir det fort gratis tet, og på en kjapp bane må det dreie seg om en bra sjanse. Debuterer for Stall Hamre, og rapportene er fine. Skal stå først, men den står ikke alene.