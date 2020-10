Internasjonal V65-omgang på Sørlandet

Svært fin omgang på Sørlandet! Hete objekter som du vil like infoen på! Går det kanskje mot en deilig ukeavslutning?

Lerum med solid treff på V65-systemene 28. september - tok du rygg?

Vi kom ikke helt i mål på de flate bongene på Klosterskogen denne mandagen, men vår bong på Kr.360 betalte likevel ut fine Kr.2 040,-. På Eksperten leverte undertegnede to systemer (fire andeler a Kr.1 000 / ti andeler a Kr.400), og begge disse systemene suste inn med SEKS RIKTIGE! Utbetalingen ble knallfine Kr.52 204 for hvert av systemene, og det ble dermed en meget fin kveld for flere av våre kunder.



Speedy Jetstar (13,4%) hadde vi SINGEL UTGANG på systemene mot dagens tyngste favoritt, og følgende info serverte vi på godbiten:



V65-1 : 4 Speedy Jetstar – Var fem ganger blant de to beste i fjor, og vant også tre løp. To av de løpene ble vunnet på høsten. Har nå fått to løp i kroppen etter en lengre pause, og formen virker å være veldig på riktig vei. Leverte en relativt sterk sluttrunde sist, og på klokken stod det 13,9 s 800m. Er normalt kjapp fra start når den løser, den er trolig ytterligere forbedret i kveld, og mot en ikke veldig hard motstand må den passes. Slår til som en ordentlig godbit?

Lerum med V4-FEST på Visby 1. oktober

Alt av V4-bonger satt på Visby denne torsdagen, og meget solide tips ble servert! Kakuna Jons (3-valg / 16%) ble banket på den lille bongen til Kr.144, og det mot dagens nest tyngste favoritt. Janssons Frestelse (18%) var en annen godbit som ble servert, og den holdt lekestue med dagens tyngste favoritt. Den lille bongen til Kr.144 satt som spikret, og betalte ut meget fine Kr.1 996,-



Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under.



Sørlandet byr på en ordentlig FLOTT V65-OMGANG søndagskveld, og dette er en omgang med et soleklart potensial. Vi skal prøve å felle flere av favorittene, og vår største bong til Kr.1 800 er uten bankere. Gå ikke glipp av følgende:

V65-1 : 1 Fightforfreedom Ås – Blir knallhardt betrodd i innledningsløpet, og feilfritt har den også en fin sjanse. Kommer med toppform, og det er i første rekke galoppen i mot. Vi har dog sett denne reise i galopp den rette veien i volten, og tør derfor ikke å gå ALL IN! 3 Eva Gardenia – Har gjort to fine løp etter pause, og tapte kun for gode Jeffrey B.R. sist. Er fort enda et hakk forbedret i kveld, og dermed alt annet enn ueffen om favoritten skulle røre det til for seg.

V65-2 : 4 Gentle Reef – Var bunnsolid fra dødens på 7 Roald A. Boko sist, og er i en helt strålende form. Glem heller ikke det løpet den gjorde fra tet mot kanonen Kræsj tredje sist. Nå kan det bli tet igjen, og den har en knallbra sjanse om den leverer som på slutten. MÅ BARE PRØVES!

Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under.





V65-3 : 9 Alm Tanaka – Er milevis bedre enn raden, og vi tror den kan senke storfavoritten om den bare oppfører seg. Har gått helt enormt etter grove galopper, og har null problemer med å gå 27 på distansen om den bare kommer seg rundt uten tull. MÅ MED PÅ ALT!

V65-4 : 9 Rokne Bliss – Spurtet bra etter galopp nest sist, mens den sist feiler fra seg en plass på trippelen og en tid på ca 26,5/2140mv. Er altså betydelig bedre enn raden, og skal ikke være sånn veldig usikker. Galoppen sist kom nok pga hesten var begynt å bli trøtt. Går ned mange klasser når det gjelder motstand nå, og går alt riktig for seg så må sjansene være gode. SPILLES!

Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under.





V65-5 : 2 Bad Nite Call Saul – Var god første gang ut i regi Stenberg, men ikke til sin fordel sist. Kommer nå ut etter pause, rapportene er fine, og den kan fort være en vinner igjen. Har tidligere løst kjapt ut fra trange spor i volten, og sporet nå burde gå fint med tanke på at dem volter 3 + 3. SPILLES! A-GRUPPEN dobles opp med 6 Ricochet Face som kan suse til tet fra første omvendt, og på hestens beste distanse er den da alt annet enn ueffen.

V65-6 : 3 Staro On The Rocks – Har blitt matchet i LANGT TØFFERE omgivelser enn dette i Sverige, og sist var den altså ute i et forsøk til Kriteriet. Fullførte da godkjent etter litt sene luker. Går ned mange klasser når det gjelder motstand i kveld, vi tror at ingen ønsker å svare denne, og dermed burde det bli tidlig tet. Vinner normalt om den leverer på sitt beste.