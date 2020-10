Internasjonal V65-omgang på Sørlandet

Småfrekk banker! Spennende objekter! Vi jakter flotte kroner på Sørlandet! Du tar vel rygg?

Lerum med supertips på Jägersro i V64-spillet 13. oktober - Kr.480 ble til Kr.7 807

Undertegnede serverte meget sterke tips på Jägersro denne tirsdagen, og det meste satt som det skulle. Vår frekke banker, Nadal Coger (3-valg), vant veldig enkelt. I tillegg ble Frode Cash (4-valg) og M.T. Oscar (2-valg) servert som deilige tipsenere. Bongen på Kr.480 satt som et skudd, og betalte ut fantastisk fine Kr.7 807,-.

Følgende info ble servert på bankeren:

V64-4 : 7 Nadal Coger – Dette er et svakt løp, og her skal det ikke veldig mye til for å vinne. Vår soleklare ide fullførte fint via siste indre sist, og gjorde det mot LANGT bedre hester enn dette. Gangen før fullførte den SOLID i sporene, og falt virkelig med flagget til topps. Møter altså en BILLIG gjeng i kveld, Persson er opp på sin springer, og vi kan ikke gjøre annet enn å tro MYE på denne.

Sørlandet avrunder uken med en svært spennende V65-omgang, og vi spiller frekt denne kvelden. 11 Red Shankly R.S. (V65-6) går vi nemlig ALL IN på i finalen, og den var kun et 2-valg når vi la ut våre tips.

Ta rygg på følgende:



V65-1 : 7 King Di Jesolo – Gikk PIGG i mål etter sene luker i Kriteriet sist, og det er nok ingen fare med formen. Vi liker dog ikke at den trolig må vinne dette løpet fra dødens, og avstår derfor fra et bankerspill. Motivert, men…

V65-2 : 1 Easy Winner – Galopperte sist, men er normalt ingen usikker hest, og vi setter det på utturskontoen. Løste enormt fra start femte sist, og den er kjapp i vei når den blir laddet med. Vil dårligst få rygg leder her, den møter helt riktig motstand, og må med på alt!

V65-3 : 12 Gazza Boko – Fikk en tøff reise sist, og fullførte klart bra. Er stadig bedre enn raden, og her er det dessuten ikke veldig hardt i mot. Nå kommer seieren? Burde ha en flott sjanse i et billig løp som dette!

V65-4 : 8 Thai Zeus – Er en svært grunnkapabel traver som dukker opp i regi Karin Hauge, og akkurat det er spennende. Var riktignok ikke på topp sist, men nest sist feilet den med krefter igjen i den siste svingen. Møter ikke en veldig avskrekkende motstand, og den burde dukke opp på foto her. OBS!

V65-5 : 5 Rokne Bliss – Er i en fantastisk form, og gikk ekstremt sterkt etter en grov galopp sist. Gangen før feilet den fra seg en plass på pallen mot ganske tøffe V75-hester. Møter bra hester også her, men er såpass formsterk at den må tas på alvor. Slår til som en godbit?

V65-6 : 11 Red Shankly R.S. – Kan ikke få et spesielt mye bedre løp enn dette, og vår klare feeling er at den blåser alt. Satt bom fast med vinnerkrefter mot bedre hester enn dette sist, og ser utrolig formsterk ut. Får opp «MESTER» Høitomt, og dermed er hesten i de beste hender. Lar seg rett og slett ikke stoppe?