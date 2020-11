Internasjonal V65-omgang på Sørlandet

Spennende omgang på Sørlandet, og vi spiller med TO DOBBELTBANKERE! Frekke objekter er jobbet frem, og vi er klar for en solid ukeavslutning! Du tar vel rygg?

Lerum med V65-suksess på Biri 30. oktober

Undertegnede kom dessverre ikke i mål på de flate bongene denne fredagen, men det store systemet (10 andeler a Kr.400) satt som det skulle. Utbetalingen stoppet på SOLIDE Kr.37 322.



Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under.



Det ser spennende ut på forhånd denne kvelden på Sørlandet, og treffer vi på noen av objektene, ja, da kan dette bli riktig så interessant. Våre litt større bonger er uten banker, og her er det bare å ta rygg på følgende:



V65-1 : 1 Ohio Royal – Var ganske positiv etter pause sist, og er muligens på vei mot formen. Her velger nok Tom Erik Solberg rygg leder, og Ohio Royal er flink å henge med. Med luker på oppløpet er den VASS på speed, og er mer enn god nok å skrelle i billige omgivelser som dette. PASSES!

V65-2 : 6 Honannas Trolljeger – Et småskummelt løp venter, og her plukker vi med litt hester. Vår ide tar turen fra Stavanger til Sørlandet etter en ganske lang pause, og vi nekter å tro at Tom Erga tar en slik tur en søndagskveld uten at han er veldig fornøyd med sin springer. Glem ikke at denne slo 5 Lille Frøken Støen nest sist, og da stod faktisk Honannas Trolljeger 20m bak, mens de nå står likt. PASSES!

V65-3 : 11 Åse Sannejentå – Var veldig uheldig nest sist når den ble tatt helt bort. Kom meget sterkt tilbake før den feilet fra seg en fin premie samt en tid på 30-tallet over 2120mv. Sist varmet den veldig bra, men da ble det feil med deler av løpet i dødens. Her møter den en SVÆRT BILLIG gjeng, og den har en stor sjanse om Hop greier å kjøre feilfritt. MÅ MED PÅ ALT!

V65-4 : 4 Orlando Star – Er behandlet, og kommer ut med fine rapporter i ryggen. Er egentlig en KANON i grunnlaget, og oppvarmingen den leverte før den vant debuten for Stall Høitomt tredje sist, ja, den var av det SVETTE SLAGET! Er ikke helt å stole på, men feilfritt duger den svært godt. Er en motivert favoritt. 3 Visconti – Er det oppløftende rapporter på etter pause, den debuterer for Stall Hamre, og det er den vi frykter mest.

V65-5 : 8 Førlands Odin – Er den klart beste hesten her, men den er KLINK VARIABEL, og ikke helt enkel å regne på fra gang til gang. Har den en av sine bedre dager, ja, da kan den leke med en motstand som dette. Vår ide i et ellers ganske jevnt løp.

V65-6 : 2 Brage Hindø – Stall Hamre gjør opp? Her har de to sterke kort med, og vi er klart inne på at de kan «låse» dette løpet. Frode har valgt en formtoppet Brage Hindø, og fra et nydelig spor plasserer vi den foran 4 Euklid AT.