Internasjonal V65-omgang på Sørlandet

Spennende V65-omgang på Sørlandet! Våre litt større bonger er uten bankere! Du blir vel med oss i jakten på en solid ukeslutt?

Lerum med knallsterke V64-tips til Kalmar 4. desember - Kr.1 944 ble til Kr.29 891



Undertegnede serverte meget sterke V64-tips til Kalmar denne fredagen, og det ble en solid opptur for de som tok rygg på den store bongen til Kr.1 944,-. Infinitus (1-valg) innfridde som vår banker, mens stjernesmellen Gigantic Star (8-valg) og Artemide Zack (3-valg) ble begge varslet for. Gikk du glipp av følgende:

V64-2 : 10 Alex T.H. – Er bedre enn raden, og henger den bare sammen i aksjonen sin så duger den her. Feilet med krefter igjen sist, kom tilbake på oppløpet, og kjørte seg bom fast. Gangen før avsluttet den bra etter sene luker, og kom til mål på en knallgod tid. Står i et perfekt spor i volten, den kan åpne, og med flyt er den helaktuell i et løp som dette. Se også litt opp for 13 Gigantic Star som satt fast mot gode hester i kulissene sist.

V64-4 : 10 Artemide Zack – Havnet på vingel sist, og ble bakket ned. Gikk bra mellom hester på oppløpet, og fullførte fint på en bra tid. Hestene til Dahlen er på riktig vei nå, her er det ikke akkurat veldig hardt i mot, og Artemide Zack må passes i et løp som dette.

Sørlandet avrunder uken med en jevn og spennende V65-omgang. Våre litt større bonger er uten bankere, og her er det bare å ta rygg på følgende:



V65-1 : 5 Speedy Jetstar – Tet og slutt? Var uheldig sist, men kom bra tilbake nedover oppløpet, og det uten at den fungerte som best. Kommer her ut etter en liten pause, og er nok helt sikkert blitt behandlet litt i dette oppholdet. Er kjapp fra start, og en effektiv tetløper. Prøves i billige omgivelser.

V65-2 : 5 Solhøy Gunn – Her er det ganske jevnt, og vi plukker med oss en del hester. Vår ide kommer ut etter pause, og når man da tar turen fra Forus en søndagskveld så er det neppe uten ambisjoner. Var for eksempel positiv mot bedre hester enn dette tredje sist, og da gikk den altså 26,7 på distansen. Blir solid kuskeplusset med Høitomt, og her må man altså være litt på vakt. OBS!

V65-3 : 6 I.D. Ownersdestiny – Fullførte godkjent etter pause sist, men hadde nok også godt av det løpet i kroppen. Vi forventer den forbedret til kveldens oppgave, den står ikke tilbake for 5 Easy Winner på ren kapasitet, og som betydelig mindre spilt er den verdt et forsøk. PLUKKES MED PÅ ALT!

V65-4 : 8 Oh U. Sexylady – Hadde vi tro på sist, og det ble veldig enkelt etter tidlig tet da. På ren kapasitet er dette feltes i særklasse beste hest, og henger den bare sammen som den skal så kommer det fort en ny seier. Skal stå først på ranken.

V65-5 : 3 Rinde Thorvald – Står med tre strake nå, og det uten at den har imponert noe veldig. Holdt sikkert unna sist, mens den også nest sist avgjorde sikkert. 2 Borka Støvern er nok ikke noe dårligere på ren kapasitet, men Høitomt er en bedre kusk enn Stenberg, og det er hovedgrunnen til at Rinde Thorvald har slått Bork Støvern ved flere anledninger på slutten. Her kommer en ny seier?

V65-6 : 3 Skylander Hill – Tet og slutt? Er variabel, men pleier å være god etter pause, og dette er en veldig riktig oppgave for Skylander Hill. Fjerde sist satt den tidlig i tet fra spor 8, og vant da enkelt. Møter veldig riktig motstand i finalen, og vi er klart inne på at Skylander Hill tar seg av dette om den bare skikker seg. SPILLES!