Internasjonal V65 på Jarlsberg

Søndag kveld er alles øyne rettet mot Jarlsberg travbane som byr på en herlig internasjonal V65-omgang.

En strålende trav- og galoppsøndag står foran oss. Spillemessig er det V75-omgangen i Eskilstuna som har de beste forutsetningene. Her er det nemlig jackpot og 3 494 764 SEK ekstra i premiepotten. Men i tillegg er det også en feiende flott V64-omgang på Bro Park, mens Jarlsberg travbane får gleden av å arrangere internasjonal V65 søndag kveld.

Og det er nettopp Jarlsberg det heretter skal handle om i denne artikkelen. Her er det ventet stor omsetning i kveld og V65 har spillestopp kl 18.15. V5 er det også, denne innledes i V65-4 og har spillestopp kl 19.15.

Det har ikke vært lett å være spiller på norske travbaner denne helgen. Under fredagens V65-omgang på Biri ble det voldsomme 226 156 kr i utbetaling på seks rette. Mitt systemspill på Eksperten (fire andeler a kr 750) hadde faktisk tatt kassa dersom 2 Ethoca hadde vunnet V65-6. Denne avsluttet flott til andreplass og i målfotoet under kan du hvor nære det var (Da hadde seks rette gitt 452 312 kr)

Sjekk målfoto fra V65-6 fra Biri fredag

Med 7 Next Game som vinner av V65-6, måtte vi nøye oss med seks femmere og 11 178 kr i trøstegevinst.

Vanskelighetene fortsatt på Leangen lørdag. Ingen spillere maktet sju rette i V75 og seks betalte betalte ut formidable 142 133 kr. Og tross at 1. valget Kolnes Brage vant i V4-2 endte V4-utbetalingen på voldsomme 286 193 kr. Når det gjelder V75-spillet, blir det altså jackpot på Forus neste lørdag med hele 2 558 400 kr ekstra i sjuerpotten.

Da retter vi blikket mot kveldens V65-omgang på Jarlsberg. Det er bra kvalitet på løpene og jeg velger meg en småfrekk banker i V65-3. Hesten blir nok klar favoritt, men er urutinert.

Høitomt duger på Kompis

Det handler om 2 Kompis i V65-3. Fireårsvallaken som trenes av Kjetil Helgestad kunne koste seg på en galopp ut mot oppløpet i debutløpet på Biri for en drøy måned siden, men vant likevel lett. Var en del spilt også i sin neste start, men stod da på 20 meter tillegg. Viste overlydsfart mellom galoppene da og hadda vunnet med et gjesp feilfritt. I kveld får Eirik Høitomt sjansen som kusk, motstandeen er svak og feilfritt våger jeg påstanden om at dette er en klink vinner. Det er vidåpent bak hesten og jeg klemmer til med banker på 2 Kompis og Eirik Høitomt i V65-3.

Kolle hele veien?

Kun sju hester til start i V65-1, men lettløst er det ikke. 1 Hauan Hera står alene på strek og er en opplagt favoritt for meg. Hoppa har vært meget forbedret i sine siste starter og vært på trippelen i tre løp på rad. Tyrifaksen (to ganger) og Løv Teddy har vært vinnerne av de løpene. I kveld er ingen seiersmaskiner som jakter fra 20 meter tillegg og 1 Hauan Hera er en klar favoritt for meg i V65-1.

Syner storfavoritten

Knut Robin Dalsbotten og samboer Tone Turnbull har en riktig fin treåring i Cuando Bailando som blir stor favoritt i V65-2. Hesten var kanongod toer bak Falcon Eye i et V75-løp sist på Sørlandet og er en motivert favoritt i kveld. Jeg synes uansett at flere av konkurrentene som holder bra klasse blir veldig lite spilt i dette løpet og syner derfor storfavoritten i V65-2.

Solberg klemmer til?

Variabel klasse er det på hestene i V65-4/V5-1, men mitt klare objekt heter 7 Glamour Tilly T.E. og Tom Erik Solberg. Treårshoppa til Hans Even Andersen galopperte fra seg det som så ut som en klar seier sist på Klosterskogen og møtte da gode Gentle Reef. Sjuendespor bak bilen i kveld, men det er ikke mange kanoner på innsiden. Tom Erik Solberg ladder mot tet og blir der hele veien?

Imponerte sist - vinner igjen?

To hester skiller seg noe ut i V65-5/DD-1, om ikke 1 Pallaton gjør kort prosess igjen. Jeg varslet kraftig for hesten i V75-finalen på Bjerke for to uker siden og da var hesten kun markert på snaue tre prosent. Tok seg frem i dødens 700 meter fra mål da og vant enkelt etter en herlig sisterunde. I kveld er det førstespor bak bilen og distansen er 2609 meter. Jeg velger å bankerspille 1 Pallaton i DD-spillet.

Men i og med at hesten kan bli overflydd og at 7 Gonzales B.R. kanskje kan sitte tidlig i tet, tar jeg også med denne på V65 og V5-forslagene. Hamre-traveren skuffet kanskje en smule som blytung favoritt V76 på Bjerke for tre uker siden, men måtte gå i dødens da og var uansett tapper. De to hestene skiller seg klart ut i V65-6.

Ajax prøver igjen

Flott spilleløp venter i V65-6/V5-3/DD-2 og 8 Ajax Miguan blir min favoritt. Startet også på Momarken mandag, men mistet da travet nedover oppløpet og galopperte som slagen. Da var distansen 2100 meter, i kveld er det sprint og det er nok en fordel. Feilfritt er det bra vinnersjanse for 8 Ajax Miguan i V65-6.