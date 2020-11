Internasjonal V65 på Leangen

Det er kvalifisering til Hesteeierkanna og en flott internasjonal V65 som venter på Leangen i kveld.

En ny herlig trav- og galoppuke står foran oss. Ukens soleklare sportslige og spillemessige høydepunkt lørdagens V75-omgang på Bjerke med Axel Jensens minneløp og GULLJACKPOT. Verd å merke seg er også at det er siste onsdag med V75 Bonus på Bjerke. Fra og med neste uke er det V86 som gjelder på onsdagene, mens Bjerke heretter kjører V75 på tirsdagene.

Før alt dette, er det en innholdsrik mandag som gjelder. Leangen er tilbake med løp i kveld etter 14 dagers pause, og i kveld er det internasjonal V65/V5 på programmet. På Färjestad er det JACKPOT og 1 178 572 SEK ekstra i sekserpotten i V64-spillet. Mandagen innledes med V4-lunsj fra Bollnäs.

I denne artikkelen skal det vi heretter konsentrere oss om Leangen og kveldens V65-omgang. Favorittene stod i kø på Leangen for 14 dager siden, sist Leangen kjørte løp. Da endte det med kun 55 kroner i utbetaling for seks rette. Mandagen før ble det derimot langt større kroner til utbetaling.

Superklaff i V5 på Leangen mandag 19. oktober

Undertegnede leverte strålende tips til Leangen forrige mandag. V5-forslaget på Nettavisen/Sportspill med innl.pris på kr 924 satt som det skulle. En-prosenteren 2 K.L.M. L'american lagde vei i vellinga i V5-4 og bankeren 1 Krokstad Almira var som ventet overlegen i V5-5. Utbetalingen for fem rette landet på storfine 31 895 kr. Det ble også fullklaff for tre andelslag på Eksperten.

Når det gjelder V65-spillet på Leangen mandag, endte det med tre femmere på de litt større forslagene (1 470 kr per femmer). 1 Fux Pride (markert på 1 prosent) ble for vrien i V65-2 (6 rette ga pottutbetaling og 467 352 kr), men det ble fine trøstegevinster på V65-forslagene på de litt større forslagene (4 410 kr i utbetaling).

I kveld er det kvalifiseringsløp til tradisjonsrike Hesteeierkanna på Leangen og fire av kveldens seks V65-løp utgjør disse kvalifiseringsløpene. Og det er i ett av disse kvalifiseringsløpene, jeg finner min V65-banker.

Kun galopp imot

Vi skal til V65-4/V5-1 der seiersmaskinen 10 Vestpol Lodin har en meget passende oppgave foran seg. Fireåringen etter Mod Odin står med tre seire på sine fire siste starter og fire seire på kun åtte starter i år. Galopperte seg bort nest sist, men har ellers sett meget fin og stabil ut i det siste. Uten galopp er det normalt ikke snakk om saken. Jeg går all-inn og velger å bankerspille 10 Vestpol Lodin både i V65-4 og V5-1.



Guro fikser seier igjen?

V65-1 er et kaldblodsløp for eliten og lykkes Guro Mogset å få familiehesten 6 Pave Faks feilfritt rundt Leangen-ovalen, er det neppe snakk om saken i kveld heller. Vant overlegent for Guro for tre uker siden og fulgte opp ny seier for Dag-Sveinung Dalen uken etter. Kapable 3 Alma Prins er det første motbudet, men Jomar Blekkan tviler på at han kan stå imot en feilfri Pave Faks med sin fine Tekno Odin-sønn.

Outsidere fra Lamvik

En feilfri 2 Malavita er en motivert favoritt i V65-2, men Torgrim Lamviks to fine treåringer, 3 Hush og 11 Sue, er to klare motbud. Førstnevnte har kanskje størst kapasitet i løpet, men har vært borte noen måneder. Sue innledet sesongen med to flotte seire i mai/juni, men har ikke helt klart å følge opp. Men har vist bedring i sine to siste løp og er en klar gardering i V65-2.

Melby kan lede hele veien

Inge Melby er kusk bak 11 Sue i V65-2, mens han er både trener og kusk bak 1 Jacko Line i V65-3. Denne vant seks løp i en innbringende fjorårssesong, men har slitt med å følge opp i år. Har imidlertid vist bedring i sine to siste løp og kan få favorittposisjonen tet i kveld. Mot ikke altfor avskrekkende motstand, kan det være ledelse hele veien.

Ny seier til fireårsvallaken?

Det er ganske bra klasse på V65-5/DD-1 der min klare favoritt heter 3 Kvåles Ruin. Fireåringen er lynrask bak bilen og skal ha svært gode tetsjanser i dette løpet. Har vunnet fire løp i år og står med to strake seire. Jeg tror på bra vinnersjanse og velger å bankerspille 3 Kvåles Ruin i DD-spillet.



Favoritten er motivert

I V65-6/V5-3/DD-2 er det ingen tvil om at favoritten 9 Gikling Leodin er motivert. Hesten var strålende toer bak Våler Nikolai i DNT's 5-åringsløp på Biri nest sist. Ble spilt til 16 igjen for 10 i et billig løp på Leangen sist, men galopperte da fra seg en mulig seier. Da var det sprint, i kveld er det 2140 meter og det er en fordel. Står riktignok på 20 meter tillegg, men uten galopp er vinnersjansen god. Jeg velger uansett å ta med fem hester på de to største V65-forslagene.