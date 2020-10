Internasjonal V65 på Øvrevoll

Det ble saftige gevinster i onsdagens V4-lunsj på Bro Park. I kveld jakter våre galoppeksperter nye gevinster på Øvrevoll.

Denne artikkelen er tilrettelagt av Kurt Leirvåg. Tips, analyser og

spilleforslag er utarbeidet av Sportspills galoppeksperter Birger

Christensen og Morten Olsen.

En svært spennende torsdag står for tur. I kveld venter to norske V65-omganger og i tillegg er det V64 fra Gävle der Tom Erik Solberg er på plass for å kjøre flere betrodde hester for Øystein Tjomsland. På Bergen travpark er det jackpot i V65 og 365 664 kr ekstra i sekserpotten. Torsdagen innledes med V4-lunsj fra Visby.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Onsdagen ble ellers fantastisk innbringende for våre tips. På Bro Park ble det solide V4-gevinster og på Bjerke ble det fulltreff for hele 62 andelslag på Eksperten.

Knallsuksess i V4-spillet på Bro Park onsdag 28. oktober

Til tross for at omgangens klart største favoritt, 4 Troubled Guy, vant V4-1 på Bro Park onsdag ble det veldig flott utbetaling. 8. valget Divorce i V4-2 og 9. valget 9 Repeat Offender sendte verdien opp i 9 441 kr etter tre avdelinger. Vårt største V4-forslag på Nettavisen (innl.pris kr 1 800) stod igjen med alle hestene i V4-4, men vi måtte "nøye" oss med andrevalget 5 One Star. Utbetalingen stoppet på meget pene 15 162. Totalt ble det klaff for fem andelslag på Eksperten.

Kjempefest på Bjerke

Det var dobbel jackpot på Bjerke i V75 onsdag kveld. Fire favoritter vant i de fire siste avdelingene, men i V75-1 sviktet storfavoritten 11 Lesja Tara og dermed ble det ikke så verst utbetaling. Vårt spilleforslag med innl.pris på kr 450 satt som det skulle og betalte tilbake pene 3 667 kr. Totalt ble det sju rette for hele 63 andelslag på Eksperten. Totalt ble ca 250 000 kr innspilt og Nettavisen omsatte for ca 82 000 kr på Eksperten.

Da retter vi fokuset mot Øvrevoll, der det altså er både internasjonal V65 og V4 i kveld. Merk at spillestopp i V65 er kl 18.15, mens V4-spillet som innledes i V65-3 har spillestopp kl 19.05.

Torsdag er det årets tredje siste løpsdag på Øvrevoll. Deretter er det torsdag 5. november og en lunsj onsdag 11. november før det blir vinterhvile.

Vi fant ingen bankeri kveld, men vi låser to løp i V65.

I V65-4 er 1 Crossroad Blues vårt objekt. Han har gått flere gode løp på gress i høst, men er klart bedre på sand. Dessuten rir banens champion, og det er ikke negativt. Vi bankerspiller 1 Crossroads Blues på de to minste V65-forslagene. På de to største tar vi også med 3 Buckybabe, som var knallbra for en uke siden. I V4-spillet har vi råd til ytterligere garderinger på de større forslagene, men 1 Crossroad Blues bankerspilles på det aller minste V4-forslaget.



PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

I V65-3 velger vi å bankerspille 7 Machine Gun på tre av fire V65-forslag. På det største betaler vi også for 1 Karen From Finance.

I V65-6/V4-4/DD-2 er det en trio som gjelder for oss. 11 Tsupermand, 7 Oliver og 6 Betty har alle gått bra i høst, det har ikke motstanderne. 5 Cardhu følger nok nærmest, men han har aldri gått bra når løpet har vært lenger enn 1100 meter. 11 Tsupermand blir vår DD-banker.



PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under.