Internasjonal V75-omgang fra Sverige - du kan vinne 21 millioner

Superomgang med GULLOBJEKTER på rekke og rad! En banker som kanskje ikke blir noen favoritt? Her oser det store kroner, og vi spiller frekt i jakten på storcashen! Du blir vel med oss i millionjakten?

Jägersro står for den første V75-omgangen i 2020, og det er ikke en spesielt lettløst omgang som venter. De soleklare bankerne finnes ikke, og vi blir fakta overrasket om ikke dette ender med store kroner til dem som greier å løse denne V75-rebusen. Vi brukte lang tid med å bestemme oss for lørdagens beste banker, og den er av det småfrekke slaget. 8 Disco Volante (V75-3) har sett helt fantastisk ut etter pause, den er MILEVIS bedre enn raden, og nå kommer vel seieren? Vi er klart inne på akkurat det! Ellers vrimler det av spennende objekter, og her er det bare å sjekke ut vår fyldige V75-tekst nøye:



V75-1 : 8 Stella Newmen – Gjør nesten bare bra løp, og i helt riktige omgivelser skal den passes. Gikk sterkt etter galopp/pause sist, og var kanskje ikke helt tom over mål heller. Er trolig ytterligere forbedret til denne starten, det lukter et offensivt opplegg, og blir det bare ikke helt feil så må sjansene være gode.



7 Maggie Cash – Var helt KOKO med volte sist, og det løpet kan man bare se bort fra. Avsluttet styggfort nest sist, mens den feilet fra seg seieren tredjesist. Har toppform i kroppen, og er selvskreven på gardering. 5 Dusty Shadow – Havnet i en dårlig rygg sist, men leverte en sterk avslutning når det løste seg. Står OK til spormessig nå, og er en av flere outsidere i dette løpet. 3 Emmylou – Tjente nesten hele grunnlaget sitt i fjor, og den møter tøff motstand nå. Gikk helt OK uten å imponere sist, mens den var OK mot en billig gjeng nest sist. Blir mye spilt, men vi er altså inne på at den skal få problemer mot noen av de vi tror mest på.



1 Linda’s Girl – Sporet trekker ned, men blir den bare ikke sittende fast så er denne god nok. Har dessuten funnet formen nå, og den blir stadig bedre. Har altså kapasitet til å skrelle, og den er tidlig på vår rank. 2 Donatella Center – Har gjort tre bra løp på rad, og spurtet sylvasst sist. Kihlström passer perfekt som kusk på denne, og fra et nydelig spor kan fort dette bli veldig riktig. Overrasker med flyt? 9 Seven Karats – Debuterer for Peter Untersteiner, og spillerne tar bølgen. Vær dog OBS på at den ikke dro skinnet av pølsen i de løpene den gjorde i Norge i fjor, og vi vil se litt ordentlig innsats før vi ranker den høyere opp.

Vår rangering : A : 8 B : 7-5-3-1-2-9 C : 6-10-4

V75-2 : 10 Mellby Guard – Jogget 12,4 sist, og lekte da med 9 Racing Ribb som fikk maks. Står i fine rygger fra start nå, og kommer fort perfekt gjennom på startsiden. På ren kapasitet er den en av de beste, og den må bare prøves med toppform i kroppen. 2 Volare Gar – Feilet like før bilen slapp feltet sist, men falt i trav, og vant sikkert. Det ble dog veldig riktig med 10 f 1000m, og slitne bein i teten. Sporet nå er perfekt, den kan åpne, og oppfører den seg er sjansene gode.



9 Racing Ribb – Har fått to løp i kroppen etter et lengre opphold, og var veldig forbedret i nederlaget sist. Er trolig ytterligere forbedret til dette løpet, og fra et nydelig smygspor så får den stå som en stor outsider. 1 Total Recall – Holder sin jevne/fine form, og kan ikke få spesielt mye bedre betingelser enn dette. Er nemlig veldig kjapp fra start, og nå blir vel det satset offensivt på hestens beste distanse? Er en av flere som kan vinne dette. 8 Hector Boko – Er veldig bra, og har radet opp på slutten. Sporet trekker dog veldig ned, og fra dette sporet er det stor vingelrisk. Kapasitetsmessig er den ganske jevn med 2 Volare Gar. Skal med om man først begynner å gardere.



5 Betting Rebel – Passet ikke vognen for sist, og det var også grunnen til at den feilet på siste bortre. Kom sterkt tilbake, og hadde krefter igjen over mål. Er en mulig skrell om de vi tror mest på ikke har sin beste dag. 11 Mamba – Var god i nederlaget sist, og er stadig noe bedre enn raden. 12 Vagabond Bi – Imponerte veldig sist, og bare forsvant fra inn til en sprettlett seier. Gjorde nok ett av sine bedre løp i karrieren da. Her trekker dog sporet mye ned.

Vår rangering : A : 10-2 B : 9-1-8-5-11-12 C : 6-7-3-4

V75-3 : 8 Disco Volante – Hadde vært helt klink her med spor 1-6, men fra spor åtte nøyer vi oss med å sette den først. Har sett utrolig fin ut etter pause, men hva hjelper det når den ikke har fått sjansen? Har passert mål med krefter igjen på et lysende sett de to siste gangene, og vi har likt den skarpt. Er veldig kjapp fra start, men med spor på utsiden av 7 Star Advisor Joli blir dette sjansebetont. Vi tror uansett på en solid sjanse, nesten uansett hvordan dette blir kjørt, og iler til med tipsnikken.

10 Jairo – Har denne begynt å merke alderen? Var bra til seier mot en billig gjeng nest sist, mens den var langt under pari sist. Kan naturligvis komme inn i dette løpet om det skulle bli hard kjøring, og det kan det fort bli. Motbudet. 7 Star Advisor Joli – Kommer fra en stall som har litt sykdom, og slikt er jo alltid litt usikkert. Dette er en startkatapult, den har vært meget bra på slutten, og fra tet blir den ikke enkel å fange.



4 Zabul Fi – Var aldeles for tøft ute i Frankrike sist, og fikk da maks i kulissene. Var bare helt OK gangen før i Sverige også, og vi venter på at denne skal vise form. Har kun vært middels fra start, og skal normalt ikke ha noen sjanse å svare hestene lengst ute bak bilen her. Er kun en bitteliten outsider. 11 Emmett Brown – Gikk sterkt etter galopp i monte sist, og holder flott form. Er dog ikke like glad i vanlig trav lengre, om den da ikke får en nytenning pga den har startet i monte på slutten.

Vår rangering : A : 8 B : 10-7 C : 4-11-5-3-12-2-1-6-9

V75-4 : 6 Valkyria Bob – Småskummelt hoppeløp hvor fakta ALLE kan vinne. Vår ide har vi dog en god feeling for, og er veldig inne på at dette dreier seg om tet og slutt. Har fått to løp i kroppen etter pause, og den spurtet ordentlig bra nedover oppløpet sist. Er LYNRASK ut med volte, den er kuskeplusset med Erik Adielsson, og vi er altså veldig inne på at dette dreier seg om tet og slutt. SPILLES!



11 Aura S.L. – Blir HARDT betrodd, og det er snakk om feltes beste hest. Var strålende opplagt til seier sist, og vi likte den skarpt. Det vi ikke liker med denne er at den har sine problemer med volte, og tredje sist reiste den i galopp direkte. Vi blir ikke overrasket om den feiler fra start, og ranker derfor storfavoritten som et 2-valg.



14 Ivana Boko – Var tapper i nederlaget sist, og er på vei mot storformen. Har fått to løp i kroppen etter pause, og kanskje er det slik at alle gode ting er tre. Er KJAPP ut på volte, og vi blir alt annet enn overrasket om Marc Elias setter full fart direkte. Løpets klare outsider. Bak disse tre er løpet VIDÅPENT, og ingen er altså helt sjanseløs.

Vår rangering : A : 6-11 B : 14 C : 2-7-12-3-15-9-10-8-1-5-4-13

V75-5 : 10 Eldorado Mearas – Var kun et 7-valg når vi la ut dette tipset, og blir neppe mye spilt med en dårlig rad. Vær dog OBS på at denne er i en helt fantastisk form, og den er verdt et forsøk nå. I finalen på Solvalla sist ble den sittende bom fast som fulltanket, og hadde blitt skummel med luker. Gangen før spurtet den strålende etter sjenering, og kom igjen til mål med krefter på tanken. Får den bare litt bedre klaff underveis så er den med garanti på foto, og det til flott odds i lukene. OBS! 12 Velasquez Gar – At denne ikke har fått vinne på slutten er nesten utrolig. Har nemlig levert det ene pangløpet etter det andre, og i finalen nå sist var den ikke tom etter sene luker. Gangen før spurtet den voldsomt etter litt hinder underveis, og var rett og slett utrolig bra da. Har TUNGE avslutninger, og med tempo kan det være duket. OBS!



7 Önas Nougat – Ble merkelig nok sluppet avgårde til over 20x flesket sist, og de våkne fikk seg en gavepakke da. Vant veldig enkelt fra tet, og var ikke helt bunnskrapt over mål. Dette er en svært grunnkapabel hest som trolig bare blir bedre og bedre med løp i kroppen, og den får stå som en stor outsider. Fra et bedre spor hadde den vært et førstevalg, men fra dette sporet er det vingelrisk, og vi ranker den derfor kun som et 3-valg. 11 Randemar R.D. – Satt i en dårlig rygg nest sist, men spurtet lynraskt via siste indre, og kom til mål med krefter igjen. Nå sist ble det galopp. Er i en veldig fin form, og også dette er en som skal med om løpet garderes.

4 Panamera – Er matchet i tøffe omgivelser, og dette er en herlig kriger. Kommer nå ut etter pause, og det er mulig den trenger løp i kroppen sin. Er uansett såpass god at den skal med om man bruker noen hester. 3 Infinitus – Gjør jevne/fine løp, men rader ikke akkurat opp. Står bra inne i Bronsedivisjonen, og fra et fint spor skal den med på gardering. 6 M.T. Mighty Winner – Gikk OK sist, men det klaffet ikke helt da. Er stadig noe bedre enn raden, og med maks klaff kan det komme en etterlengtet seier.

Vår rangering : A : 10-12 B : 7-11-4-3-6 C : 8-2-5-9-1

V75-6 : 1 Cojito – Var veldig bra etter en lengre pause fjerde sist, den var fullt godkjent tredjesist, var også klart bra nest sist, mens den sist gikk mer på det jevne. Blir lørdag ENORMT kuskeplusset, den er kjapp i vei, og dette ser fakta spennende ut på forhånd. KAN SKRELLE! 9 Carlos Ken – Er feltes beste hest, og var dessuten fin i comebacket sist. Avgjorde da sikkert, og det med litt krefter igjen. På klokken stod det 11,5 s 800m. Den blåseren har nok gjort veldig godt, og den blir alt annet enn enkelt å ha med å gjøre om den fungerer optimalt. DOBBELT A-VALG!

6 Gigantic Star – Kom ikke til sin rett på en oppjaget sprint sist, og det løpet bare ser vi bort fra. Gangen før var den solid til seier, og da hadde vi 13,5 s 800m på klokken. Er kjapp fra start, den har stor fordel av distansen, og skulle den greie å komme seg foran så kan den skrelle. Løpets outsider.



2 Sweetman – Har fått to løp i kroppen etter en lengre pause, og den var svært tapper i nederlaget sist. Tapte da kun knepent fra dødens, og falt virkelig med flagget til topps. Skal med om løpet garderes. 10 Sobel Photo – Svarte dødenstravende 2 Sweetman ærlig opp helt hjem sist, og var positiv i sitt andre løp etter et lengre avbrekk. Det er fin grunnkapasitet i denne, men fra et dårlig spor ranker vi den litt ut. Skal dog i B-gruppen, og er selvskreven på bongen ved gardering. 8 Durello – Skuffet ved å ikke kunne avgjøre sist, og var heller ikke helt kjørbar. Er egentlig veldig grunnkapabel, og den kan vinne om den er tilbake på sitt beste.

Vår rangering : A : 1-9 B : 6-2-10-8 C : 3-5-12-11-4-7

V75-7 : 10 Martin De Bos – Var STRÅLENDE i finalen av Sølvdivisjonen sist, og tilbake på sitt beste. Gikk en svært solid sisterunde, og vi gav den et stort pluss i kanten. Er billigere ute nå, og blir det bare litt tempo så skal denne bli meget tung å stå i mot. 8 Wild Love – Var ikke på topp sist, men var uansett helt OK. Var steingod nest sist (10,4 s 800m), og også veldig god tredjesist (10 s 700m). Er her ute mot helt riktig motstand, og får den bare ryggløpet så er den svært giftig på speed. Kan overraske!



2 Harran Boko – Så enorm ut i et jobb før løpet sist, og vi hadde derfor god tro på den da. Da fikk den imidlertid tungen over bittet, og det klaffet dessuten ikke helt underveis. Nå får den trolig tet, og på sitt beste blir den da ikke enkel å plukke ned. Outsideren. 3 Niky Flax – Satt bom fast med full tank i Sølvdivisjonsfinalen sist, og er i det hele tatt MYE bedre enn raden. Har svært passende betingelser foran seg nå, og en seier kan komme om det bare klaffer litt bedre enn hva det har gjort på slutten. OBS! 6 Roofie – Er grunnkapabel, og gjør en spennende start etter pause. Har vunnet flere løp med sko tidligere, og den balansen er ikke et problem. Er fakta god nok å skrelle, og skal med på bred gardering.



1 Pastor Power – Gikk sterkt i kulissene etter galopp sist, og er i flott form. Fra rygg leder/tredje innvendig er den trippelaktuell. 5 Staro Leonardo – Gjør nesten bare fine løp, og er «alltid» med på foto. Er en av de som kan vinne dette om det blir feil for noen av de vi tror mest på.

Vår rangering : A : 10 B : 8-2-3-6-1-5 C : 7-11-4-12-9