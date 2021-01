Internasjonal V75-omgang med gedigen pott - du kan vinne 29 millioner

Fantastisk V75-omgang som det oser store kroner av! Vi har jobbet frem flere smellfrekke objekter, og er klar for å kjempe om storcashen! Du tar vel rygg?

Sendingen begynner klokken 13.00 / V75-1 begynner klokken 16.20





Enorm V75-omgang lørdag hvor du kan vinne voldsomme 29 millioner!

Eskilstuna byr på en utfordrende V75-omgang lørdag, og vi er veldig inne på at dette vil gi meget solid betalt. Spesielt V75-6 er VIDÅPENT, og der kan vi se det meste komme... Når det gjelder lørdagens beste banker så var vi lenge i tenkeboksen før vi landet på 11 Sorbet (V75-4). Den så smellfin ut etter pause sist, er trolig ytterligere forbedret lørdag, og da må sjansene være meget gode.

Her er våre fyldige vurderinger til lørdagens V75-omgang:



V75-1 : 8 Chapuy – Stormer til tet, og siden er dette over? Var klink overlegen i et svært billig løp sist, og dette blir nok tøffere. I det nevnte løpet la den inn 11,5 s 700m, og var ukjørt over mål. Vi kan ikke helt se hvem som greier å svare innvendig, og går startsiden riktig for seg så blir det gratis tet på den første svingen. Da er dette hesten å slå. Med tanke på at banene ikke gir noe på denne tiden av året så kan en luftig åpning sitte seg i beina, og da skal man se litt opp for feltes beste hest. 3 Global Undecided er nemlig det, men holder usikker form, og så ikke noe spesielt bra ut etter pause sist. Det er dog slik disse Nurmos-dyrene kan se ut, og ingen skal bli overrasket om den plutselig leverer på topp igjen lørdag. Tåler å bli brukt underveis, sporet passer perfekt, og den er tidlig på vår rank. DOBBELT A-VALG!



7 Ser Henry P. Hill – Er bedre enn raden, og spurtet fint etter sene luker sist. Viste da 10,7 s 300m. Gangen før feilet den i et skummelt angrep. Sporet i mot, men har form å vinne et løp som dette. 5 Malkin – Gikk fullt godkjent sist, og kan «ALT» på en god dag. Nå fester man på en BIKE, og setter på et helstengt hodelag. Må med om løpet garderes. Ellers føler vi det er et klart skille på hestene, og vi kommer ikke å sløse med kryssene innledningsvis.

Vår rangering : A : 8-3 B : 7-5 C : 10-6-1-2-12-9-4-11

V75-2 : 1 She Is Cecilia – Står faktisk på stallen til Hannu Korpi, og det står altså feil i programmet. Ble med i sporene tidlig i sluttrunden sist, og den fullførte bra via 12,7 s 800m. Gikk og krenget i sporene, og vil dra stor fordel av å få gå på innersporet hele veien. Er veldig kjapp fra start, den har en god smygkusk, og fra tet/rygg leder så er den alt annet enn ueffen om lukene kommer i riktig tid. KAN SKRELLE! 6 Bansky – Er en lynrask sprinter, og den får litt ekstra mange tilhengere i totoen pga kusken. Følger bilen fra start, den kommer med fin form fra Finland, og kan muligens taue dette rundt om. Vi liker dog ikke disse veldig lange reisene når det er bitende kaldt som nå, og vi nøyer oss derfor med å plassere den inn som et 2-valg.



2 Fuel Burn – Hadde vi satt først med kusk, men med Julia Smedman kan den ikke stå høyere enn på outsiderplassen. Den så smellfin ut etter sene luker sist, den kan åpne bak bilen, og ligger virkelig i skorpen. Kan absolutt vinne med klaff. 9 Moon Zappa – Har fått to løp i kroppen etter pause, og har en svært passende oppgave foran seg på lørdag. Kan smyge med nå, spare speeden, og komme til slutt. Vi hadde ranket den høyere opp med toppform, men med en noe usikker form så nøyer vi oss med å ranke den inn som et 4-valg. 3 Sideslip – Er egentlig ikke mye dårligere enn 2 Fuel Burn, kusken er flink, og den står spennende til i dette løpet. Er en av flere som kan vinne, og den må med på gardering.

Vår rangering : A : 1-6 B : 2-9-3-7-4-10 C : 5-12-8-11

V75-3 : 6 Solkattens Ferrari – Er under en rivende utvikling, og er klart bedre enn grunnlaget den har på konto. Feilet på en oppjaget sprint sist, men gikk helt enormt i kulissene etter galoppen, og på klokken stod det 11,4 s 800m / 08,8 s 300m med full spenst over mål. Får opp «trygge» Kihlström nå¨, distansen er den riktige, og skulle denne greie å komme seg foran i løpet av de første 500m fra sitt perfekte spor i volten, ja, da er fort dette løpet over. SPILLES!



1 Bone Hard Flash – Vi er vel ingen stor tilhenger av kusken her, men hesten holder vi ganske høyt i grunnlaget. Var meget god til seier sist, og har funnet superformen nå. Innersporet kan bli en felle, men løser det seg bare litt på veien så er det denne vi frykter mest. Motbudet!



4 Pacific Kingdom – Er 9-år, men har kun gjort 20 starter, og aldri vært bedre enn hva den er nå. Avgjorde enkelt fra dødens sist, den flyter på styrken, og distansen er derfor kun et pluss. Blir ikke sporet en felle så dukker den opp langt der fremme. 12 Cassius Ima – Avgjorde på et råsterkt vis sist, mens den kom til mål med litt sparte krefter nest sist. Sporet nå trekker ned, men distansen liker den, og den feller nok de fleste av en ikke så altfor tøff motstand. MÅ MED OM LØPET GARDERES.

Vår rangering : A : 6 B : 1-4-12-5-11 C : 3-7-9-10-2-8

V75-4 : 11 Sorbet – En svak gulldivisjon skal kjempe om hele 150 000, og her er det et veldig stort skille på hestene. Våre soleklare favoritt ble treer i fjorårets Elitloppet, og hadde da et sterkt år med over 1,6 millioner innkjørt. Dukket opp etter en lengre pause sist, så smellfin ut som fastlåst, og kom fulltanket til mål. Er normalt ytterligere forbedret til denne starten, den tåler å bli brukt underveis, og her burde det bli et mer offensivt opplegg. Lar seg rett og slett ikke slå?

7 Elian Web – Fikk maks sist, og har ikke vist den samme storformen som den hadde på samme tid i fjor. Renner fort til tet nå, og på sitt beste er dette en «SEIG» tetløper. Er derfor den vi frykter mest. 2 Floris Baldwin – Spurtet meget bra sist, men kom akkurat for sent til å innhente knallgode Very Kronos. På den utregningen er nesten Floris Baldwin et førstevalg… Dog er vi litt usikre på hvordan Floris Baldwin skal vinne dette løpet, for den vinner det ikke fra dødens. Får den rygghjelp som sist så kan det naturligvis gå veien, men det er ikke snakk om noe annet enn en outsider for oss.



1 Hazard Boko – Vant mot en svært overkommelig gjeng sist, og dette vil bli tøffere. Har trukket et perfekt spor, og fra for eksempel rygg leder så har den form til å vinne om det bare løser seg. Må med om løpet først garderes. Disse fire høyer seg MYE over de øvrige.

Vår rangering : A : 11 B : 7-2-1 C : 3-5-6-4-12-8-9-10

V75-5 : 2 Dominic Wibb – Er egentlig ganske ny i denne klassen, men den har kapasitet langt utover det grunnlaget den har på konto, og vi tror MYE på denne nå. Tapte betydelig på startgalopp fra et trangt spor sist, men kom noe helt voldsomt tilbake, og imponerte stort. Avsluttet meget bra også nest sist, og var i superform før den fikk seg en liten pause. Adrian Kolgjini har en kolossalt sterk stallform, og «ALT» går for tiden. Fra drømmesporet bak bilen må vi bare prøve oss, og det er en banker for de som ønsker å ta en sjanse!



3 I’ll Fixit – Har fått tre løp i kroppen etter et lengre avbrekk, ett løp etter pause, og er på vei mot superformen. Stakk til tet sist, fikk rygg leder, og avsluttet siden bra når lukene kom på oppløpet. Med et tilsvarende opplegg her er den kapabel nok til å skrelle med luringen Djuse i «jolla». 9 Phonix Photo – Var satt opp for løpet på nyttårsaften, og kammet da med seg over 300K i premiepenger. Det grunnlaget vil den muligens merke her, men den er bra, og får uansett stå som en liten outsider. 12 Deede Star – Var fin etter pause sist, og avgjorde enkelt til slutt. Banen den dagen var krevende, og tiden som den gikk var fakta veldig bra. Er enormt grunnkapabel, og henger den bare sammen så er den på foto. MÅ MED PÅ GARDERING!

Vår rangering : A : 2 B : 3-9-12-4-1-6 C : 8-10-11-5-7

V75-6 : 12 Lyx Håleryd – Dette løpet er VIDÅPENT, og her skiller det ekstremt lite på de tolv første hestene vi har ranket. Ideen var ikke på topp sist, og litt småsyk da. Gangen før var hun meget solid mot tøff motstand, og gikk altså 13,0/2160mv da. Er en hoppe som er herdet mot vel så gode hester som dette, nå går rapportene i dur igjen, og den duger alle dager i uken i et løp som dette. Slår til som en godbit? 3 Harvard Student – Er en ganske fin hoppe som gjorde sin plikt i sin nye regi sist. Fikk da bløffe hjem løpet fra tet, og det ble enkelt. Har en del inne, og må regnes tidlig.



6 Follow My Lead – Er ikke så verst, og den har møtt gode hester i Finland. Kan muligens komme seg foran her, og får stå som en klar outsider. 10 Beluga West – Rader ikke akkurat opp, men det er en herdet hest i denne klassen, og den duger om det bare løser seg litt underveis. Formen er dessuten ganske fin. 8 Helluwa AM – Står med fire strake, og er bra. Her er det tøffere mot, og vi ranker den derfor litt ut. 15 Amarone Classic – Var ute som et 14-valg når vi la ut våre tips, og det mener vi er feil. Er nemlig bedre enn raden, og har møtt ganske bra hester i Norge. Får opp «tryllekunstneren» Magnus Djuse, og fra et perfekt spor i volten burde den komme seg OK avgårde. Kan skrelle om det bare løser seg litt underveis.

Vår rangering : A : 12-3 B : 6-10-8-15-2-14-11-7-5-9 C : 1-4-13

V75-7 : 10 Leon Zon – I finalen blir 5 Joseph Boko en av lørdagens tyngste favoritter, men selv om den står med stolpe så er den kun en av flere for oss. Det soleklare objektet hadde faktisk kun 3,1% av innsatsene på seg når vi la ut våre tips (ca 10 millioner i omsetning), og det mener vi er dønn feil. Har helsemessig sett bedre ut enn noen gang på slutten, og sist gikk den PIGG i mål etter sene luker. Står veldig riktig inne i dette løpet, og kommer den seg bare OK gjennom på startsiden så må dette dreie seg om en flott mulighet! SPILLES! 4 Tullibardine Boe – Trivdes ikke på banen sist, og var heller ikke 100%. Er en knallgod hoppe i grunnlaget, den er behandlet inn mot denne oppgaven, det blir første BIKE, og ELSKER dessuten hjemmebanen! SE OPP! DOBBELT A-VALG!



1 Grevin Sisu – Er ikke glad i volte, og løpet sist kan man bare sette en tykk strek over. Var meget god når den vant fra tet nest sist. Er kjapp fra start, distansen er intet minus, og den får stå som en stor outsider fra dette sporet. 5 Joseph Boko – Står med en smellfin rad, og salen tar bølgen. Har kun løst middels ut fra start i Finland, og skulle den få svar i finalen så er den veldig sårbar. Er god, men vi er inne på at den MÅ ha tet for å vinne, og vi tror ikke den vinner fra dødens. Storfavoritten blir derfor kun et 4-valg for oss.



3 Ole – Ble kjørt ned i bunn nest sist, og var ikke like bra sist. Har en passende oppgave i finalen, og skal med på gardering. 7 Double Night – Er brennkvikk fra start, og Magnus Djuse vil nok trykke den av fra start. Har dog ikke imponert med vogn på en stund, og akkurat det trekker ned.

Vår rangering : A : 10-4 B : 1-5-3-7 C : 12-2-6-9-8-11

