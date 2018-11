Internasjonal V75-omgang på Bjerke

Ferrari B.R blir gigafavoritt i den første avdelingen. Hesten er på vei opp i form, og set ser bra ut på forhånd. Foto: Morten Skifjeld/ Hesteguiden.com

Lørdagen vi har fremfor oss på travsiden er helt topp! Forrige helg var det gigajackpot, og at vi bare en uke etterpå kan få en så fin omgang på Bjerke er perfekt for oss som liker trav. Både Lionel og Ferrari B.R, to av våre aller beste hester, skal i aksjon i hvert sitt løp. I tillegg til det sportslige, så ligger det altså 60 millioner i den totale premiepotten. Husk at det er internasjonal omgang, og da er fristen for V75-deltagelse 16:20. Vi skal heller ikke glemme at etter toppomgangen på Bjerke, så kjøres det en finfin V65-omgang fra Örebro. Frist her er 19:40.

Axel Jensens Minneløp er et av trekkplastrene på Bjerke denne dagen. Her venter det 300 000 kroner til vinneren. Men i to av de andre V75-løpene skal både Lionel Og Ferrari B.R ut. I fjor så var det sistnevnte som gikk til topps i Axel Jensen.

Det pleier å være veldig fin omsetning på denne dagen, og før vi går videre til V75-analysene så kan vi ta en titt på hvordan utbetalingen har vært de siste fem årene:

Onsdag 20. november 2013 - omsetning kr 69 668 26

Utbetaling sju rette - kr 99 226

Lørdag 22. november 2014 - omsetning kr 85 478 459

Utbetaling sju rette - kr 11 351

Lørdag 21. november 2015 - omsetning kr 108 964 722

Utbetaling sju rette - kr 115 370

Lørdag 19. november 2016 - omsetning kr 93 311 260

Utbetaling sju rette - kr 2858

Lørdag 18. november 2017 - omsetning kr 96 568 003

Utbetaling sju rette - kr 332 521

Vi ser at det har gitt fine penger. Det viktigste er å finne gode holdepunkter. Omgangen er veldig fin, og vi har funnet to bankere. Husk også at det er rundt 60 millioner kroner i den totale premiepotten!

Sjekk ut følgende V75-analyser:

V75-1: 3 Ferrari B.R. Dette blir Nettavisen sin beste banker for dagen. Undertegnede kommer til å spille denne banker på alle bonger. Hvorfor? Fordi hesten vil få tet på et tidlig tidspunkt - ingen kan lage noe tempo underveis - og da leder han dette rundt om. I tillegg har Midtfjeld-traveren nå fått et løp i kroppen etter en over fire måneders pause. Siste starten var i Bergen, og jeg må virkelig innrømme at jeg ble imponert over innsatsen. Det var ikke et dårlig løp, med blant annet hester som Donatomite, B.B.S Sugarlight, Sejr Gammelsbæk og Deep Sea Dream. Ferrari B.R blåste til tet, og kontrollerte alt inn til seier. Det ble en meget enkel triumf.

2 Västerbo Exact er ganske hyggelig bak bilen, men skulle denne klare å holde ute favoritten så tror jeg han slipper tidlig. Västerbo Exact er det klare andrevalget mitt og den klare favoritten til å bli annen fra rygg leder.

Fra tet, og inntrykket sist i minne, ser jeg ikke for meg Ferrari tape dette løpet. All in og dagens beste banker!

Rangering V76-1: A. 3 B: 2 B/C: 4-7-10-6 C: 1-8-9-5

V75-6. Axel Jensens minneløp. 1609 meter autostart.

4 Vainqeur R.P. Dette blir dagens andre banker for meg, og jeg rangerer den som dagens nest beste alenekryss.

Hamre-traveren er et beist av en travhest, og det er godt ment! Hingsten har fått et meget fint startspor i dagens hovedløp. Han er ikke fullt så rask at han kan være med i startkjøringen. Men han vil være tidlig fremme - enten i dødens eller i andre utvendig. 1 Confidence, som blir kusket av Ken Ecce, er veldig rask og han vil sitte foran rapporteres det om. Dette vil være til stor fordel for Vainqeur R.P, for min klare mening er at sistnevnte er bedre enn 1. Uansett hvor 4-åringen til Hamre sitter så bør dette dreie seg om en meget hyggelig sjanse. Hesten er i sitt livs form for tiden. Jeg vet at etter dette løpet, er planene å ta hesten til Frankrike, for matching der nede.

Tredje sist tok han seg til tet i kvaliken til Breeders Crown. Derfra ble det en enkel seier.Jeg må si inntrykket på hesten var enormt. Han svarte enkelt opp konkurrentene og vant faktisk med krefter spart. Nest sist ble han kjørt innvendig med. Trolig var dette planlagt med tanke på finalen i Breeders Crown 12 dager senere. Selv med en sisterunde på 10-tallet ble det kun fjerdeplass, men det var ikke et viktig løp. Den svenske derbyvinneren Who`s Who vant løpet. I finalen av Breeders Crown, for en uke siden, var Hamre-traveren enorm. Spurten han leverte var av beste merke til tredjeplassen. 10,5 siste 800-meteren.

Det eneste negative i forkant må være at noen mener hesten gjør sine beste løp i Sverige. Jeg mener ikke det. Hamre vurderer hesten klart bedre nå enn da han gikk derbyfinalen på Bjerke for to måneder siden - og der blir han fjerde fra dødens. Kun en nese unna andreplassen. Det var et mesterlig løp, til tross for at han ikke var i toppform engang. Vainqeur R.P har vunnet 8 av 14 løp hjemme i Norge.

Når hesten er som han er nå, kan jeg ikke annet enn å tro mye på han. Til tross for at dette er Axel Jensens minneløp, så frykter jeg egentlig ikke konkurrentene noe særlig. Om han er som sist, så er dette en vinner. All in i V75, V5 og dagens dobbel.

Rangering V75-6: A: 4 B: 9-3-1-7-6-10-5 C: 2 D: 8

V75-2 - Varmblodshester. 2600 meter autostart.

Startside: Jeg tror det er to hester som gjør opp om teten i dette løpet. Det er amerikanerne 3 Velvatter og 5 Tokarev. Undertegnede har nemlig vært inne og sett begge disse hestene bak bilen i løp på Meadowlands (USA). Begge to har vist meget hyggelig hurtighet bak bilen. Ingen av de to har startet i første rekke bak bilen her i Norden, og det blir meget spennende. Min mening er at 5 Torakev og Ulf Ohlsson kommer dundrende utenfra og sitter i tet tidlig. 3 Velvatter endte opp i dundrende galopp fra syvendespor bak bilen tredje sist. Tokarev virker som en litt enklere hest å satse for fullt med, og jeg tror det kan være nok til å ta seg forbi!

Både 3 Velvatter og 5 Tokarev er aktuelle. Det er to meget rutinerte kusker som kjører disse to i Hamre og Ohlsson. Derfor kan jeg ikke tenke meg at de vil kjøre for hardt mot hverandre.

Min favoritt blir 5 Tokarev. Denne ble handlet på auksjon i Lexington for 200 000 dollar av Reijo Liljendahl. Det var for to år siden. Hesten ble stående hos Marcus Melander i USA, og det er ingen tvil om at hesten har utviklet seg fint. Dessverre fikk hesten halsproblemer i mai tidligere i år. I løpet av sommeren, ble hesten sendt til Sverige og Reijo Liljendahl. Tokarev startet endelig i løp igjen på Örebro for to uker siden. Muscle Hill-sønnen fikk et fint løp og avgjorde veldig enkelt ned oppløpet. Det var akkurat et sånt inntrykk man forventet seg. Det var ikke et viktig løp, og han var på ingen måte satt opp til den oppgaven. I dag blir det amerikanervogn og stengt hodelag. Dette bør gjøre hesten mye bedre. Jeg tror vi kan få se en helt enorm prestasjon av denne hesten, og setter den klart først. Det kan være en helfrekk banker for de som leter etter det i dette løpet.

3 Velvatter har virkelig imponert i Norge så langt. Hesten gjorde gode løp i USA, og det er på ingen måte overraskende at hesten har vært overlegen konkurrentene han har møtt hittil. I dag møter han på klart bedre motstand og jeg gleder meg til å se hvordan han gjør det. Han er mer enn god nok, men kan få det tøft med å slå den andre amerikaneren i løpet.

Disse skiller seg klart ut for meg, og på tre av fire bonger spiller jeg disse to. På den største bongen tar jeg med 2 Worrywart og 9 Mr. Panamera. Førstnevnte er sterk og liker distansen. Han er usikker bak bilen, men får i dag Bjørn Goop opp og da er det større sjanse for feilfri avgang. 9 Mr. Panamera er en meget god traver, som har imponert meg i Danmark. Særlig måten han vant på tredje sist var imponerende. Satt da langt bak og spurtslo en såpass god hest som Guy Pomponne. Denne er giftig om det skulle bli tempo foran.

Rangering V75-2: A: 5-3 B: 9-2 B/C: 6-8-11-1-7 C: 10-4-12

V75-3/ V5-1 - Varmblodshester. Gulldivisjonen. 2100 meter autostart.

Startside: 1 Probo O.P ble laddet for fullt med tredje sist, men kunne ikke holde ute Allaballakaitoz eller Royal Fighter. 2 Spitcam Jubb er lynrask, og jeg tror faktisk hesten holder ute 4 Donatomite på startsiden. Treneren til Spitcam Jubb er alltid lyrisk på forhånd, og mener hester bør sitte foran i dette løpet. Det tror jeg ikke han er god nok til. Om han svarer ut Donatomite, og Jorma Kontio kommer og tester for teten med 5 Global Trustworthy etter 3-400 meter, så tror jeg Bjørn Goop slipper teten med Spitcam Jubb. Min tethest etter 500 meter er Global Trustworthy.

Jeg støtter meg til salen og mener det er to hester som kan vinne dette løpet. Jeg var faktisk lenge inne på å lansere 5 Global Trustworthy som dagens nest beste banker, men falt tilslutt ned på at det kan vært lurt å ha med 10 Lionel.

Min favoritt blir uten tvil svensken 5 Global Trustworthy. From Above-sønnen var en av de store favorittene i det svenske derbyet i fjor. I det løpet så han ut til å gå mot en klar seier midt på oppløpet, men falt dessverre ut av travet og ble kontret ut av Cyber Lane. Den siste svingen klarte akkurat Rajesh Face og holde Trustworthy ute i tredjespor, og derfor ble hesten litt sliten oppunder mål. Uansett det var en enorm innsats. I løpet etter knuste hesten Cockstile fra dødens, men ble spurtet ned av Gareth Boko rett før mål.

Etter dette, altså på slutten av fjoråret, ble det litt blandede resultater. 11. desember gikk han sitt siste løp før den veldig lange pausen han har hatt. Hesten måtte halsopereres, og ble borte i ni måneder. Timo Nurmos sin traver årsdebuterte på Solvalla for to uker siden. I dette løpet gikk nevnte Timo Nurmos ut på forhånd og sa at hesten kun skulle bli kjørt til slutt. Den planen fulgte kusk Kontio. Rundt den siste svingen så hesten helpigg ut, men Kontio satt og satt. Men ut mot oppløpet fikk hesten springe og inntrykket var helt enormt. Det gikk styggfort og inntrykket var rålekkert. I dag blir det amerikanervogn på hesten, og jeg forventer meg en topp innsats. Det er dog kun start nummer to etter nesten et års pause, og det gjør til at jeg tar med Lionel. Men min mening er at om hesten er forbedret fra løpet sist, så slår ikke Lionel han fra dødens.

10 Lionel var enorm i VM-løpet på Yonkers sist. En andreplass og over to millioner norske kroner inn på kontoen. Han ble målfotoslått, og var nær ved å dra inn over fire millioner kroner. Innsatsen var uansett enorm, og han viste at formen er helt på topp. Etter dette løpet så skal hesten ned til Frankrike og matches for de store løpene der nede. Uansett så må vi forvente at Gøran Antonsen, som kusker hesten i dag, vil være interessert i å sende hesten frem til dødens når tempo roer seg etter 5-600 meter. Om han blir sittende bak, i tredje-fjerde utvendig, og lar Trustworthy vinne løpet vil det forbause meg. Fra dødens blir det en duell med den nevnte svensken ovenfor.

To hester på samtlige forslag her.

Rangering V75-3: A: 5 B: 10 C: 9-4-1-2-3-7-6-11-8

Merk at V5-spillet tar til i dette løpet. Vi bankerspiller naturligvis 4 Vainqeur R.P i V5-4.

V75-4/ V5-2 - Varmblodshester. 2100 meter autostart.

Startside: 1 Bad Nite Call Saul viste nest sist hvor rask han er bak bilen. Han hadde da samme spor som dagens og hadde ingen problemer med å holde sporet. Bortsett fra Vincent den dagen så var det ikke all verden av raske hester. I dag møter han på 4 Crackajack som er veldig rask. Han hadde null problemer med å holde førstesporet femte sist i derbykvaliken. Hadde 1 og 4 byttet plasser så tror jeg ikke 1 hadde hentet lengde. Men nå tror jeg det er 1 Bad Nite Call Saul som forsvarer sporet og sitter foran. Av de utenlandske hestene så er ikke 3 Moliere aktuell i tetkampen. 5 Something Fishy er flink bak bilen, men ikke rask nok til å ta en lengde på 1 eller 4. 6 Goldstile er og rask, men jeg tror ikke hesten på noen som helst måte bare blåser forbi 1 og 4. Jeg tror heller ikke hesten får overta teten fra 1 på første langside.

5 Something Fishy. Mange hester i dette løpet kommer til start med ambisjoner, og det lukter at flere skal brenne av sine hester fra start. Det beste for mitt objekt hadde vært om Tom Erik Solberg klinket til med 6 Goldstile og fikk svar av 1 Bad Nite Call Saul. Men uansett, det bør bli tempo her. Da tror jeg 5 Something Fishy sitter i et fint utvendig par, og derfra er denne veldig aktuell.

Chocolatier-sønnen er i meget god form og gjør toppløp hele tiden. Tredje sist sitter han sist med runden igjen i V75-løpet som La Diva Rossi vant. Hesten leverte en solid sisterunde, og til tross for å ha blitt kraftig sjenert ned oppløpet gikk han 1.13,0 den siste runden. Nest sist vant han med tyve meter og det var masse krefter spart. Det var klart dårligere motstand enn dagens, men hesten gjorde det han skulle. Nå sist ligger Morten Juul sin traver i tredje innvendig inn i den siste svingen. Det var bøttevis av krefter spart, men kusk Rune Kjær kjørte trangt og ble disket. Over mål satt 7-åringen dønn fast og så veldig fin ut. Han hadde nok vunnet løpet med åpning 100 meter fra mål. Med litt tempo og en fin posisjon underveis, så kan dette være et veldig fint objekt.

1 Bad Nite Call Saul er andrevalget. Fra tet er det snakk om en hyggelig sjanse. Jeg frykter dog at den ikke får ligge helt stille, men hesten er i enorm form for tiden og må regnes fra et herlig spor. 4 Crackajack og 6 Goldstile er og tidlig garderinger. Sistnevnte galopperte sist, men var meget god i Hamre-debuten på Bjerke tredje sist.

Jeg mener uansett at dette er et åpent løp, og hele åtte hester får plass på samtlige forslag. Det lukter litt tempo, og da kan de fleste dukke opp. 7 Red Bar, 11 Muscle Mack og 12 Global Raceway er de tre som ikke får plass på bongene.

Rangering V75-4: A: 5-1 B: 6-4-10-3-2-8 C: 11-7-12

V75-5/ V5-3 - Varmblodshester. Axel Jensen hoppeavdeling. 2100 meter autostart.

Startside: 1 Normandie Royal kommer til å bli kraftig overflydd fra dette sporet. 2 Carna Sensei er rask og det samme er 3 Tropicana Ås, men står noen av disse i mot 4 Waffle Cone? Nei er svaret mitt. Hesten til Frode Hamre kommer til å blåse forbi dem og til tet. Måten hesten tok tet på i 09-løpet på Jarlsberg femte sist var enormt. Vel i tet kommer da Waffle Cone til å sitte. 5 Happy Steel må fort trave i dødens.

12 Maharani De Brodda. Ikke avskri Bjørn Goop - selv fra det verste sporet! Goop er en meget god kusk og gjør solide vurderinger underveis i løpene. I dette løpet står han meget vanskelig til med stallhesten Maharani De Brodda. Men det er flere raske hester i første rekke, og det er ikke alltid 4 Waffle Cone har en god dag, og da kan det være duket for en vinner fra bakspor.

Denne Maharajah-sønnen er meget god på sitt beste. Både sjette sist og fjerde sist vinner han V75-løp, og det etter behag. Det var to bunnsolide innsatser. Nest sist blir han annen bak en god Global Upper Style. Det som og er litt interessant, det er måten Goop kjørte hesten sist. Han hadde svært høye ambisjoner, og fra sitt innerspor den dagen var Goop tidlig ute i andrespor. Det var ikke snakk om å bli sittende fast. Hesten var ikke god nok denne dagen. I dag kan det bli tempo i løpet, og fra fjerde/ femte utvendig ser jeg på ingen måte bort fra at denne kan spurte ned konkurrentene. Undertegnede klinker til med et frekt førstevalg.

Jeg fikk ikke lyst til å dra frem noen av hestene i fremste rekke, for det er ingen som har imponert meg voldsomt den siste tiden. I tillegg blir de mye spilt. 4 Waffle Cone blir andrevalget mitt, og det er naturligvis en hyggelig vinnersjanse fra tet. Men hesten varierer i prestasjonene, og skuffer meg fra tid til annen. Nå sist sitter Hamre-traveren fast og ser bra ut. Det er en god hest dette, og har han sin beste dag så snakker vi trolig om vinneren her. Han blir mye spilt - og er variabel - derfor aldri en bankerkandidat.

I tillegg til 4 og 12, så får og 1 Normandie Royal, 2 Carna Sensei, 3 Tropicana Ås og og 5 Happy Steel plass på alle forslag. Normandie kan fort sitte i fjerde innvendig på første bortre, men skulle hoppa ta seg ut et spor tidlig så er hun mer enn god nok. 5 Happy Steel har imponert meg og er veldig god. Det ligger litt an til at hun må gjøre en del jobb her, men det kan Untersteiner-traveren stå for!

Rangering V75-5: A: 12 B: 4-5-1-2-3 C: 11-8-6-10-7

V75-7/ V5-5/ DD-2 - Varmblodshester. Bronsedivisjonen. 1609 meter autostart.

Startside: En enorm startside venter oss her. Alle hestene i første rekke har vist fin starthurtighet. Min klare mening er dog at den raskeste av dem alle er 6 Always On Time. Dette blir min knappe tetfavoritt. 3 Masterglide hentet ikke en lengde på 1 Smevikens Cruiser sist, og gjør trolig ikke det i dag heller. Jeg kan se for meg 6 blåse til tet, men dette er en vanskelig startside å spå!

8 Floris Baldwin. Dette blir min favoritt i den siste avdelingen. På ren kapasitet er Malmin/ Anderssen-traveren meget god. Og jeg tror han kan vinne dette løpet med litt klaff bare. For det er nemlig mange av hestene i første rekke som vil satse fremover, og dermed vil det bli plass og gå ned bak disse. Om Floris Baldwin kommer ned foran baksporshestene kan han sitte i tredje utvendig. Derfra er sjansene for seier så absolutt tilstede. Når jeg lager dette tipset så er hesten en 3-prosenter, men han kommer til å bli adskillig mer spilt. Vallaken har gjort det bra i regi Malmin og Anderssen. 6-åringen fikk en to måneders pause før løpet på Halmstad sist. Her kusket Malmin med store ambisjoner. Hesten strakk ikke helt til, men var heller ikke dårlig til sjetteplassen. Trolig så trengte han løpet, og jeg forventer han bedre i dag. Med litt klaff underveis så bør dette være et veldig fint objekt i den siste avdelingen. Passes!

Jeg synes dog at den siste avdelingen er vanskelig å regne på, og kommer til å gardere bredt. På den nest minste bongene får jeg kun råd til fem hester, og det er 1 Smevikens Cruiser, 2 Promo Kemp, 3 Masterglide og 6 Always On Time. Naturligvis også 8. På de større bongene kapper jeg bare to hester, og det er 4 Etna B.R og 9 Trophy Spring.

Rangering V75-7: A. 8 B: 6-1-2-3-11 B/C: 5-7-10-12 C: 4-9