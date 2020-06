Internasjonal V75 på Bjerke med Oslo Grand Prix

Søndag er det duket for en feiende flott internasjonal V75-omgang på Bjerke som blant annet inneholder Oslo Grand Prix.

Søndag er det endelig klart for Oslo Grand Prix på Bjerke. Det er internasjonal V75 og som vanlig en rekke storløp utover OGP. Dessverre er førstepremien i årets OGP redusert fra 1,5 mill kr til "kun" 350 000 kr. Likefullt har det blitt et meget sterkt felt. Merk også at søndagen innledes med storløpsdag på Bro Park og DOBBEL JACKPOT med drøye 1,1 mill ekstra i sekserpotten.

Fjorårets Bjerkesøndag omsatte for 27,4 mill i V75 og sju rette ga 54 843 kr i utbetaling. Fjorårets vinner av OGP het Vitruvio og denne er også med i år. Spillemessig ser det som vanlig høyinteressant ut, jeg spiller med to bankere i omgangen og rangerer dem noenlunde likt.

Du ser naturligvis alle søndagens løp fra Bjerke gratis på Nettavisen. Sendingen starter allerede kl 12.00

Seiersmaskinen lar seg ikke stoppe nå heller?

Min første banker skal ut i Alm Svartens æresløp som er V75-5/V5-1. 1 Odd Herakles rasket med seg 500 000 valutasterke svenske kroner da han vant Elitkampen i overbevisende stil for 14 dager siden. Fem starter i 2020 har gitt fem seire og allerede over 800 000 kr innkjørt for Lars O. Romtveits herlige traver. Kusk Tom Erik Solberg har er helt sikker på at han forsvarer sitt innerspor og da er det ikke lett å se hvem som skal slå seiersmaskinen. Blir omgangens største V75-favoritt. Jeg spekulerer ikke og lanserer 1 Odd Herakles som den ene av mine to V75-bankere og hesten blir også min V5-banker.

Rangering V75-5/V5-3: A: 1 B: 3-5-4 C: 9-2-8-10-6-7

Topp sjanse for Hamres elitehoppe

Min andre V75-banker dukker opp i V75-6/V5-4/DD-1. Formsterke 5 Calina kunne ikke rå på en fantastisk opplagt Madelen L.T.C. på Bjerke for 14 dager siden, men avsluttet igjen strålende og ble tredje på 11.4/2100 meter. Nest sist var hoppa knallsterk V75-vinner på Sørlandets travpark. Møter ingen Madelen L.T.C. søndag (hun starter i OGP) og fra et bra startspor, må det være snakk om en ypperlig vinnersjanse. 5 Calina blir min andre V75-banker og bankerspilles også i DD-spillet.

Rangering V75-6/V5-4/DD-1: A: 5 B: 9-5-2 C: 1-3-4-11-7-10-8-12

V75-1/V4-3 - Stayerløp. Varmblodshester. 3140 meter voltestart.

Strekhestene gjorde opp om seieren i dette stayerløpet i fjor og 9. valget Captain Morgan ble ropt opp som vinner. I år er jeg ganske sikker på at vinneren starter fra 40 meter tillegg og tar kun med en strekhest på det største V75-forslaget.

Min favoritt heter 10 Tessy d'Ete. Hesten imponerte på Ørebro nest sist i Sverige-debuten for Jerry Riordan og fulgte opp med en sterk innsats fra utvendig posisjon på storfavoritten Double Exposure under Elitloppshelgen på Solvalla. 3180 meter er normalt ikke noe problem for denne tøffe hoppa. Bjørn Goop har funnet storformen på sine stallhester og sin egen kuskeform. 15 Ragazzo Da Sopra gjorde en sterk opphenting til tredje etter startgalopp sist og fra et flott startspor på lengste tillegg, skal det være bra sjanse her.

12 Etenclin er bra og har vunnet sine tre starter i år. Lekte med gode konkurrenter i Paris i fjor og rangeres ganske likt med de to ovennevnte. 14 Noble Superb var knallgod vinner av et V75-løp på Åby nest sist, men sjanseløs til å ta ned Patent Leather fra dødens sist. Gundersen-traveren er bra og med litt hjelp på veien, kan han vinne V75-1. 11 Floris Baldwin holder kanonform og vant på sterkt vis i Sverige sist. Fra lengste tillegg mot kvalifisert, føler jeg det må klaffe maksimalt for at han skal bli ropt opp, men jeg tar Buller'n hesten med på samtlige V75-forslag.

På det største V75-forslaget betaler jeg for ytterligere to hester. Strekhesten 2 Strong Case har flott form og på en maks dag kan det kanskje gå. Kapasitetshesten 6 Outstanding O. står på 20 meter tillegg. Forus-hesten er bra på sitt beste og med bra klaff underveis, er det ikke helt utenkelig.

V75-1/V4-3: A: 10 B: 15-12-14-11-2-6 C: 5-7-13-3-9-4-8-1

V75-2/V4-4 - Varmblodshester. 1609 meter autostart.

Herlig sprintløp venter i den andre avdelingen. Jeg betaler for fire, fem og seks hester på de ulike V75-forslagene.

Jeg prøver meg på en frekkis som favoritt. 6 The Baron var brenngod på Biri sist og i likhet med en rekke andre stallhester til Olav Mikkelborg viste hesten kanonform. Litt sjanseartet med sjettespor bak bilen, men hesten er meget kvikk i vei og samtidig tøff i skallen.

1 Indiana Fortuna kommer til å bli stor favoritt. Imponerte i seiersløpet på Jarlsberg tredje sist, men møtte laber motstand den dagen. Sprint og førstespor er uansett optimale forutsetninger og Malmin-traveren kan lede hele veien. 3 Shapes er nok ikke stjernehesten på Goop-stallen, men det er som vanlig farlig å undervurdere Bjørn Goop. Shapes er en hyggelig hest som også har trukket et bra spor. Det har ikke 8 Tayno Destrier. Åttendespor på sprint med Per Ivar Bendiksen høres blytungt ut, men vi snakker om feltets beste hest.

På videre gardering finner jeg også plass til hhv 2 Unblemished Record og 4 Staro On The Rocks.

Rangering V75-2/V4-4: A: 6 B: 1-3-8-2-4 C: 12-5-10-9-7-11

V75-3/V5-1 - Rikstotos Europamatch. 1609 meter autostart.

150 000 kr venter vinneren av dette løpet og det er bra klasse på hestene.

Jerry Riordan og Tom Erik Solberg har flere flotte vinnersjanser søndag og 4 Zarenna Fas er en motivert favoritt i Europamatchen. Det har ikke helt klaffet for hesten i år, men han var tross alt nede på 10.1 i eliteløpet i Gävle sist.

3 Lewis Ale har gjort to fine løp for Peter Untersteiner, begge i Danmark. Blitt toer bak gode Stoletheshow i begge de løpene. Litt uvisst hvor bra Lewis Ale er fra start, men fra tredjespor blir det uansett en bra posisjon underveis. 6 Max Brady kan ihvertfall flytte beina fra start. Gundersen-traveren har ikke hatt marginene med seg i det siste og er i mye bedre form enn det raden gir inntrykk av.

Hamre-duoen 5 M.S. Triple J og 7 Patent Leather holder begge kanonform, men har også begge sjanseartede startspor. Med klaff underveis, er de seiersaktuelle begge to. 2 Samo Different Day lyktes overhodet ikke i Hamre-regi. Sønda gjør trippelmillionæren sin første start i regi Bjørn Goop. Jeg tar den med på det største V75-forslaget.

Rangering V75-3/V5-1: A: 4 B: 3-6-5-7-2 C: 1-8

V75-4/V5-2 - Varmblodshester. 2100 meter autostart.

Et veldig fint spilleløp venter i V75-4, jeg markerer for tre hester på samtlige V75-forslag.

2 Sam the Man er den klare tetfavoritten. Hesten skuffet stort på Åby nest sist, men var tilbake i godt gammelt slag på Bjerke for en måned siden. Fikk et fint løp da, og ble fjerde i en rask avslutning. Det blir parkettgulv på Bjerkebanen søndag og hesten kan lede hele veien. 11 Ivan B.R. gjorde karrierebest på Färjestad sist. Satt langt bak underveis da og vant enkelt på sterke 12.1/2140 meter. Men ellevtespor mot bra hester, er aldri enkelt. 4 High Into The Sky ledet hele veien i løpet Sam the Man ble fjerde i for en måned siden. Nå blir det neppe tet, men Hamre-traveren er en allrounder og kan vinne igjen. Jeg låser V75-4 på de tre hestene.

Rangering V75-4/V5-2: A: 2 B: 11-4 C: 3-9-5-12-10-1-8-7

V75-7/V5-5/DD-2 - Oslo Grand Prix - 2100 meter autostart.

Med tanke på at førstepremien i OGP er redusert med over 1 million kr, må det likevel sies at det er blitt et meget bra løp. Lettløst er det heller ikke, jeg står på fem hester på samtlige V75-forslag.

1 Elian Web vek seg ned fra tet i Elitloppsforsøket og ga opp inn på oppløpet. Ingen nekter finnen teten her og i mangel av et bedre førstevalg setter jeg vallaken først. Jorma Kontio vant OGP med Vitruvio i fjor og kan vinne igjen i år. 9 Looking Superb var strålende på Åby nest sist, men misset starten i sitt Elitloppsforsøk og var aldri i nærheten av å kvale til finalen. Har nå stått på Hamre-stallen et par uker og en klar vinnerkandidat for meg.

Fjorårsvinner 5 Vitruvio fungerte ikke som best i Copenhagen Cup. Har kommet inn på Bjørn Goops stall etter det løpet og er løpets store outsider. 4 Mister F Daag var også med i Copenhagen Cup og kun hode og hals bak vinneren Heart Of Steel etter en flott avslutning. 2 Ble Du Gers gjorde en flott debut for stall Hamre med 3. plass i Harpers Hanovers lopp. Nå er det første gang uten pisk. Er bra nok til å vinne og blir min femte og siste hest på V75-forslagene.

7 Madelen L.T.C. er i fantastisk form, men det er vanskelig å se henne vinne OGP fra et sjanseartet sjuendespor. Årsdebuterende 8 Evil Enok M.E. har en enda vanskeligere utgangsposisjon og normalt er det premie som gjelder fra Brækken-traveren med slike forutsetninger.

Rangering V75-7/V5-5/DD-2: A: 1 B: 9-5-4-2 C: 7-3-10-8-6