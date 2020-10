Jackpot i kveldens V65-omgang på Øvrevoll

Det er en herlig internasjonal V65-omgang med jackpot som venter på Øvrevoll i kveld.

Vi har en herlig travhelg foran oss. Lørdag er det Norsk Trav Oaks og Gulljackpot i V75 på Momarken og søndag er det internasjonal V75 på Solvalla. Neste søndag er det også internasjonal V65 med jackpot på Jarlsberg med hele 533 117 SEK ekstra i sekserpotten

Men før vi kommer dit skal vi gjennom en meget innholdsrik torsdag som byr på to norske V65-kjøringer i kveld, i tillegg til stor V64-jackpot på Åby med hele 1 420 343 SEK ekstra i sekserpotten. Jackpot er det også i V65-spillet på Øvrevoll, her venter det 118 351 kr ekstra i sekserpotten. På Klosterskogen er det også en veldig fin V65-omgang i kveld. Torsdagen innledes med V4-lunsj fra Boden.

Men i denne artikkelen skal vi heretter konsentrere oss om Øvrevoll. Det er internasjonal spill til Øvrevoll i kveld og altså jackpot med 118 351 kr ekstra i sekserpotten. Merk at spillestopp i V65 er kl 18.15, mens V4-spillet som innledes i V65-3 har spillestopp kl 19.05.

Våre galoppeksperter hadde bra klaff med tipsene på Øvrevoll onsdag og flott systemklaff under lørdagens V4-omgang på Klampenborg og nok en flott systemklaff i søndagens V4-omgang på Bro Park.

Systemklaff i V4 på Bro Park søndag 18. oktober

Til tross for to førstevalg innenfor V4-spillet på Bro Park denne søndagen, endte V4-utbetalingen på voksne 14 307 kr. Det skyldtes nesten alene toprosenteren 8 Global Gathering i V4-2. På Eksperten ble det herlig fullklaff for to systemer (begge fire andeler a kr 750) og utbetaling på meget flotte 14 307 kr.

Systemklaff i V4 på Klampenborg lørdag 17. oktober

Det ble helt favorittfritt i lørdagens V4 på Klampenborg. Dessverre klaffet det ikke helt med flate kupongene, men på Eksperten ble det fullklaff for systemspillet med fire andeler a kr 750. Utbetalingen landet på flotte 10 659 kr.

Solid systemklaff i V4 og flotte V5-gevinster på Øvrevoll 14. oktober

Den klare favoritten 1 Havana Red innfridde i V4-2 på Øvrevoll onsdag, men de tre øvrige vinnerne var alle overraskelser. Nestfavoritten 4 Alwaysonmymind ble bortvist like før start i V4-2. Vårt systemspill på Eksperten (fire andeler a kr 750) fikk dermed to ganger fire rett og solide 16 690 kr i utbetaling.

I V5-spillet ble det fullklaff for V5-forslaget på Nettavisen med innl. pris kr 960. Her stoppet utbetalingen på fine 5 118 kr. På Eksperten ble det også fullklaff for åtte andelslag i V5.

Vi går for Mudjimba

V65-rebusen på Øvrevoll torsdag er ikke enkel. Det var den ikke sist heller, da ingen klarte seks rette.

Vi velger oss 3 Mudjimba i V65-4 som vår V65-banker. Han har trengt noen løp for å komme i form, men sist var han helt suveren. Til tross for at han måtte betale med seks kilo for den suverene seieren, ble vi mektig imponert. Han lå i rygg på Dickie Dickens, passerte ham midtveis og bare dro unna. Et liknende scenario ser vi for oss torsdag.

Mudjimba også i V4-spillet

V65-4 er samtidige V4-2. I V4 velger vi å bankerspille 3 Mudjimba på de to minste V4-forslagene, men tar med 6 Fibonacci på de to største.

Et annet løp vi tror det går an å gå litt ned, er V65-2. Mest tror vi på 4 Red Valley, som har prestert to gode løp på Øvrevoll. 7 Approach står nærmest, mens 1 Coucou Bella og 2 Khurshed får plass på det aller største V65-forslaget.

V65-3, V65-5 og V65-6 er tøffe førjulsnøtter. Kanskje kan duoen 7 Black Million og 6 Asaks Ambition være et lås i V65-5. Denne duoen presterer alltid sine beste løp på høsten over 1100 meter på sand. Nevnte 7 Black Million får tillit som vår DD-banker.

