Jackpot i kveldens V65 på Jarlsberg

380 721 kr venter ekstra i sekserpotten i kveldens flotte V65-omgang på Jarlsberg.

En herlig travhelg er i emning. Lørdag er det V75 med Gulljackpot på Leangen og søndag er det ekstra internasjonal V75 på Solvalla med blant annet kvalifiseringer til Grand Prix de I'UET.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Før vi kommer dit, skal vi gjennom en innholdsrik fredag med to ganger jackpot til kveld. På Jarlsberg venter det 380 721 kr ekstra i sekserpotten i kveld, mens det på Bergsåker venter hele 1 616 147 SEK ekstra i sekserpotten til kveldens V64-omgang, der det kun står kaldblodsløp på menyen. Fredagen innledes med V65-lunsj i Åmål.

I denne artikkelen skal det heretter handle om Jarlsberg og V65. Ingen spillere fikk seks rette på Bergen travpark torsdag, dermed er det altså jackpot i kveld og 380 721 kr ekstra i sekserpotten. Jeg finner min hovedbanker i V65-3.

Gaveløp for V65-bankeren

Kristine Kvasnes og Lars Raaum har gjort en strålende jobb med 3 Gomnes Faks som tok sin niende seieren i karrieren da han enkelt avvist Mellem Tyr mot mål i sitt siste løp. Vallaken er lynhurtig fra start og fra tredjespor bak bilen, bærer det garantert også til tet i kveld. Motstanden er alt annet enn avskrekkende og går alt normalt for seg skal dette bli seier. 3 Gomnes Faks blir min hovedbanker i V65 på Jarlsberg i kveld.

Jakter sin sjuende strake seier

Også i V65-1 er det en klar bankerkandidat. Treårige 7 Canali har ikke gjort noen feil i Frode Hamres regi og tatt seks strake seire, siden hun kom fra USA. Har stort sett vunnet lekende lett fra tet hver eneste gang og blitt matchet i vanlige grunnlagsløp. Selv fra spor sju bak startbilen, blir nok Hamre sluppet til tet også i kveld. På de tre minste V65-forslagene, bankerspiller jeg 7 Canali i V65-1. På det aller største tar jeg dog med formsterke 2 Global Associaton.

Skrellobjekt fra Rennesvik

Veldig ujevn klasse er det på V65-2, der jeg står på fire hester på samtlige V65-forslag. 10 Sweet Caroline E.P. er det spennende objektet. Fireårshoppa er slett ikke verst og kom flott tilbake til fjerde etter galopp sist. Møter noen gode konkurrentert, men får Erlend Rennesvik denne feilfritt rundt, kan hun overraske.

Treårshoppa gjør kort prosess

I V65-4/V5-1 blir 5 Difficult Ways stor favoritt sammen med Per Oleg Midtfjeld. Hoppa imponerte i seiersløpet sist, da hun enkelt plukket ned gode Radagast Ammik. Motstanden er ikke allverden. I en svært spennende V5-omgang, blir 5 Difficult Ways min banker.



Gulli på seierstokt

Det er ikke veldig ofte Gunleif Tollefsen er på Jarlsberg en fredags kveld. Men det skjer i kveld med stallhesten 9 Stjernebjørn. Vallaken var rett og slett knallgod da han speedet inn til overlegen seier i comebacket på Forus for en måned siden. Satt da i lederryggen underveis og det er andre forutsetninger i kveld med 20 meter tillegg. Men imponerte såpass, at han er min klare favoritt i V65-5/V5-3/DD-1.

Herlig V65-finale

Svært mye bra hest på farten i V65-6/DD-2 og dette løpet holder V75-klasse. Det er et hoppeløp med spor etter grunnlag. Det betyr at hestene med lavest grunnlag har fått de beste sporene. Tøffe 12 S.M.K. Silvouplait har høyest grunnlag og dermed den dårligste utgangsposisjonen. Blir likevel favoritt og det er forståelig. Jeg betaler for sju hester på de to største V65-forslagene. Men i DD-spillet blir 12 S.M.K. Silvouplait min banker.



