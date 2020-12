Jackpot i kveldens V65 på Klosterskogen

Det er internasjonal V65 på Klosterskogen i kveld med jackpot og hele 386 546 SEK ekstra i sekserpotten.

Vi nærmer oss ukens aller største høydepunkt. Lørdag er det klart for V75-finaler på Bjerke med herlig sport og Gulljackpot i V75. Før den tid skal vi gjennom en meget innholdsrik torsdag som byr på jackpot både i V65 og V64.

På Klosterskogen er det internasjonal V65-omgang i kveld med jackpot og hele 386 546 SEK ekstra i sekserpotten. I Østersund er det jackpot i V64-spillet med 1 070 379 SEK ekstra i sekserpotten. Torsdagen innledes med V4-lunsj i Ørebro og internasjonal V5-lunsj på Momarken.

I denne artikkelen skal vi heretter konsentrere oss om Klosterskogen. Det er altså internasjonalt spill til Klosterskogen i kveld og jackpot i V65 med 386 546 SEK ekstra i sekserpotten. Eirik Høitomt sitter bak minst tre favoritter, men jeg tyr til en bankerfri løsning.

Jakter femte strake - blir kveldens største V65-favoritt

Eirik Høitomt blir aller mest betrodd med 5 Rinde Thorvald i V65-1. Fireårsvallaken jakter sin femte strake seier i kveld og er en motivert favoritt. Likevel vil jeg også betale for 4 V.M.K. Diana. Den flotte treårshoppa til Vilde M. Kals og Per Vetle Kals velger å ta turen til Klosterskogen i kveld og er en klar utfordrer til den store favoritten. Jeg velger dobbeltbanker i V65-1.

Helskummelt i V65-2

Veldig svak klasse er det på V65-2, der 4 Santino Fox er en motivert favoritt. Fireårsvallaken har spurtet flott til to ganger tredjeplass og møter svært billig motstand i kveld. Kanskje er det en klink vinner, men fireåringen er altså seiersløs på sine første 13 starter i karrieren.

Nå kommer seieren for Eldmarte?

Jeg var lenge inne på å lansere 3 Eldmarte som min V65-banker på Klosterskogen i kveld i V65-3/V5-1. Treårshoppa til Oddbjørn Johansen har startet 11 ganger i år og vært fem ganger på trippelen. Kunne ikke true seiersmaskinen Rinde Thorvald sist og var knepent slått av gode Lesja Tara nest sist. Bra startspor i kveld og i en meget utfordrende V5-omgang velger jeg å bankerspille 3 Eldmarte.

I V65-spillet advarer jeg først og fremst for 7 Nordby Flamme. Denne har form. Galopperte fra seg seieren på Biri nest sist og stred tappert mot 1,4 oddseren Guli Aron i sin siste start på Sørlandet.

Trenger ikke tur for å vinne i kveld

I V65-4/V5-2 synes jeg to hester skiller seg klart ut. 6 Ohio Royal vant på Klosterskogen forrige torsdag. Det var en turbetont seier da både Ajax Miguain og Axeline Baunely feilet midt på oppløpet. Ohio Royal hadde nok kun blitt tredje om de to hadde holdt seg på beina. Gjorde uansett et fint løp og går ned flere klasser motstandsmessig i kveld. 8 Cosmic Carpenter er det klare motbudet og jeg velger å spille dobbeltbanker også i V65-4.

Ny god vinnersjanse for Høitomt

Flott spilleløp venter i V65-5 der jeg betaler for seks hester på det største V65-forslaget. 9 Valle Gulla blir min favoritt. Hoppa er i knallform med to seire på de fire siste startene og var spesielt god i seiersløpet sist. I kveld er sprint som kanskje er et lite minus, men ingenting tvil om at Eirik Høitomt sitter opp bak en motivert favoritt i V65-5.

Mer Høitomt i V65-6/DD-2

Eirik Høitomt sitter også opp bak min favoritt i V65-6/V5-4/DD-2. Løpet holder ikke videre høy klasse og selv fra ellevtespor synes jeg 11 Designed Genius skal være favoritt. Fireårsvallaken holder flott form og avsluttet sterkt til andre på Momarken sist. I en vrien DD-omgang velger jeg å bankerspille 11 Designed Genius i DD-2.

