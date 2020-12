Jackpot i V65 på Momarken

Det er jackpot og 177 821 kr ekstra i sekserpotten i kveldens flotte V65-omgang på Momarken.

En ny strålende travuke er vel i gang. Ukens største høydepunkt er lørdagens V75-omgang på Biri som krydres med GULLJACKPOT. I kveld er det store penger å spille om i V86 på Jägersro/Solvalla der det venter hele 21 millioner i premiepotten. Men før den moroa starter er det også en strålende jackpotomgang i V65 på Momarken med 177 821 kr ekstra i sekserpotten.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Husk at du ser alle V65-løpene og V86-løpene gratis på Nettavisen. Sendingen starter kl 17.00.





Da retter vi søkelyset mot kveldens løp på Momarken. Her er det altså jackpot i V65 med 177 821 kr ekstra i sekserpotten. Merk at spillestopp i V65 er kl 18.30. Før V65 tar til er det også V5-spill. Her er det spillestopp kl 17.20. I tillegg er det også V4, denne innledes i V65-3 og har spillestopp kl 19.10. En ordentlig seiersmaskin blir min V65-banker i kveld.

Årsdebuterte med stil

Det handler om 1 Eldorado Gracieux i V65-1/V5-4. Den franskfødte vallaken til Bengt og Erik Solberg i Holmestrand har vært et eventyr siden hesten kom i deres regi i fjor. Han vant sju løp og tok to andreplasser på ni starter i 2019 og avsluttet fjoråret med en overlegen V75-seier på Momarken i romjula. Årsdebuterte ikke før forrige mandag på Klosterskogen i et monteløp. Stod da flott til på strek og vallaken fungerte like bra i monte. Ledet hele veien da og vant enkelt. Står på strek også i kveld og det må være snakk om en solid vinnersjanse påny. Voltestart var ikke noe problem på Klosterskogen tross tre omstarter. Jeg tror på ny seier og bankerspiller 1 Eldorado Gracieux i V65-1 og hesten blir også min V5-banker.



Klart skille på hestene i V65-2

Jeg ser kun tre vinnerkandidater i V65-2 der 6 Ståle pådrar seg et tungt favorittstempel til tross for at han aldri har vunnet. Utfordres av 1 French Coffee og 9 Uno D'Quattro og de tre hestene ligner et heldekk i et svakt løp i V65-2.

Vinner feilfritt?

Kun seks hester stiller til start i V65-3/V4-1 og uten galopp tror jeg Gøran Antonsen sitter bak vinneren på egentrente 5 Dæmro Kjempen. Men det er stor galoppfare, hestene har galoppert seg bort i tre av fem starter i regi Antonsen. Det er først og fremst 2 M.H. Herkules imot og de to hestene skiller seg litt ut i V65-3/V4-1.

Sjanseartet spor for storfavoritten

7 Sassy May tok en sterk V75-seier på Klosterskogen i sin siste start etter ledelse fra start til mål. I kveld har femårshoppa et sjanseartet sjuendespor bak bilen i V65-4/V4-2 og det er i tillegg sprint. Med flere startraske hester på innsiden, er det ikke gitt at favoritten får noe drømmeopplegg underveis. Jeg syner den store favoritten og tar med tre hester på gardering.

Overspilt storfavoritt

Også i V65-5/V4-3/DD-1 støter vi på en storfavoritt som kanskje ender opp med å bli kveldens største. 5 Ethoca gjorde et bra løp til andre på Biri for 14 dager siden. Ble da kjørt innvendig på sjanse av Lars Anvar Kolle, men klarte aldri å utgjøre en reell trussel mot vinneren Next Game. Har tatt tre andreplasser på seks starter i år og kanskje manglet det lille ekstra. Helt uspilte 4 Likeawalkinthepark må være er klart garderingsobjekt. Denne var råsterk fra dødens sist på Jarlsberg og tåler å bli brukt underveis.

Hvattum har DD-bankeren

En flott V65-finale venter og løpet er samtidig DD-2/V4-4. Det er bra hester på farten. Jeg tror Per M. Hvattums 11 Stasline er best. Hoppa imponerte i seiersløpet sist på Momarken da hun enkelt tok ned storfavoritten Almoda mot mål. Bakspor hemmer naturligvis litt, men hun er lettplassert og ikke minst speedig. I en meget flott DD-omgang, velger jeg å bankerspille 11 Stasline i DD-2.



