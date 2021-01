Jackpot i V65 på Sørlandet

Det er jackpot og 158 829 kr ekstra i sekserpotten i fredagens V65-omgang på Sørlandets travpark.

En fantastisk travhelg er i emning og lørdag er det for første gang Gulljackpot i V75 når Bjerke travbane byr opp til V75-fest. Før vi kommer dit skal vi gjennom en innholdsrik fredag. Den innledes med V65-lunsj fra Boden, mens Sørlandets travpark byr på jackpot i sin V65-omgang fredag kveld. I Sverige er det Romme som er vertskap for V64-løpene fredag kveld.

I denne artikkelen skal vi heretter konsentrere oss om Sørlandets travpark og kveldens V65-omgang. Det er jackpot med 158 829 kr ekstra i sekserpotten. Her er det som vanlig spillestopp kl 18.55. I og med at det kun er sju løp på programmet i kveld, innledes V5-spillet allerede i V65-3 og her derfor spillestopp kl 19.45. Hjemmetrener Johan Kringeland Eriksen er omgangens nøkkelkusk og seler ut to store favoritter fra sin stall. Jeg endte til slutt med med Kringelandnehemja som min jackpotbanker i V65-5.

Strålende til seier sist - kun galopp imot?

Fire år gamle 3 Kringelandnehemja viste talent i treårssesongen, selv om det kun ble en seier. Har blitt matchet pent av sin trener Johan Kringeland Eriksen og gjorde et mektig seiersløp på Sørlandet for snaue to uker siden. Måtte trave deler av sisterunden i dødens da, men overtok teten inn i den siste svingen og lenset unna til overlegen seier. Står nydelig til på strek i V65-5 og feilfritt må det være snakk om en meget god vinnersjanse. Jeg tror på seier og går all-inn på 3 Kringelandnehemja og bankerspiller i både V65, DD og V5.



V75-klasse tross kun fem hester i V65-1

Det er vinter og dermed blir det dessverre noen tynne løp for tiden. I V65-1 stiller kun fem hester til start bak startbilen, men samtlige holder V75-klasse. 5 S.M.K. Silvousplait debuterere i regi Lars Magne Søvik med fine rapporter i ryggen. Kapasitetsmessig er hun trolig best i V65-1 og hun blir min favoritt i et meget fint åpningsløp.

Tre hester er lik heldekk

Det er klart skille på hestene i V65-2, trolig blir 6 One More Time favoritt på sin flotte programrad. Fireårsvallaken til Geir Mikkelsen har vært god i seiersløpene, men jeg setter likefulltt 2 Black Cash først. Denne var en snakkhest til norgesdebuten, jeg valgte å syne den da. Det var ikke nødvendig. Hesten var rett og slett kanongod vinner. Men ble strøket fra en tiltenkt start på Bjerke forrige tirsdag og det er et usikkerhetsmonent. I tillegg til denne duoen, tar jeg også med meg 3 Lucky Strongbow som kommer tilbake etter pause. Hamre-traveren viste flotte tendenser i et par løp i fjor og treningsrapportene er gode.

Gompen er best om han fungerer

Kaldblodshester i lavt grunnlag i V65-3/V5-1, der åtte hester stiller til start. Jeg synes fem hester skiller seg litt ut, felles for flere av dem er at galopperer titt og ofte. 5 Gompens Ellar har gjort mye av det, men han fungerte dårlig i travet sist og skuffet som 1,7-oddser. Meget bra i seiersløpet nest sist og skal stå som favoritt i V65-3/V5-1.

Toppsjanse for Eriksen

Johan Kringeland Eriksen kan få en fin fredag på hjemmebanen og traver 5 Glans Tider feilfritt i sisterunden, er det neppe snakk om saken. Gikk et helsvett løp etter grov startgalopp sist og hadde festet seiersgrepet når det ble en ny galopp 50 meter fra mål. Både 2 Trø Loke og 3 Gerifaks var med i det løpet. Trø Loke skuffet da, men er uansett hardest imot og sammen med 3 Gerifaks ligner det heldekk i V65-4/V5-2.

Spennende V65-finale

Det er ikke mange sjanseløse hester i V65-6/V5-4 og på det største V65-forslaget betaler jeg for samtlige 11 startende. 9 Komnes Bork har til tross for 40 meter tillegg et meget fint løp på papiret. Jan Rune Gaustads Bork Odin-sønn hadde en strålende fjorårssesong med fem seire og 250 000 kr innkjørt. Men fungerte dårlig i V75-løpet på Forus forrige lørdag og må vise seg fra en bedre side her om det skal bli seier. Min klare favoritt er han uansett.