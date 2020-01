Jackpot i V65-spillet på Leangen

Det var ingen som klarte seks rette i V65-veddemålet på Jarlsberg fredag. Dermed overføres 430 190 kroner til sekserpotten på Leangen i kveld.

Det er jackpot og ekstra penger å spille om på Leangen i kveld der undertegnede er på hjemmebane. Her er noe av det vi kan by på i denne herlige jackpot-omgangen:

OBS: Det har kommet store mengder nedbør i Trondheim de siste dagene der snø har gått over til regn, men ifølge yr.no skal det være opphold under løpene i kveld.

Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

<b><br /></b>

2 Acers Fantasy (V65-5) imponerte da hun vant lett fra tet sist hun var på farten lille julaften. Hoppa galopperte seg vekk før startbilen slapp feltet nest sist, men har ellers vært stabil og god i hele høst og vinter og gitt et solid inntrykk. Tredje sist spurtet hun sylvasst til seier i V75 og avviste en såpass god hest som Panama Rags oppunder mål ved den anledning. Hun er lynrask fra start og møter faktisk billigere selskap enn i seiersløpet sist. Feilfritt leder hun normalt hele veien, såfremt hun ikke blir for stri underveis. Vår hovedbanker for kvelden er nevnt.

7 Bokli Teddy (V65-1) er i flott form og møter relativt billig selskap, selv om 40 meter tillegg aldri er enkelt. I et lite felt bør det derimot gå greit, og Dotterud Teddy-sønnen blir vår alternative banker for kvelden. Han var knallgod toer i en kvalifisering til Hesteeierkanna etter en liten pause tredje sist, før han fulgte opp med å vinne finalen gangen etter. Sist hadde han full kontroll etter tidlig tetkjenning. En god vinnersjanse.

9 Federico (V65-2) kan være et spennende bud i V65-2. Den nyblivne 4-åringen har fortsatt tilgode å vinne løp på ti forsøk, men blir bedre og bedre for hver start og var svært positiv som treer i et løp selveste Golden Dream M.E. vant sist han var ute. Herfra kan det meste bli riktig. Vi anbefaler et tidlig kryss og vil varsle litt ekstra for Federer-sønnen.

Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

<b><br /></b>

11 Conseila's De Bello (V65-3) er i strålende form om dagen, men fra spor elleve på sprint blir den seks år gamle Rite On Line-sønnen litt bortglemt. Han taktet voldsomt om til seier nest sist og bekreftet form som annen i tøft selskap i sin siste start på lille julaften. Gode Acers Fantasy vant det løpet. Er naturligvis avhengig av litt tempo for å rekke fram herfra, men skulle det bli litt tempo på veien stiger sjansene. Må tidlig på bongen.

7 Stormare (V65-4) har vi varslet for tidligere. Vallaken har fortsatt tilgode å vinne på 52 forsøk så langt i karrieren, men han er i sitt livs form og fortjener utvilsomt en fulltreffer. Sist reparerte han tidlig galopp til annen på mesterlig vis etter en sterk opphenting. Vi synes han må markeres tidlig og blir slett ikke overrasket om den første seieren i karrieren kommer på Leangen i kveld.

11 Arkan (V65-6) er en spennende 4-åring det skal bli veldig interessant å følge denne sesongen. Blekkan-traveren årsdebuterer allerede på årets første løpsdag på Leangen og innfridde som klar favoritt i et 3-årsløp like før jul. Bork Odin-sønnen var knallgod som treer i Kriteriet på Bjerke i fjor høst og blir klar favoritt i årets første start selv om han møter eldre hester. Normalt skal det være snakk om en solid sjanse.

Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under