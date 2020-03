Jackpot i V65-spillet på Solvalla - Kontio sitter med nøkkelen

Den rutinerte finnen Jorma Kontio kjører begge våre alenekryss i jackpot-omgangen på Solvalla fredag.

Det er jackpot i V65spillet på Solvalla og ekstra penger å spille om i fredagens lunsjtrav fra Sverige. Her er noe av det vi har å by på:

2 Galileo Journey (V65-2) debuterte med enkel tetseier som favoritt på Bollnäs i slutten av februar og ga et flott inntrykk da han innfridde som favoritt da. 4-åringen står innbydende til på strek og vant med masse krefter spart sist. Dette bør være snakk om en topp vinnermulighet og er èn av to solide vinnersjanser for Jorma Kontio i dagens lunsj på Solvalla.

4 Arnie Express (V65-5) er den andre gode vinnersjansen den finske toppkusken sitter bak på Solvalla i dag som blir vår andre banker for dagen. Arnie Express kommer fra to tetseire på samme bane tidligere i vinter og fullførte bra også sist og dokumenterte form ved den anledning. Nå kan det fort bli tet fra start til mål igjen. Vi har god tro.

5 And Stitch (V65-1) kunne ikke stå imot favoritten 11 She Follow Me på Eskilstuna sist, men står bedre til spormessig nå og jakter revansje fra bedre forutsetninger kontra det verste motbudet. Vi blir ikke overrasket om rollene er byttet om i mål denne gang og velger å varsle litt ekstra for den fire år gamle hoppa som også hun kjøres av dagens nøkkelkusk - Jorma Kontio.

5 Takata (V65-3) er en motivert favoritt i V65-3, slik vi ser det. Vallaken fikk endelig full uttelling for sin solide form i V75 på Bergsåker for to uker siden. Han er kjapp fra start og skulle han komme seg foran stiger sjansene betraktelig. God sjanse - og er definitivt hesten å slå i dette tolv hester store feltet. Skulle han få svar innvendig av startraske 3 B.B.S. Day Dream, så er det fortsatt ikke helt sjanseløst.

