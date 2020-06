Jackpot i V75 på Biri

Frode Hamre blir den sentrale kusken når Biri byr på V75 Bonus i kveld med jackpot og 884 287 kr ekstra i sjuerpotten.

Vi er vel i gang med en ny herlig trav- og galoppuke står foran oss. Ukens største høydepunkt er lørdagens V75-omgang på Momarken. Her er det dobbel jackpot i V75 og hele 5 241 588 kr ekstra i sjuerpotten. Jackpot er det også i onsdagens V75 Bonus på Biri, her venter det 884 287 kr ekstra i sjuerpotten.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Onsdag er det som vanlig galopp til lunsj. Denne onsdagen skal vi til Malmö og Jägersro, der det er både V4 og V5 på menyen. Onsdag kveld er det igjen klart for V75 Bonus, denne onsdagen er Biri travbane gjestearrangør.

Og det er nettopp Biri og V75 det heretter skal handle om i denne artikkelen. Her er det altså jackpot og 884 287 kr ekstra i sjuerpotten. Det ble alt annet enn lettløst i lørdagens V75-omgang på Leangen og en dyktig spiller tok med seg over 15 mill kroner. Undertegnede har ellers hatt bra klaff med sine V75-tips de siste ukene, og og det ble blant annet bra sving på sakene under OGP-søndagen.

Solide V75-gevinster under OGP-søndagen

Det ble herlig klaff under V75-løpene på Bjerke søndag. På mine V75-forslag på Nettavisen bankerspilte jeg både 1 Odd Herakles i V75-5 og 5 Calina i V75-2. Kun førstnevnte vant, så jeg måtte nøye meg med seks rette på de forslagene.

På Eksperten splittet jeg bankerne og spilte en tråd med Odd Herakles som banker og en med Calina som banker. I tillegg brukte jeg Odd Herakles banker på det største systemspillet. Fem andelslag gikk inn med sju rette (Siste V75 OGP) og utbetalingen ble bra. Disse fordelte seg slik:

To andelslag med seks andeler a kr 332 (innl.pris kr 1800) - utbetaling kr 28 893

Ett andelslag med fem andeler a kr 400 (innl.pris kr 1800) - utbetaling kr 28 893

Ett andelslag med fire andeler a kr 500 (innl.pris kr 1800) - utbetaling kr 28 893

Ett systemspill med fire andeler a kr 1500 (innl.pris 5 852) - utbetaling kr 30 265

Undertegnede har hatt bra klaff på V75-omgangene på Bjerke de siste ukene.

Systemklaff under V75 på Bjerke onsdag 3. juni

Jeg valgte å spille med to bankere under forrige onsdags V75 på Bjerke. 4 Admiral Knick i V75-7 innfridde veldig enkelt, mens 6 Balder Odin galopperte i kampens hete i V75-2 og ikke innfridde. Dermed ble det "kun" seks rette på de flate spilleforslagene. Ett av systemspillene på Eksperten satt dog som det skulle. Det hadde en innl.pris på kr 2 966 (fire andeler a kr 750) og betalte meget flotte 31 273 kr tilbake.

Solide gevinster for Leirvåg i V75 på Bjerke lørdag 30. mai

Undertegnede valgte å bruke Jackson Avery som banker på sine V75-forslag på Nettavisen denne lørdagen og den måtte nøye seg med 2. plass. På Eksperten ble det dog fullklaff for den ene tråden av andelslagene som het "Siste Bjerke Gulljackpot). Her ble 5 Madelen L.T.C. bankerspilt i V75-7 og omgangens største overraskelse 4 Komnes Bork (6. valg i V75-3) var med på kun fire hester. Totalt ble det klaff for 21 andelslag på Eksperten:

Fem andelslag med fire andeler a kr 125 - utbetaling kr 10 076

To andelslag med fem andeler a kr 101 - utbetaling kr 10 076

Tre andelslag med fem andeler a kr 200 - utbetaling kr 10 494

To andelslag med fire andeler a kr 250 - utbetaling kr 10 494

1 andelslag med ti andeler a kr 100 - utbetaling kr 10 494

1 andelslag med seks andeler a kr 332 - utbetaling kr 10 956

1 andelslag med ti andeler a kr 200 - utbetaling kr 10 956

1 andelslag med fem andeler a kr 400 - utbetaling kr 10 956

Tre andelslag med fire andeler a kr 500 - utbetaling kr 10 956

1 andelslag med fire andeler a kr 899 - utbetaling kr 11 444



Nå retter vi fokus mot onsdagens omgang på Biri der Frode Hamre har en hel bråte med vinnersjanser. I tre av V75-løpene blir Hamre tungt betrodd. 1 Kinge Svarten i V75-1, 5 Devious i V75-2 og 10 Fascination i V75-5. To av disse blir også mine bankere.

Har vært strålende i Hamre-regi

Min første banker dukker opp allerede i V75-1. Fireårige 1 Kinge Svarten har startet fem ganger i regi Frode Hamre. Fire seire er det blitt og en 3. plass. Den tredjeplassen kom tredje sist på Jarlsberg, og da galopperte hesten tre ganger underveis. Frode Hamre er stor optimist foran onsdagens løp og tror på seier. Motstanden skremme ikke. Jeg bruker 1 Kinge Svarten i V75-1 som den ene av mine to V75-bankere på Biri onsdag.

Rangering V75-1: A: 1 B: 5-4 C: 9-7-10-12-2-6-8-3-11

Stortalentet lar seg ikke

Treårshoppa 10 Fascination så lysende ut i sine to første seiersløp for Frode Hamre og spesielt nest sist på Jarlsberg var det flott stil på hoppa. Ble således hardt betrodd foran Solvalla-løpet sist, men var det uheldig og ble sittende lenge fast bak en skuffende favoritt. Avsluttet strålende når lukene endelig kom og gikk i mål med full spenst og landet på kruttsterke 12.4/1609 meter. Har vært strøket grunnet en bagatell etter det. Frode er usedvanlig optimistisk tross bakspor og jeg tar rygg. 10 Fascination D.K. blir min andre V75-banker på Biri onsdag.

Rangering V75-5/V5-2: A: 10 B: 2-8-3 C: 7-12-5-4-6-1-9-11

V75-2 - DNT's unghestserie. Varmblodshester. 2100 meter autostart.

Frode Hamre sitter også opp bak en storfavoritt i V75-2. 5 Devious ble spilt til storfavoritt i debuten på Bjerke forrige onsdag og vant da også greit etter ledelse hele veien. Var dog veldig tråkk underveis og møter skjerpet motstand onsdag. Jeg syner favoritten og sper på med tre hester til.

2 Boots Hanson galopperte fra seg en mulig seier på Lindesberg i sin debut og landet rundt 16.1/16.2 uten den galoppen. Viste så stor fart at han helt klart kan utfordre den store favoritten, om han traver feilfritt. 7 Gone With The Wine var nede på 15.6/2140 meter i sitt siste løp og var uheldig underveis da. Trener Anders Lundstrøm Wolden skryter av denne hesten og uttellingen kan komme onsdag. 9 Peaceful Time var solid toer i sin debut på Biri for to uker siden og skal også tilmåles vinnersjanse.

Rangering V75-2: A: 5 B: 2-7-9 C: 1-8-4-6-10-3-11-12

V75-3 - Kaldblodshester. 1609 meter autostart.

Uoversiktlig kaldblodsløp venter i V75-3 der jeg tar med sju hester på det største V75-forslaget.

Fartsfylte 10 Gomnes Faks blir min favoritt. Hesten har levert tre sterke løp i regi Kristine Kvasnes og porsjonerer hesten kreftene sine riktig onsdag, er det bra sjanse for at han speeder inn til seier. Kapable 2 Mo Lykke gjør sin første start i regi Olav Mikkelborg. Galopperte seg bort i et V75-løp på Bergen travpark sist, men har ellers vist fin form. Tet fra start til mål er et mulig scenario. 7 Eldborken er nok beste hesten på kapasitet. Klappet helt sammen første gang ut for Tom Forkerud, men slet med halsproblemer da. Løpets store outsider.

3 Vestpol Kine er muligens bedre på lengre løp, men har bra kapasitet og Dag Sveiung Dalen er spennende makker onsdag. 6 Talomen Ø.K. og 11 Nord Sjur har begge bra kapasitet og tas med på videre gardering.

Rangering V75-3: A: 10 B: 2-7-3-6-11-8 C: 1-9-5-4

V75-4/V5-1 - Kaldblodshester. 2100 meter voltestart.

Tre hester skiller seg litt ut i dette løpet. Treårige 2 April Faxa har innledet karrieren strålende med 2 og 3. plass. Har møtt svært gode hester i de to løpene og står meget spennende til på strek i dette løpet. Kan helt klart lede hele veien.

8 Rive Sjur ble passivt kjørt i sitt første løp etter års pause, men avsluttet flott til 5. plass. Det løpet ble vunnet av Ari Potter. Viste svært flotte takter i sine tre løp i fjor og skal være med i kampen om seieren her. Hurtige og formsterke 11 Lille Helge likeså.

Jeg tar også med 5 Briskeby Bragden på de to største V75-forslagene, mens meget kapable, men akk så usikre 6 Arverud'n får plass på det aller største V75-forslaget.

Rangering V75-4/V5-1: A: 2 B: 8-11-5-6 C: 9-12-10-7-3-1-4-14-13-15

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

V75-6/V5-3/DD-1 - Kaldblodshester. 1609 meter autostart.

Spesielle proposisjoner gjelder i dette løpet. Det er stengt ved grunnlag under 700 000 kr, men samtidig åpent for alle med maks 1 seier fom 24/6-19.

Det betyr at trippelmillionæren 8 Gylden Balder har en meget spennende oppgave foran seg i sitt første løp på nesten tre år. Gylden Balder er normalt helt overlegen denne gjengen på kapasitet, men har vært skadet og lenge borte. Jeg synes uansett hesten skal stå som en klar favoritt. Også 9 Tante Ranghild står meget fint inne i dette løpet, hun har over 1,5 mill i grunnlag. Men samtidig ikke så glad i å vinne lenger. Tante Ragnhild ble strøket onsdag morgen.

3 Finnskog Oda og 2 Vetle Petter står begge interessant til i løpet og begge har form. 6 Best Ruggen har skyhøy kapasitet og tas tidlig med. Ragnar Fremstad kan nå tet med 4 Røyns Kasper. Jeg tar trønderen med på de to største V75-forslagene. På det aller største V75-forslaget betaler jeg også for 5 Kuven Storm til tross for et skuffende comeback for 14 dager siden.

Rangering V75-6/V5-3/DD-1: A: 8 B: 3-2-6-4-5 C: 1-7-10-11-12

V75-7/V5-4/DD-2 - Varmblodshester. 2600 meter voltestart.

Svært ujevn klasse på V75-finalen, der jeg står på fire hester på samtlige V75-forslag.

10 Vitro Diablo norgesdebuterer i regi Erik Killingmo og får ganske klart tips på direkten, selv fra 20 meter tillegg. Fireårsvallaken gikk V75-finale på Solvalla i sin siste start og ble sittende bom fast med krefter spart. Møter overkommelig motstand og i DD-spillet bankerspiller jeg 10 Vitro Diablo i DD-2.



PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

4 Don Juan D.K. vant V75-1 uforskammet enkelt på Leangen lørdag. Vant også tredje sist da med Maren Øyo som kusk, hun kusker også onsdag. Står fint til på strek og kan vinne igjen. 3 Es Trenc vant fra tet i norgesdebuten for Olav Mikkelborg. Med det løpet i kroppen, er hesten trolig enda bedre nå. Fra 40 meter tillegg betaler jeg også for 12 Strong Case. Det er ikke lett å vinne fra lange tillegg på raske sommerbaner, men all den tid det er så variabel klasse på hestene, stiger sjansene.

V75-7/V5-4/DD-2: A: 10 B: 4-3-12 C: 9-14-2-6-13-15-11-5-8-1