Jackpotfest i V65 på Bjerke med ny Tjomsland-dominans

Det ble som ventet lettløst i onsdagens V65 på Bjerke. I kveld er det jackpot i V65 på Bjerke med 444 887 kr ekstra i sekserpotten.

En ny strålende travdag står foran oss. Bjerke fortsetter med sine klasseløpskvalifiseringer og byr også torsdag på V65. Det ble som ventet lettløst onsdag og ingen utbetaling for fem rette. Ergo er det 444 887 kr ekstra i sekserpotten. V86 Super Days omsatte som ventet voldsomt onsdag, torsdag kveld fortsetter V86 Super Days med fire løp i Bollnäs og fire løp på Ørebro. Torsdagen innledes med V4-lunsj i Årjäng.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under.

Tirsdag var det V75 på Jägersro og det var jackpotomgang i V65-spillet på Forus. Rolf Lerum hadde en enorm kveld på Forus og tok kraftig for seg både i V65 og V5.

Lerum tømte V65 og V5-lukene på Forus i går! Enorme kr 665 984 innspilt!

Det meste satt denne tirsdagen på Forus, og det hele endte med en GEDIGEN SPILLFEST for de som tok rygg. V65-bongen til kr 432 betalte ut kr 29 540, mens V5 bongen til kr 240 betalte ut kr 41 551,-. Hardhaus (26,5%) innfridde som den beste bankeren, og meget solid info ble gitt. På Eksperten ble det fullklaff for samtlige 19 V65-bonger (halve kassen), og de betalte ut som følger:

* Ett andelslag (fire andeler a kr 750) betalte ut kr 33 523

* To andelslag (fire andeler a kr 500) betalte ut kr 32 385

* Tre andelslag (fire andeler a kr 300) betalte ut kr 31 816,-.

* Tre andelslag (fem andeler a kr 200 / fire andeler a kr 250) betalte ut kr 31 247

* Ti andelslag (ti andeler a kr 50 /fem andeler a kr 101/fire andeler a kr 125) betalte ut kr 29 540



I V5-spillet ble det kun levert to bonger på Eksperten (ti andeler a kr 50/fire andeler a kr 125), og disse betalte ut kr 41 551 hver seg.

Totalt omsatte vi for kr 19 600 til Forus, men spilte altså inn formidable kr 665 984.

Tidsskjemaet torsdag er som følger:

V4 Årjäng: spillestopp kl 12.20

V4 Bjerke: spillestopp kl 16.45

V65 Bjerke: spillestopp kl 18.20

V5 Bollnäs: spillestopp kl 18.39

V5 Ørebro: spillestopp kl 18.51

V86 Bollnäs/Ørebro: spillestopp kl 20.30

Da retter vi blikket mot kveldens V65-omgang på Bjerke. Det ble som ventet favorittpreget i onsdagens V65-omgang og ingen utbetaling på 5 rette. Dermed venter det 444 887 kr ekstra i sekserpotten i kveld. Tre av V65-løpene i kveld er kvalifisering til Kriteriet for kaldblods, mens V65-1 er et av kvalifiseringsløpene til Hoppekriteriet for kaldblods. De to siste V65-løpene er vanlige grunnlagsløp. Det er store favoritter på farten også i kveld og Øystein Tjomsland er som vanlig meget godt forspent med vinnersjanser. Jeg spiller med tre bankere og lanserer samlebonger også i kveld. To av bankerne trenes og kuskes av Øystein Tjomsland.

Tjomsland dominerer

Øystein Tjomsland fikk med fem hester til finalen av Hoppederby for kaldblods onsdag og han kvalifiserte inn tre hester til kaldblodsderby. I kveld blir han storfavoritt med 3 Malifika i V65-1. Treårshoppa debuterte som vinner i et av kvalifiseringsløpene til det svenske Hoppekriteriet på Dannero for en måned siden og tok er meget flott andreplass i finalen. Møter svært billig motstand i sitt kvalifiseringsløp og det må være topp sjans for seier. 3 Malifika blir den ene av mine tre V65-bankere.

Kriterievinneren innfrir

I V65-2 sender som er det første kvalifiseringsløpet til kaldblodskriteriet, har Tjomsland med tre hester. Han velger naturligvis selv å kuske 8 Brenne Bas som var kanongod vinner av det svenske Kriteriet på Dannero for drøye to uker siden. Brenne Bas er ubeseiret på sine fire starter og normalt tar hesten sin femte strake seier i kveld. 8 Brenne Bas i V65-2 blir min andre V65-banker på Bjerke i kveld.

Nå vinner Balder

Det tredje og siste kvalifiseringsløpet til kaldblodskriteriet, har sin klare favoritt i 4 Balder Odin. Moe Odin-sønnen var sterk tredje i finalen av det svenske Kriteriet og slipper å møte de to beste derfra i sitt løp i kveld. Er bra fra start og var klart foran nestfavoritten 7 Nelson Anton i finalen av det svenske Kriteriet. Velkjørende Svein Ove Wassberg får sjansen i kveld og 4 Balder Odin blir min tredje V65-banker i kveld i V65-4.

Tre hester gjør opp i V65-3

Det andre kvalifiseringsløpet til Kriteriet kommer i V65-3 og her seg jeg tre vinnerkandidatet. To av dem er svenske, favorittspilte 1 Oppgardsdrängen som galopperte fra seg en plass i toppen i det svenske Kriteriet og 2 Eld Tekno som galopperte seg bort i kvaliken til det svenske Kriteriet. Min favoritt er uansett Stian Eilefsen-trente 10 Finseth Faksen. Fire seire på fem starter er det blitt på denne og han var kanongod i seiersløpet sist i Gävle.

Har ikke innfridd i Hamre-regi

Med tre store favoritter som bankere i kveld, spiller jeg etter "drahjelp" i de to siste V65-løpene. Dette er ordinære grunnlagsløp og begge er stengt på 800 startpoeng. I V65-5/DD-1 blir 2 Gonzales B.R. og Frode Hamre favoritt. En seier på tre starter i Hamre-regi er det blitt, men hesten har kanskje likevel skuffet litt. Jeg bruker 2 Gonzales B.R. som DD-banker i mangel av bedre alternativer.

Svak favoritt fra Mikkelborg

I V65-6 blir Olav Mikkelborg-trente 2 Xita Lavec stor favoritt. Hun er normalt klart best på sprint, men vek seg likevel ned fra tet på Biri fredag i et sprintløp. Selv om hun fikk dirigere i front. Jeg værer en smell i V65-6 og tar med samtlige 11 hester på det største V65-forslaget.