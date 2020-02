Jackpotfest med Frode Hamre

Frode Hamre vinner løp som aldri før. Fredag kusker han Nettavisens jackpotbanker i V65-spillet på Jarlsberg.

En vidunderlig travhelg står for tur. Det er naturligvis lørdagens store V75-omgang på Bjerke med Gulljackpot som er helgens høydepunkt. Her er det klart for både Lars Laumbs løp og Johan Widding-løpet. Før vi kommer dit skal vi gjennom en innholdsrik fredag. Den innledes med V65-lunsj fra Umåker. Fredag kveld er det klart for V65-omgang med jackpot fra Jarlsberg og det er V64 fra Romme.

I denne artikkelen skal det heretter handle om V65-løpene på Jarlsberg. Her er det altså jackpot og 312 357 kr ekstra i sekserpotten. Spillemessig er det en flott omgang og det vil overraske om ikke det blir fine kroner for seks rette. Frode Hamre og Hamre-stallen er i gnistrende form for tiden og onsdag kveld ble det tre seire på Frode Hamre på Bjerke. Han kusker da også min jackpotbanker på Jarlsberg.

Hamre flyr videre

15 seire på 37 starter er fasiten for Frode Hamre som kusk i 2020. Det innebærer en seiersprosent på formidable 40. Og onsdag kveld ble det altså tre seire på Frode Hamre på Bjerke. Hamre har flott vinnersjanser også på Jarlsberg fredag, den aller beste har han nok med årsdebuterende 2 High Into The Sky i V65-6/DD-2. Fireårsvallaken hadde en flott treårssesong og løp inn over 200 000 kr uten at hesten helt fikk fullklaff i de mest pengestinne løpene. Det er svært gode rapporter på hesten før årsdebuten, startsporet er ypperlig og motstanden alt annet enn avskrekkende. Det skal være en god vinnersjanse. 2 High Into The Sky blir min V65-banker på Jarlsberg fredag og bankerspilles også i DD-spillet.

Årets første seier?

Det er ingen tvil om at 6 Tønder O.K. er en motivert favoritt i V65-1. Den Anders Lundstrøm Wolden-trente vallaken har møtt svært gode hester i sine siste løp og bitt veldig godt fra seg. Sterk toer bak klassehesten Voje Piril sist og uten galopp blir han lei å stå imot. Men er ikke helt stø i travet og det er en viss galopprisiko. Klart førstevalg for meg, men jeg plukker med meg noen garderinger i V65-1.

Se opp for Connie

Det er mange om beinet i V65-2 og spillemessig er det et veldig fint løp. Lettløst er det definitivt ikke. Jeg spiller seks hester på samtlige V65-forslag og lite spilte 1 Starlight Morning blir min frekke favoritt. Hoppa til Connie Engebråthen årsdebuterte på Jarlsberg for 14 dager siden. Ble da fjerde bak gode hester som Gone Dancing og Excellent Maltin og hadde veldig fin fart over mål. Det er ikke så verst kapasitet i denne hoppa og fra førstespor bak bilen, kommer det til å bli en fin reise underveis.

Stephen best igjen?

Det ser ganske åpent ut også i V65-3 om ikke 4 Stephen J.T. vinner igjen. Jeg helgarderte løpet vallaken vant på Sørlandets travpark for en måned siden. Hesten var favoritt i det løpet og vant enkelt. Har vunnet to av sine tre siste løp og har en fin oppgave på papiret også denne gang.

Hamre har beste hesten

Frode Hamre har ikke bare favoritten i V65-6, han trener og kusker også favoritten i V65-4/V5-1. Fireårsvallaken Four on the Floor har vært god i det siste, og selv fra tolvtespor er han en motivert favoritt i dette løpet. Det er ikke allverdens klasse på løpet og 12 Four on the Floor har møtt bedre hester enn dette i det siste.

Østre taper ikke feilfritt?

I V65-5/V5-2/DD-2 er det ingen tvil om at 8 Osen Prinsessa med sin trener Ole Johan Østre har den største kapasiteten. Det er neppe noe stort drawback med åttendespor bak bilen, det er galoppen som er hennes største fiende. Osen Prinsessa tåler å bli brukt underveis og er et ganske klart førstevalg for meg i V65-5.