Jackpotfyrverkeri i V75 - 29,5 millioner ekstra i sjuerpotten

En av årets beste V75-omganger avrunder 2019, og det er altså MULTIJACKPOT med knappe 30 millioner ekstra i sjuerpotten! Her blir det trolig storcash nesten uansett hva som skjer, og skal man først spille V75, ja, da skal man gjøre det nå. Det finnes ikke veldig mange klare bankere i denne omgangen, og vi var lenge i tenkeboksen før vi bestemte oss. Bankeren som vi landet på kommer ut i V75-6, og her står flotte 5 Högstenastalldräng alene. Er rett og slett veldig god, og vi blir ikke overrasket om den kan kjøre seg tidlig til tet for en offensiv Jepson. Ellers finnes det en rekke godbiter, og her er det bare å ta rygg på følgende:



V75-1 : 7 Green Mamba – Tidlig tet og slutt? Denne har sett fantastisk ut to ganger på rappen for sin nye trener, og fortjener virkelig en seier. Viste 12,8/1900m etter galopp nest sist, og gikk et helt spinnvilt løp da. Nå sist ble det veldig feil for Patrik Fernlund i vognen, og selv om den viste 11,2 s 800m så rakk den kun frem til andre. Kunne likegodt stått med to førsteplasser kontra de premiene den har fått. Springspor, «alle» innvendig ønsker ryggen til vår soleklare favoritt, og dette ser knallbra ut på forhånd. SPILLES!



9 Vikens Fingerprint – Har utviklet seg helt strålende, og vært brenngod på slutten. Avgjorde lekende lett på en oppjaget sprint sist, mens den var knallgod i nederlaget mot topphoppen Wild Love nest sist. Liker å gå med sko på alle fire, volte takler den normalt fint, og den tåler dessuten å bli brukt underveis i løpene. Motbudet. 15 Adi Gallia – Står med tre strake etter at man begynte med sko på alle fire, og det er tydeligvis en balanse den liker. Avgjorde sikkert på en krevende bane sist, og på klokken stod det 14,8 s 800m. Det lange oppløpet på Axevalla er kun et pluss, og den får stå som en klar outsider.



6 Restless – Er 20m billigere ute enn 14 Gun Palema fra tidligere, og dessuten bedre enn raden. Debuterer også for Johan L. Sundgren nå, og på ren kapasitet er den fakta såpass god at det kan være noe for dem som leter en skrell.

Vår rangering : A : 7 B : 9-15-6 C : 14-8-3-13-2-11-12-5-4-10

V75-2 : 8 Tabasco C.D. – Etter strykningen av storfavoritten 5 Hobby De L’iton tror vi bare enda hardere på det store draget i løpet. Dette er en meget god 3-åring som har blitt matchet mot de beste i årgangen. Nest sist suste den til tet, og vant sprettlett mot ganske tøff motstand. Sist spurtet den meget sterkt, viste 10,3 s 800m, og var ikke tom over mål. Er veldig kjapp i vei, og nå satser vel Kaj Widell mot teten? Må bare prøves!



12 Viking’s Topline – Var noe tung i comebacket sist, men fullførte uansett fint. Er SVÆRT grunnkapabel, og på ren kapasitet er den god nok i massevis. Ventes klart forbedret, og selv fra et kaldt spor får den stå som en STOR outsider. 10 Stand By Ken – Har løftet seg, og gjorde et av karrierens beste løp når han avviste Mellby Granat sist. Er TUNG tilslutt med tempo, og er selvskreven om man bruker noen hester.

3 Sato – Har ikke utviklet seg som ønsket, men den har liksom vært helt OK. Nå blir det på med et helstengt hodelag, og det kan muligens vekke den ordentlig. Er en selvskreven gardering. 1 Sandjöns Enzo – Var solid til seier etter pause sist, og den fikk et pluss i kanten av oss. Innersporet kan bli en felle om den ikke løser bedre enn tidligere, og vi ranker den derfor litt ut.

Vår rangering : A : 8 B : 12-10-3-1 C : 9-11-7-4-2-6

V75-3 : 4 Be The One – Tror ikke vi taper dette i en feilfri utgave. Virker uøm for posisjoner, og tåler å bli brukt underveis i løpene. Jogget altså 15,2/2640ma fra dødens tredje sist, og det gjorde den lett. Nå sist avgjorde den også enkelt, og virket helt ubrukt over mål. Er litt over middels fra start, og selv fra dødens har denne en stor sjanse. MÅ BARE PRØVES!

3 Alhambra Mail – Står med fire strake, og blir fort favoritten pga det. Det er en ordentlig bra hoppe, men hvordan er egentlig denne om den for eksempel skal kjøres i tet? Hadde nemlig et rykte på seg av å ikke være blant de tøffeste i Italia. Mulig at det ikke er noe problem lengre hos Magnus Dahlen, men vi vil gjerne se denne bli brukt litt ordentlig, før vi vurderer den HØYT. Motbudet. Bak disse er det veldig åpent/jevnt. 1 Veams Benelli – Er veldig variabel, men kan skrelle fra rygg leder/tredje innvendig. Har nemlig passende betingelser foran seg nå.

Vår rangering : A : 4 B : 3 C : 1-2-5-6-10-9-8-7-11-12

V75-4 : 12 Bo C. – Blåser trolig rundt et felt som dette om den bare går feilfritt. Avgjorde veldig enkelt når den vant fra dødens nest sist, og vi hadde da 11,7 s 800m på klokken. Sist feilet den i sporene når den ble tatt i, i den første svingen. Distansen er kun et stort pluss, og motstanden skremmer mildt sagt ikke. Lar seg rett og slett ikke stoppe? MÅ BARE PRØVES! 6 Callmesally – Er en superbra hoppe som riktignok var milevis under pari sist. Et forbytte kan være grunnen, men det skal være fikset på til denne starten. Tilbake på sitt beste er dette hesten som vi frykter mest. 9 Global Tailwind – Var meget tapper i nederlaget etter pause sist, og den falt med flagget til topps da. Er veldig kjapp ut med volte, og her laddes vel det for tet? Stor OBS!



1 M.T. Nordic Spirit – Spurtet bra via siste indre nest sist, mens det ble galopp sist. Står svært interessant til på strek nå, og er tidlig aktuell for dem som spekulerer. 5 Grainfield Aiden – Imponerte veldig når den sjokkvant i V75’en sist. Har tidligere vært noe variabel, og det er ingen garanti for at den viser seg frem i en slik utgave her. Er en naturlig gardering som skal med om man plukker med noen hester.



10 Stud Muffin – Sliter med aksjonen sin, og var heller ikke noe fin i Danmark sist. Dette er ellers en riktig oppgave for Stud Muffin, og ergo er den aktuell om man først velger å gardere løpet. 4 Global Unspoked – Fullførte godkjent sist, og er ikke så verst. Kan få en fin innvendig smyger nå, og med luker kan den overraske.

Vår rangering : A : 12 B : 6-9-5-1-10-4 C : 11-7-2-15-8-13-14

V75-5 : 11 E.V. Mici – Av en eller annen grunn så virker denne til å gå under radaren i dette svært åpne/jevne løpet. På ren kapasitet kan vi nesten garantere at den er blant de to beste i feltet. Har imponert veldig i løp som vi har sett av den i Finland, og det er snakk om en traver som tåler å bli brukte hele veien. Innfridde som vår banker sist, og her er vi inne på at det kan komme en ny seier. SPILLES!



8 The Gambler – Er en litt annenhver gang hest, men når den først går er den veldig bra. Vant på en 14-tid fra tet sist, og det er det ikke mange i dette feltet som kan. Er veldig kjapp i vei, og skulle den komme seg foran så kan fort dette være over. Motivert og tidlig. 10 Knifetown Hall – Så utrolig fin ut etter pause sist, og den fikk et STORT PLUSS i kanten av oss. Er grunnkapabel, og trolig ytterligere forbedret til dette løpet. PASSES! 9 Express Lime – Var veldig tapper mot gode Alhambra Mail sist, og falt virkelig med flagget til topps. Er normalt ytterligere forbedret til dette løpet, og fra et nydelig smygspor er den tidlig aktuell på vår rank. 4 Galba Ringeat – Ble sjenert til galopp med grepet på oppløpet sist, og den holder sin fantastisk flotte form. Nå blir den solid kuskeplusset med Kontio, og da er i hvertfall vi på vakt. Bak disse fem er ingen sjanseløse, og dette er tirsdagens mest åpne løp.

Vår rangering : A : 11 B : 8-10-9-4 C : 5-3-7-1-6-2-12

V75-6 : 5 Högstenastalldräng – Er veldig bra, og en motivert tipsener i et løp som dette. Gikk PIGG i mål etter sene luker sist, og formen virker å være på topp. Blir enormt kuskeplusset med Jepson nå, og kommer den seg bare OK avgårde fra start, ja, da kan fakta dette være over. Motivert favoritt som vi tror mye på.



2 Digital Ocean – Kan være supersjokket. Denne har det blitt fryktelig mye feil for, og Thomas Dalborg må ta mye av skylden på at det ikke har kommet en seier. Han sov bort seieren nest sist, mens han havnet i feile rygger sist. Fra rygg leder nå, og med sene luker har den form til å skrelle! 14 Inez Alki – Hadde vi stor tro på sist, og det ble da enkelt fra tet. Er betydelig bedre enn grunnlaget sitt, og kan vinne igjen. 12 Payet – Ble altså trykket til 07/10,2 sist, og det ble naturligvis melkesyre til slutt. Nå passer distansen bedre, og har ikke løpet sist kostet mer enn det smakte så kan det være revansjedags.



11 Rocky Bear – Står med to strake nå, og dette er en knallgod 5-åring. Står sjansebetont til, men skulle kusken få til styringen sin, ja, da er fakta denne ikke ueffen. 13 Jimpeto Joy – Var veldig god sist, og den utvikler seg fint. Står dog veldig hardt inne i grunnlaget nå, og vi ranker den derfor litt ut.

Vår rangering : A : 5 B : 2-14-12-11-13 C : 3-7-8-10-6-1-9-4

V75-7 : 2 Reverend Wine – Har vunnet 6 av 7 løp som den har gått i tet, og den pleier ikke å tape når den først kommer seg foran. Bombet til tet fra et spor lengst ut bak bilen sist, og jogget siden unna på et imponerende sett. Er rett og slett i en helt fantastisk form. Her blir det trolig gratis tet, og siden er dette hesten å slå. Favoritten har en STOR sjanse!



11 Linus Boy – Har spurtet bra i begge løpene etter pause, og den virker å holde en meget bra form. Skulle det bli kjøring i dette løpet så er Linus Boy blytung tilslutt, og da selvskreven om man først spekulerer. Motbudet. 3 Southwind Feji – Var OK i comebacket, men heller ikke veldig mye mer enn det. Er normalt ytterligere forbedret til denne starten, men det må den også være. Kommer seg normalt ikke forbi vår favoritt på startsiden, og dermed er dette sjansebetont. Det man skal dog tenke litt på her er at det er samme eier på 8 Aron Palema som det er på Southwind Feji. Aron Palema er lynrask fra start, og vi blir ikke veldig overrasket om man ønsker å «ofre» denne mot Reverend Wine. En spennende startside er i vente, men favoritten er uansett motivert.

Vår rangering : A : 2 B : 11-3-8 C : 6-12-7-1-10-5-4-9