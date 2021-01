Jackpotkveld fra Ålborg

Hele 671 496 ekstra i sekserpotten! Flott omgang med flere spennende objekter! Vi jakter den ekstra deigen lørdagskveld, og her er det bare å ta rygg!

Lerum med V4-systemfullklaff til Ålborg 4. januar

Undertegnede kom ikke i mål på de flate V4-bongene til Ålborg 4. januar, men systemet (fire andeler a Kr.500) satt som det skulle, og betalte ut Kr.6 802,-. Vi spilte nemlig med faktor på 4-valget Express Shadow, og fikk den dermed to ganger.

V4-3 : 2 Express Shadow – Interessant løp med flere aktuelle objekter. Hesten vi prøver oss med ligger veldig i skorpen, og snart må vel denne få vinne? Den gikk enormt sterkt etter startgalopp (volte) nest sist, mens den sist ble sittende bom fast som helpigg i seiersløpet til 11 Formidable Vincent. Står nå i et nydelig spor, og klaffer det bare litt underveis så skal sjansene være gode. OBS!

Ålborg står altså for det STORE HØYDEPUNKTET denne kvelden, og det er JACKPOT med over 671 000 ekstra i sekserpotten. Våre litt større bonger er uten banker, og vi gir deg to objekter som hjelp på veien mot utbetalingslukene:



V65-1 : 8 Leicester’s Trophy – Innledningsløpet er veldig svakt, og de fleste av disse sliter med aksjonen sin. Vår soleklare ide kan være helt klink her, og den må være spillbar. Feilet i en trang situasjon ut på oppløpet sist, og var helt fulltanket på det tidspunktet. Vant med samme kusk fra dødens tredje sist, og dette er en ordentlig grunnkapabel hest i grunnlaget. SPILLES!

V65-3 : 3 Fivie Barosso – Fikk maks sist, mens den gikk HELPIGG i mål etter for sene luker nest sist. Er brennkvikk fra start, og fra eventuelt tet/rygg leder så blir denne meget skummel om det bare løser seg tilslutt. Prøves som en frekkis!