Jackpotkveld med 496 099 ekstra i sekserpotten

Høyinteressant lørdagskveld med JACKPOT fra Danmark! Vi har jobbet godt i arkivet, og skal være med å kjempe om flotte jackpotkroner! Du blir vel med på moroa?

Skive står for kveldsunderholdningen, og det er altså JACKPOT med en knapp halvmillion ekstra i sekserpotten. Vi har naturligvis jobbet godt med disse løpene slik at du skal få et aldri så lite forsprang på salen. Som hjelp på veien byr vi på kveldens beste banker samt et objekt:



V65-4 : 2 Hunter Dragon – Er den beste JACKPOTBANKEREN i Skive denne lørdagen, og den går vi ikke i mot. Har kun gjort bra løp over en lengre periode, og sist blåste den inn til en meget enkel seier. Er betydelig bedre enn det grunnlaget den har på konto, den er kjapp ut, og det meste taler for tidlig tet og slutt. ALL IN!

V65-1 : 1 Gaiac Du Vivier – Har en knallfin oppgave foran seg i kveld, og nå kommer vel seieren? Har gjort OK løp på 16-tider uten at det har klaffet helt på slutten, og går den 16 fra strek, ja, da taper den normalt ikke et løp som dette. Prøves mot den klare favoritten, 7 Walkman June.

Stalltips er et spill der Rikstoto velger hestene og fyller ut kupongen for deg. En oppgradert spillopplevelse gjør det enkelt for alle, uansett forkunnskaper.