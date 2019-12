Jackpotkveld med godbiter på menyen

Bankeren liker vi skarpt! Sjokk-ide med form som er bedre enn raden! Vi jakter jackpotcashen lørdagskveld! Du blir vel med på moroa?

Sportspills øvrige lørdagsmeny:

V75 Drammen: Historiens siste travkjøring i Drammen med Gulljackpot

Tippetips: Leeds garderes på lørdagskupongen

Spillsenteret: Les våre analyser av lørdagens viktigste kamper

Oddssingel PL: Manchester City kan gå på nytt sjokktap

Oddssingel PL: Ny nedtur for Arsenal

Oddssingel PL: Burnley vinner borte mot Bournemouth

Utfor menn: Kjetil Jansrud jakter sesongens første verdenscupseier

Julekalender: Sjekk dagens luke



Er du klar for V75 Julebonanza?

Fra 23. desember til 31. desember blir det ÅTTE V75-omganger, og det hele avrundes med en gedigen MULTIJACKPOT på selveste nyttårsaften. Vi jobber naturligvis på gjennom hele julen, og gir deg oppdaterte travtips hver dag. Sjekk ut følgende:

23. desember: V75 Mantorp med start kl.19.30. Våre tips er klare ca.12.00 mandag.

25. desember: V75 Umåker med start kl.16.20. Våre tips er klare ca. 10.00 onsdag.

26. desember: V75 Solvalla med start kl.16.20. Våre tips er klare ca. 10.00 torsdag.

27. desember: V75 Momarken med start kl.19.30. Våre tips er klare ca.12.00 fredag.

28. desember: V75 Romme med start kl.16.20. Våre tips er klare ca.15.00 fredag.

29. desember: V75 Charlottenlund med start kl.15.00. Våre tips er klare ca. 09.00 søndag.

30. desember: V75 Bjerke med start kl.19.30. Våre tips er klare ca.12.00 mandag.

31. desember: V75 Axevalla med start kl.15.00. Våre tips er klare ca.18.00 mandag. HER ER DET MULTIJACKPOT MED MINST 16 MILLIONER EKSTRA!

Husk også på at du kan se SAMTLIGE V75-OMGANGER direkte på Nettavisen!

Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen



Lyntoto er den enkleste måten å spille på hest på. Du trenger ikke ha peiling på hest for å spille. Du bestemmer kun hvor mye du vil spille for, og lar spillmaskinen velge ut en blanding av favoritthester og outsidere for deg.

Det er JACKPOT i kveldens V65-omgang, og det ligger 295 000 ekstra i sekserpotten. Omgangene lørdagskveld er det ekstremt få som har jobbet med, og det finnes alltid gaver. Vi har gjort jobben for deg, og funnet flere spennende objekter som du ikke må gå glipp av. Den beste bankeren i omgangen kommer ut i V65-3, og der står 14 E.V. Mici alene. Er den helt overlegent beste hesten, og vi blir overrasket om den ikke runder til en enkel seier. Ta rygg på følgende:

V65-1 : 1 Rolex Tilly – Avgjorde sikkert nest sist (11 s 800m), mens den fullførte helt OK sist (14,2 s 800m). Har sjeldent fine betingelser foran seg i kveld, og den kan ikke få et spesielt finere løp enn dette. SKAL STÅ FØRST! 9 Colonello – Er stadig noe bedre enn raden, og den snart må vel denne få vinne et løp igjen? Er med garanti en av de beste hestene i feltet, og den dukker opp på foto om det bare klaffer litt på veien.

V65-2 : 10 Koseboen – Kommer ut i et veldig dårlig løp, og den er billigere ute enn tidligere. Fullførte godkjent mot bedre hester enn dette sist, og får den bare aksjonen å stemme, ja, da må fakta sjansene være store i et løp som dette. Settes frekt først! 8 Harnstad Nenne – Er håpløst ustabil, men vær OBS på at den på ren kapasitet er god nok i massevis. Nest sist viste den faktisk 28,6/1900m etter galopp, og var ikke tom på det. Plukkes med på alt!

Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen



V65-3 : 14 E.V. Mici – Er vår BESTE JACKPOTBANKER denne kvelden. Ble trykket ned til 2x flesket på Solvalla sist, men da reiste den i galopp fra start. Er normalt travsikker, så det overrasket. Varmet dog knallbra, og formen er nok veldig bra. Vi har sett denne flere ganger i Finland, og det er snakk om en meget god 4-åring. Lekte for eksempel hjem løpet fra dødens på en god tid nest sist, og den tåler å bli brukt underveis. Her støter den på en ekstremt billig gjeng, og taper ikke dette løpet om alt går riktig for seg. ALL IN!

V65-4 : 3 Raj Brillaconala – Beste hesten i feltet er 1 Don’t Be Weak, men den har vært syk siden sist, og hvor havner den fra innersporet? Vi spekulerer, og gjør det med en ordentlig formbombe. Draget vårt spurtet voldsomt sterkt etter sene luker nest sist, mens den sist ble sittende bom fast som fulltanket. Er veldig kjapp fra start, og her jaktes teten? Nå kan seieren komme, og denne skal med på alt!

Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen



V65-5 : 13 Optimus Prime – Småskummelt løp hvor en bred gardering kan vise seg å være smart. Vår sjokk-ide har ikke den beste kusken i feltet, men det er snakk om en av de bedre hestene i feltet, og en hest som dessuten er langt bedre enn raden. Nå sist fullførte den klart bra fra dødens på en krevende bane. Spor 13 i en sportrapp er et OK spor, og får bare kusken til styringen så duger denne i et løp som dette. OBS!

V65-6 : 13 Red Alert W.F. – Vant utrolig enkelt sist, mens den ble sittende bom fast som fulltanket nest sist. Har funnet en helt spinnvill form, og i et billig løp som dette duger den svært godt. Settes først, men bongene blir doblet opp med 1 Nah Des Te som fullførte sterkt etter pause sist, og det var dessuten det første løpet for ny trener. DOBBELTBANKER!